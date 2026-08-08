Đề xuất nâng lên ngưỡng 10 tỷ đồng áp dụng phương pháp tính thuế theo doanh thu

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng trong giai đoạn 2026–2027, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng và ưu đãi thuế gián tiếp dần kết thúc. Đồng thời, ngưỡng doanh thu được nâng lên 10 tỷ đồng/năm để xác định đối tượng tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, thay mức 3 tỷ đồng hiện hành...

Kiến nghị giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trong 2 năm. (Nguồn ảnh: Lam Nghi)

Bộ Tài chính vừa ban hành công văn hỏa tốc, gửi lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Theo đề xuất, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có tổng doanh thu trong các năm 2026 và 2027 không vượt quá 10 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tương ứng từng năm. Đồng thời, các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động theo pháp luật Việt Nam nếu có doanh thu trong ngưỡng này cũng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế của hai năm nêu trên.

Cơ quan soạn thảo cho biết chính sách được xây dựng trong bối cảnh khu vực kinh doanh nhỏ lẻ và doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn đang chịu áp lực. Trước đó, nhiều giải pháp hỗ trợ đã được triển khai như giảm thuế giá trị gia tăng đối với phần lớn hàng hóa, dịch vụ, điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và cắt giảm 40 loại phí, lệ phí.

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả trong kích cầu tiêu dùng, song dự kiến sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2026. Do đó, việc bổ sung chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì động lực hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn tiếp theo. (Bộ Tài chính)

Trong bối cảnh dư địa chính sách đã được sử dụng tương đối nhiều, việc tiếp tục đề xuất giảm 30% thuế thu nhập được xem là giải pháp hỗ trợ trực tiếp, giúp các chủ thể sản xuất, kinh doanh giữ lại nguồn lực tài chính để tái đầu tư, mở rộng hoạt động và cải thiện thu nhập.

Trên thực tế, giải pháp giảm thuế thu nhập cũng từng được áp dụng trong nhiều giai đoạn kinh tế khó khăn trước đây, như các năm 2008, 2012 và giai đoạn dịch Covid-19, qua đó hỗ trợ đáng kể cho quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ban hành ngày 29/4/2026 đã quy định ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và tiêu chí miễn thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 1 tỷ đồng/năm, áp dụng từ đầu năm 2026.

Tuy nhiên, theo phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp, vấn đề hiện nay không nằm ở ngưỡng miễn thuế mà ở việc đơn giản hóa quy trình, phương thức nộp thuế và tăng cường các biện pháp hỗ trợ phù hợp với thực tiễn hoạt động của hộ, cá nhân kinh doanh.

Kết quả khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy gần 59,3% hộ và cá nhân kinh doanh vẫn gặp khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao và biến động, trong khi hơn 43,8% gặp trở ngại về thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, 32,6% đối tượng tham gia khảo sát cho biết đang thiếu hụt nguồn lực về vốn và nhân sự. Đây cũng là tình trạng tương tự đối với các doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ.

Nếu chính sách giảm thuế được thông qua, thu ngân sách nhà nước dự kiến giảm khoảng 3.191 tỷ đồng trong năm 2026 và 3.510 tỷ đồng trong năm 2027, tương đương tổng mức giảm thu trên 6.700 tỷ đồng trong hai năm. (Bộ Tài chính)

Song song với đề xuất giảm thuế, mức doanh thu để xác định phương pháp tính thuế đơn giản đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ cũng dự kiến điều chỉnh tăng.

Cụ thể, mức doanh thu để lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế tỷ lệ trên doanh thu được đề xuất nâng từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng mỗi năm đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Đồng thời, ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế trên đối với doanh nghiệp cũng được điều chỉnh tương ứng, lên mức 10 tỷ đồng/năm, bảo đảm sự thống nhất với khu vực hộ và cá nhân kinh doanh.

Việc nâng ngưỡng này được kỳ vọng sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục kê khai, nộp thuế, giảm chi phí tuân thủ, tiết thời gian cũng như tạo thuận lợi hơn cho các chủ thể kinh doanh quy mô nhỏ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bộ Tài chính cho biết hiện nay, các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp vẫn đang được gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập đến tháng 11/2026. Việc xác định chính xác số thuế được giảm sẽ căn cứ trên dữ liệu quyết toán cuối năm.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10/2026 với phạm vi áp dụng cho kỳ tính thuế các năm 2026 và 2027.