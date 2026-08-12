Một tỉnh miền Bắc thu hút 2,74 tỷ USD đầu tư vào hệ sinh thái bán dẫn

Bắc Ninh hiện có 6 dự án thuộc lĩnh vực bán dẫn, vật liệu bán dẫn và 27 dự án sản xuất thiết bị, linh kiện phụ trợ cho ngành công nghiệp bán dẫn...

Ảnh minh hoạ: Hà Quân.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, tỉnh này hiện thu hút 33 dự án trong lĩnh vực bán dẫn, vật liệu bán dẫn và sản xuất thiết bị, linh kiện phụ trợ cho ngành công nghiệp bán dẫn, với tổng vốn đăng ký hơn 2,742 tỷ USD.

Trong số này, có 6 dự án thuộc lĩnh vực bán dẫn, vật liệu bán dẫn và 27 dự án sản xuất thiết bị, linh kiện phụ trợ cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Một số dự án có quy mô vốn lớn gồm Amkor Technology với tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ USD; Hana Micron Vina 669 triệu USD; Micro Commercial Components 115 triệu USD; Hana Micron Việt Nam 37,46 triệu USD; Công ty TNHH Synergie Cad Việt Nam 21,21 triệu USD và Dự án Công nghệ kiểm thử và đóng gói FPT với vốn đầu tư 50 tỷ đồng.

Theo cổng thông tin tỉnh Bắc Ninh, sự hiện diện của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bán dẫn đang tạo nền tảng để Bắc Ninh từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp điện tử với ngành bán dẫn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiện Bắc Ninh có khoảng 1.282 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, với khoảng 481.948 lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp điện tử năm 2025 đạt khoảng 1.850.389,9 tỷ đồng, tạo dư địa để các doanh nghiệp điện tử từng bước mở rộng sang lĩnh vực bán dẫn.

Cùng với đó, hệ thống khu công nghiệp tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút các dự án công nghệ cao và bán dẫn.

Trong 39 khu công nghiệp đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, hiện 23 khu đã đi vào hoạt động. Hạ tầng các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ về giao thông, điện, nước, thoát nước, đồng thời tăng cường kết nối với hệ thống hạ tầng bên trong và bên ngoài khu công nghiệp.

Để tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp bán dẫn, tỉnh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; tăng cường liên kết trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; đề xuất không gian phát triển công nghiệp bán dẫn tại các khu công nghiệp, đồng thời thúc đẩy các tập đoàn, doanh nghiệp chiến lược mở rộng đầu tư trên địa bàn.

Tỉnh cũng triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án trọng điểm, công nghệ cao và bán dẫn.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh phối hợp với Cục Công nghiệp công nghệ thông tin nghiên cứu, khảo sát và đánh giá điều kiện phát triển công nghiệp bán dẫn tại Công ty TNHH Luxshare-ICT và Công ty TNHH Công nghệ Shunsin (Việt Nam). Tỉnh cũng tổ chức hội thảo về định hướng quy hoạch và các giải pháp phát triển Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất, đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp bán dẫn của Bắc Ninh hiện vẫn chủ yếu tập trung ở khâu đóng gói, kiểm thử và sản xuất linh kiện phụ trợ. Các công đoạn có giá trị gia tăng cao như thiết kế chip, nghiên cứu và phát triển (R&D), chế tạo wafer và sản xuất vật liệu bán dẫn chưa hình thành rõ nét; số doanh nghiệp trực tiếp sản xuất sản phẩm bán dẫn vẫn còn ít.

Lực lượng doanh nghiệp nội địa trong hệ sinh thái bán dẫn cũng còn hạn chế, chưa đủ năng lực tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Phần lớn các khâu quan trọng trong chuỗi cung ứng hiện vẫn do doanh nghiệp nước ngoài đảm nhiệm.

Hoạt động nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ lõi và phát triển các sản phẩm chip “Make in Vietnam”, đặc biệt là chip chuyên dụng cho AI và IoT, vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.