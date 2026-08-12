YouTube siết điều kiện chia sẻ doanh thu với các nhà sáng tạo nội dung

Dự kiến từ tháng 2/2027, YouTube sẽ thay đổi cơ chế chia sẻ doanh thu từ Shorts, hướng tới ghi nhận nhà sáng tạo tạo ra tương tác và nâng ngưỡng tham gia chương trình chia sẻ doanh thu quảng cáo, Premium...

YouTube cập nhật điều kiện tham gia Chương trình Đối tác và là những thay đổi lớn đầu tiên kể từ năm 2018. Ảnh: Google Việt Nam

Theo thông báo ngày 11/8, YouTube cho biết đang điều chỉnh đáng kể Chương trình Đối tác YouTube (YPP) với 3 thay đổi chính, gồm cập nhật cơ chế chia sẻ doanh thu từ Shorts, điều chỉnh ngưỡng tham gia chia sẻ doanh thu quảng cáo và Premium đối với nhà sáng tạo mới. Đồng thời mở rộng cơ chế phân bổ doanh thu từ các gói đăng ký Premium và Premium Lite.

Tại Việt Nam, những thay đổi này đáng chú ý khi YouTube mở rộng Premium Lite tới thị trường Việt Nam, cùng với việc áp dụng cơ chế phân bổ doanh thu từ gói đăng ký này cho các nhà sáng tạo. Các thay đổi mới dự kiến chính thức áp dụng từ ngày 1/2/2027.

Đáng chú ý, YouTube sẽ áp dụng ngưỡng 10 triệu lượt xem Shorts hợp lệ trong 90 ngày đối với các nhà sáng tạo muốn đủ điều kiện chia sẻ doanh thu quảng cáo và các gói đăng ký trên Shorts. Theo YouTube, thay đổi này nhằm ghi nhận đóng góp của những nhà sáng tạo tạo ra các cuộc thảo luận, thúc đẩy tương tác và hình thành xu hướng trên nền tảng.

Từ ngày 1/2/2027, nhà sáng tạo cần đạt ít nhất 10 triệu lượt xem Shorts hợp lệ trong 90 ngày gần nhất để đủ điều kiện tham gia chia sẻ doanh thu từ quảng cáo và các gói đăng ký trên định dạng video ngắn này.

Ảnh: Google Việt Nam

Các kênh không đạt ngưỡng trên sẽ không mất tư cách thành viên YPP và vẫn có thể tạo doanh thu từ nội dung video dài. Quyền chia sẻ doanh thu từ Shorts sẽ được khôi phục khi kênh đạt lại mốc 10 triệu lượt xem trong 90 ngày.

Động thái này cho thấy YouTube đang chuyển trọng tâm sang khuyến khích những nhà sáng tạo có khả năng tạo ra tương tác và sức lan tỏa trên Shorts.

“Những nhà sáng tạo hiện có nguồn thu ổn định từ Shorts gần như sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi mới”, YouTube cho biết.

Song song với việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu, nền tảng cũng dự kiến mở thêm các hình thức kiếm tiền khác, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào quảng cáo. Trong đó có tiền thưởng từ YouTube Shopping, các ưu đãi hợp tác thương hiệu và những cơ hội gia tăng thu nhập dành cho nhà sáng tạo khởi xướng các xu hướng mới.

Ngoài thay đổi đối với Shorts, YouTube còn nâng điều kiện đầu vào đối với các nhà sáng tạo mới muốn tham gia YPP để chia sẻ doanh thu từ quảng cáo và Premium.

Ảnh: Google Việt Nam

Theo đó, nhà sáng tạo mới sẽ phải đạt 8.000 giờ xem hợp lệ trong 365 ngày, hoặc 20 triệu lượt xem Shorts hợp lệ trong 90 ngày. Các điều kiện này chỉ áp dụng với nhà sáng tạo mới và không ảnh hưởng đến những người đã tham gia YPP. Trong khi đó, các ngưỡng điều kiện đối với những tính năng tạo doanh thu từ người hâm mộ và Mua sắm vẫn được giữ nguyên.

Việc YouTube đưa ra hai con đường – video dài hoặc Shorts – đồng thời nâng đáng kể ngưỡng lượt xem Shorts cho thấy nền tảng đang đặt yêu cầu cao hơn đối với khả năng tạo lượng người xem lớn trong thời gian ngắn.

Hiện YouTube cho biết Shorts đã đạt hơn 200 tỷ lượt xem mỗi ngày, trong khi người dùng xem hơn 1 tỷ giờ nội dung YouTube trên TV mỗi ngày. Quy mô này đang làm thay đổi cách nền tảng phân bổ nguồn lực và doanh thu cho hệ sinh thái nhà sáng tạo.

Một thay đổi khác là YouTube mở rộng gói Premium Lite tới tất cả các quốc gia đang cung cấp YouTube Premium, trong đó có Việt Nam. Gói này cung cấp trải nghiệm xem ít gián đoạn hơn đối với phần lớn nội dung, đồng thời hỗ trợ xem ngoại tuyến và phát trong nền.

YouTube cho biết doanh thu từ Premium và Premium Lite sẽ được đưa vào các quỹ phân bổ riêng. Trong đó, 30% doanh thu ròng của gói Premium và 60% doanh thu ròng của Premium Lite được dành cho quỹ phân bổ cho nhà sáng tạo, sau khi tính các chi phí vận hành, quảng bá dịch vụ và khoản chi trả cho đối tác âm nhạc.

Quỹ sau đó được phân bổ dựa trên thời lượng xem và lượt xem của người đăng ký. Nhà sáng tạo nhận tỷ lệ chia sẻ tương ứng 55% đối với video dài và 45% đối với Shorts.

Theo YouTube, trung bình một người đăng ký Premium mang lại doanh thu cho đối tác cao hơn so với một người dùng chỉ xem nội dung có quảng cáo.

Đây là những thay đổi lớn đầu tiên đối với YPP kể từ năm 2018. YouTube cho biết việc điều chỉnh chương trình nhằm tạo thêm nguồn lực để đầu tư vào các chương trình hỗ trợ nhà sáng tạo, đồng thời dự kiến tổng mức chi trả cho nhà sáng tạo trong năm 2027 sẽ tiếp tục vượt năm 2026.