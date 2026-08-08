Sau chuỗi 4 tuần giảm sâu, giá vàng trong nước đã bật tăng trở lại trong phiên 8/8, với vàng miếng SJC đồng loạt đi lên và thiết lập lại mặt bằng 141 triệu – 144 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, mức tăng chưa đủ lớn để tạo lợi nhuận rõ rệt, khi phần lớn nhà đầu tư vẫn chỉ quanh trạng thái hòa vốn…

Giá vàng trong nước leo dốc sau chuỗi giảm sâu 4 tuần liên tiếp. Nguồn ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Thị trường vàng miếng SJC đồng loạt bật tăng ngay khi mở cửa phiên hôm nay (8/8) sau nhịp điều chỉnh giảm chốt phiên hôm qua (7/8).

Cập nhật diễn biến thị trường, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 141 triệu đồng/lượng và giá bán là 144 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên hôm nay, tăng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 7/8.

Trong khi đó, tại TP.Hồ Chí Minh, biên độ điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm chỉ bằng 25% so với mặt bằng chung, đi kèm với đó là giá niêm yết ở ngưỡng thấp.

Đóng cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 24/7. Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng miếng tại 139 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Riêng tại Mi Hồng, đơn vị này ghi nhận tới 5 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên 8/8. Sau khi tăng tổng cộng 2 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1,8 triệu đồng/lượng với chiều bán, Mi Hồng niêm yết giá mua, bán vàng miếng tại ngưỡng 142 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng.

Với ba phiên tăng trong tuần, thị trường nhanh chóng lấy lại đà tăng và kết tuần ở mức 141 – 144 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với đầu tuần. Điều đó cho thấy dòng tiền đang quay lại nhưng vẫn giữ tâm thế thận trọng, đồng thời củng cố nền giá mới sau chuỗi 4 tuần giảm sâu trước đó.

Thị trường vàng miếng SJC sau nhịp chững lại đầu tuần đã nhanh chóng lấy lại trạng thái tích cực khi lực cầu có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Giá không tăng bứt phá nhưng duy trì đà đi lên khá ổn định, bình quân mỗi phiên nhích khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần cân bằng trở lại sau giai đoạn biến động mạnh trước đó. Dù xuất hiện một nhịp điều chỉnh nhẹ vào cuối tuần, xu hướng chung vẫn nghiêng về phía tăng. Áp lực bán đã hạ nhiệt đáng kể, trong khi lực mua có xu hướng quay lại mỗi khi giá điều chỉnh về vùng thấp.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, thị trường lao động nước này bất ngờ phát đi tín hiệu kém tích cực khi ghi nhận mức giảm 23.000 việc làm trong tháng 7, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng tăng khoảng 85.000 việc làm trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức 4,1% cho thấy đà suy yếu đang dần xuất hiện, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế.

Những dữ liệu kém khả quan này đã nhanh chóng tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ. Giới đầu tư bắt đầu điều chỉnh lại dự báo theo hướng Fed có thể giảm bớt mức độ thắt chặt trong thời gian tới. Theo CME FedWatch, xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã giảm mạnh từ 67% xuống còn 44,4%. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng hạ từ 4,67% xuống quanh 4,6%.

Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu đi xuống, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng giảm theo, qua đó kích thích dòng tiền quay trở lại. Bên cạnh đó, triển vọng chính sách bớt “diều hâu” cũng tạo áp lực lên đồng USD khi chỉ số Dollar index giảm 0,4%, tạo động lực hỗ trợ giá vàng.

Diễn biến giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong tuần 3-8/8/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Xu hướng tăng giá cũng bao trùm ở phân khúc giá vàng nhẫn “4 số 9”. Dù vậy, biên độ tăng không đồng đều như thị trường vàng miếng SJC, dao động từ 1 triệu – 1,9 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một đơn vị điều chỉnh giảm nhẹ giá vàng nhẫn trong phiên hôm nay.

So với mức giá bán ra 141 triệu đồng/lượng vào đầu tuần (03/08), mặt bằng giá hiện tại cho thấy lợi nhuận không quá chênh lệch đối với người mua vàng miếng SJC. Tại phần lớn doanh nghiệp, nhà đầu tư gần như chỉ ở trạng thái hòa vốn. Riêng tại Mi Hồng ghi nhận khoản lãi khoảng 2 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn “4 số 9”, người mua tại SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cơ bản không phát sinh lãi hay lỗ. Trong khi đó, nếu giao dịch tại PNJ và Bảo Tín Minh Châu, nhà đầu tư vẫn phải chấp nhận mức lỗ từ 500 nghìn - 900 nghìn đồng/lượng. Ngược lại, tại Ngọc Thẩm người mua có thể đạt mức lãi lên tới 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng nhẫn chốt phiên ở ngưỡng 132,5 triệu – 136,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán so với phiên 7/8.

Tuy nhiên chốt tuần giao dịch đầu tháng 8/2026 (3 – 8/8), giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm ghi nhận mức tăng mạnh nhất ở cả hai chiều mua và bán, lần lượt là 5 triệu đồng/lượng và 5,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng nay tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 140,5 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên. So với giá chốt phiên đầu tuần, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, Phú Quý niêm yết giá mua vàng nhẫn chốt phiên tại 141 triệu đồng/lượng và giá bán là 144 triệu đồng/lượng. Chung tuần, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý tăng lần lượt 3,5 triệu đồng/lượng và 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn PNJ duy trì ổn định giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 140 triệu – 143,9 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên, tăng 1,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1,9 triệu đồng/lượng với chiều bán so với phiên hôm qua. So với đầu tuần, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ tăng 3,9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 3 triệu đồng/lượng với chiều bán.

DOJI tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán đối với giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI niêm yết ở mức ở mức 141,2 triệu – 145,2 triệu đồng/lượng. Chung tuần, giá vàng nhẫn tăng tới 4,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn trong tuần 3 – 8/8/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tương tự, sau khi tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm nay, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết lần lượt ở ngưỡng 141,2 triệu với chiều mua và 145,2 triệu đồng/lượng với chiều bán. So với giá chốt phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp này tăng 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Dù ghi nhận biên độ tăng nhẹ nhất trong phiên 8/8 với 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều nhưng Bảo Tín Minh Châu vẫn thuộc nhóm neo giá giao dịch cao nhất thị trường.

Giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu đặt ở mức 141,5 triệu và giá bán là 145,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên hôm nay. So với giá chốt phiên 3/8, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.