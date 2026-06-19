Tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á
Bạch Dương
19/06/2026, 09:10
Tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam đạt khoảng 70%, đứng thứ 7 thế giới và thứ 2 ASEAN, cao gấp 1,6 lần mức trung bình thế giới, với khoảng 95 triệu thuê bao Internet băng rộng hoạt động trên IPv6...
Tại Hội nghị tổng kết Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025 và triển khai Chương trình IPv6-Only giai đoạn 2026-2030, tổ chức ngày 18/6/2026, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh IPv6 là lựa chọn tất yếu của tương lai, tạo nền tảng mở rộng không gian phát triển của Việt Nam trên môi trường số.
Sau gần 30 năm Internet hiện diện tại Việt Nam, vai trò của Internet đã có sự thay đổi căn bản. Nếu trong giai đoạn đầu, Internet chủ yếu phục vụ kết nối và trao đổi thông tin, thì ngày nay, hoạt động của nền kinh tế và nhiều mặt của đời sống xã hội đều được vận hành trên nền tảng Internet.
Trong bối cảnh đó, việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 là yêu cầu tất yếu. IPv6 không chỉ giải quyết nhu cầu gia tăng địa chỉ Internet mà quan trọng hơn là tạo ra một môi trường kết nối có khả năng mở rộng, đáp ứng nhu cầu kết nối của con người, dữ liệu, thiết bị và các hệ thống thông minh.
Thứ trưởng nhấn mạnh, IPv6 là nền tảng để tạo ra không gian phát triển mới của Việt Nam trên môi trường số. Không gian kết nối rộng lớn này sẽ góp phần hình thành những ngành nghề, lĩnh vực, mô hình kinh doanh và động lực tăng trưởng mới, qua đó tạo thêm dư địa phát triển cho đất nước.
Hạ tầng Internet trong giai đoạn tới phải bảo đảm an toàn, tin cậy, có khả năng mở rộng và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và các công nghệ chiến lược. Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo chỉ có thể được khai thác hiệu quả khi được kết nối, chia sẻ trên một hạ tầng số đủ mạnh.
Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là tăng thêm một vài phần trăm tỷ lệ sử dụng IPv6, mà là xây dựng hạ tầng số đủ mạnh để đất nước phát triển nhanh hơn, sáng tạo hơn và tự chủ hơn. IPv6 cần được coi là yêu cầu mặc định ngay từ khi đầu tư, nâng cấp hạ tầng, nền tảng và dịch vụ số.
Theo báo cáo tại Hội nghị, tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam đạt khoảng 70%, đứng thứ 7 thế giới và thứ 2 ASEAN, cao gấp 1,6 lần mức trung bình thế giới, với khoảng 95 triệu thuê bao Internet băng rộng hoạt động trên IPv6. Có 86% bộ, ngành, địa phương đã chuyển đổi IPv6 cho cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công và các hệ thống thông tin kết nối Internet; 73% đã quy hoạch mạng sử dụng địa chỉ IP và số hiệu mạng độc lập.
Thứ trưởng Phạm Đức Long khẳng định, nếu giai đoạn trước là đưa Internet đến với người dân, thì giai đoạn tiếp theo phải xây dựng Internet cho mọi dữ liệu, mọi thiết bị và các hệ thống thông minh, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh hơn, sáng tạo hơn và tự chủ hơn.
Ông Nguyễn Trường Giang, Quyền giám đốc VNNIC, cũng cho biết nắm bắt sớm xu thế công nghệ toàn cầu, Việt Nam phấn đấu đi cùng nhịp với các nước lớn về công tác IPv6. Đặc biệt giai đoạn 2020 đến nay, với điểm nhấn là “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt là Chương trình IPv6 for Gov) đã thúc đẩy chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan nhà nước trên phạm vi toàn quốc.
Sau 5 năm triển khai, Chương trình IPv6 For Gov đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai IPv6 hiệu quả trong hệ thống mạng, trung tâm dữ liệu, cổng thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến để phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là việc chuyển đổi IPv6 gắn với tái cấu trúc hạ tầng mạng, dịch vụ CNTT theo hướng hiện đại.
Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Việt Nam trong công tác chuyển đổi IPv6, cũng như IPv6 For Gov. Tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam đạt 67,68%, đứng thứ 2 ASEAN và thuộc nhóm các quốc gia dẫn đầu thế giới về chuyển đổi IPv6, xếp trên nhiều các quốc gia lớn (như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc …). Từ việc Việt Nam đi học tập kinh nghiệm quốc tế ở giai đoạn đầu; trong 05 năm qua, nhiều quốc gia đã tìm tới Việt Nam để học tập kinh nghiệm IPv6 quốc gia.
Trong khuôn khổ Hội nghị, cũng diễn ra Lễ khởi động chương trình IPv6-Only, tạo tiền đề cho quá trình từng bước chuyển từ mô hình IPv4/IPv6 song song sang môi trường hoạt động chủ yếu trên nền IPv6.
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