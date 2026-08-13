Hàn Quốc công bố 7 dự án công nghệ nhằm tạo động lực tăng trưởng mới

Hàn Quốc đang triển khai sáng kiến SEED nhằm phát triển các công nghệ tiên tiến trong 7 lĩnh vực, từ năng lượng tái tạo, điện toán lượng tử, khoa học vũ trụ đến công nghệ sinh học và giao diện não - máy tính…

Tổng thống Lee Jae Myung (giữa) thị sát mô hình lò phản ứng mô-đun nhỏ tại Nhà Xanh ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/8 công bố các dự án công nghệ trọng điểm nhằm nuôi dưỡng những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, trong đó tập trung vào các lĩnh vực được đánh giá có vai trò chiến lược đối với năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia.

Các dự án nằm trong sáng kiến “Các động lực chiến lược mới nổi cho đổi mới đột phá” (SEED), được công bố tại một cuộc họp báo chính sách do Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin cùng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc tổ chức tại Nhà Xanh.

Theo Chính phủ Hàn Quốc, SEED tập trung vào ba trụ cột gồm năng lượng tái tạo, công nghệ tiên phong và hệ sinh thái chuỗi cung ứng tiên tiến, qua đó tạo nền tảng cho những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN THẾ HỆ MỚI

Trong lĩnh vực năng lượng, Hàn Quốc đặt mục tiêu thương mại hóa các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) sử dụng nước làm chất tải nhiệt vào năm 2035, đồng thời bắt đầu xây dựng các SMR không sử dụng nước vào khoảng năm 2030.

Đối với các lò phản ứng mô-đun tiên tiến, Chính phủ dự kiến thành lập một công ty dự án đặc biệt (SPC) với sự tham gia của khu vực tư nhân. Công ty này sẽ chịu trách nhiệm quản lý dự án ngay từ giai đoạn phát triển, qua đó tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong quá trình thương mại hóa công nghệ.

Một hướng đi khác được Hàn Quốc đặt kỳ vọng là công nghệ nhiệt hạch hạt nhân. Chính phủ nước này đặt mục tiêu xây dựng một lò phản ứng nhiệt hạch do Hàn Quốc tự phát triển vào năm 2035 thông qua hợp tác với khu vực tư nhân. Nhiệt hạch hạt nhân được xem là một nguồn năng lượng an toàn và có tiềm năng gần như vô hạn, bởi công nghệ này mô phỏng quá trình tự nhiên tạo ra năng lượng cho Mặt Trời và các ngôi sao.

Việc đưa SMR và nhiệt hạch vào nhóm các dự án chiến lược cho thấy Hàn Quốc không chỉ hướng tới mở rộng các nguồn năng lượng mới mà còn muốn xây dựng năng lực công nghệ và công nghiệp trong những lĩnh vực có thể trở thành nền tảng năng lượng của tương lai.

TỪ ĐIỆN TOÁN LƯỢNG TỬ ĐẾN GIAO DIỆN NÃO - MÁY TÍNH

Bên cạnh năng lượng, sáng kiến SEED dành trọng tâm lớn cho các công nghệ tiên phong, trong đó có điện toán lượng tử, khoa học vũ trụ và công nghệ sinh học tiên tiến. Một trong những mục tiêu cụ thể là phát triển máy tính lượng tử 100 qubit do Hàn Quốc tự sản xuất vào năm 2029.

Cùng với việc phát triển máy tính lượng tử, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy năng lực sản xuất chip lượng tử trong nước, với mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này trong vòng 10 năm tới.

Điện toán lượng tử được kỳ vọng mở ra những năng lực tính toán vượt xa máy tính truyền thống trong một số bài toán phức tạp. Vì vậy, việc làm chủ cả hệ thống máy tính và năng lực sản xuất chip được xem là yếu tố quan trọng để Hàn Quốc xây dựng năng lực cạnh tranh lâu dài trong lĩnh vực này.

Trong lĩnh vực vũ trụ, Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành một quốc gia có vị thế trên toàn cầu bằng việc hoàn thành mạng lưới thông tin liên lạc vệ tinh quỹ đạo Trái đất thấp (LEO) vào năm 2035.

Đây là một trong những hướng phát triển đang được nhiều quốc gia theo đuổi nhằm mở rộng hạ tầng kết nối, đồng thời tăng cường năng lực công nghệ và công nghiệp vũ trụ.

Đối với công nghệ sinh học, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến xây dựng hạ tầng sinh học dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) vào năm 2030. Một trong những ứng dụng được đề cập là phát triển các mô hình AI có khả năng dự đoán những thay đổi của tế bào ung thư.

Chính phủ cũng có kế hoạch phát triển các công nghệ cốt lõi cho giao diện não - máy tính (BCI), với mục tiêu đưa ra thị trường một sản phẩm thương mại ứng dụng công nghệ này vào năm 2035.

Như vậy, danh mục công nghệ của SEED trải rộng từ năng lượng, tính toán, vũ trụ đến sinh học và công nghệ kết nối trực tiếp với con người, phản ánh định hướng của Hàn Quốc trong việc đầu tư sớm vào những lĩnh vực có tiềm năng tạo ra các thị trường mới.

BẢO ĐẢM CHUỖI CUNG ỨNG CHO CÁC CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

Một cấu phần quan trọng khác của sáng kiến SEED là xây dựng chuỗi cung ứng đối với các khoáng sản quan trọng và thiết bị thiết yếu phục vụ những dự án công nghệ chiến lược. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tái chế 10 loại khoáng sản chủ chốt lên tối đa 20% vào năm 2030.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ đầu tư 10.000 tỷ won, tương đương khoảng 7,1 tỷ USD, trong 5 năm tới cho nghiên cứu và phát triển các thiết bị then chốt.

Động thái này cho thấy SEED không chỉ tập trung vào việc phát triển công nghệ ở cấp độ phòng thí nghiệm hay sản phẩm cuối cùng. Hàn Quốc đồng thời chú trọng xây dựng hệ sinh thái sản xuất và chuỗi cung ứng cần thiết để các công nghệ này có thể được thương mại hóa và mở rộng quy mô.

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn ngày càng chú trọng khả năng tự chủ về công nghệ, khoáng sản và các thiết bị chiến lược, việc bảo đảm nguồn cung đầu vào trở thành một phần quan trọng trong chính sách phát triển các ngành công nghệ mới.

Thông qua SEED, Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng tạo ra những động lực tăng trưởng mới bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến, năng lực công nghiệp và chuỗi cung ứng.

“Chúng tôi sẽ tạo ra những cơ hội mới để thế hệ tương lai thử sức và hoàn thiện một ‘Hàn Quốc không thể thay thế’, một quốc gia mà không ai có thể cạnh tranh”, Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh.

Theo định hướng này, mục tiêu của Hàn Quốc không chỉ là phát triển một số công nghệ mới mà còn hướng tới hình thành năng lực công nghiệp đủ mạnh để biến những công nghệ đó thành sản phẩm và thị trường mới, qua đó củng cố các nền tảng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.