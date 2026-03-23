UBND Tp. Hà Nội thoái vốn thành công tại ILS, thu gần 295 tỷ

Theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội chào bán toàn bộ 16,2 triệu cổ phiếu ILS, tương ứng 45% vốn điều lệ, với giá khởi điểm 18.180 đồng/cổ phiếu.

Mục đích thực hiện giao dịch là thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước; phương thức giao dịch là ngoài hệ thống. Thời gian từ ngày 10/03 - 26/03/2026.

Kết quả đấu giá sáng 20/03 cho thấy có 23 nhà đầu tư tham gia, toàn bộ là nhà đầu tư trong nước, gồm 1 tổ chức và 22 cá nhân. Tổng khối lượng đăng ký mua đạt 17,46 triệu cổ phiếu, cao hơn lượng chào bán.

Trong đó, nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu ILS, phần còn lại 16,46 triệu cổ phiếu đến từ các nhà đầu tư cá nhân. Mức giá đặt mua cao nhất là 20.910 đồng/cổ phiếu, trong khi mức thấp nhất bằng giá khởi điểm.

Giá đấu thành công bình quân đạt 18.197 đồng/cổ phiếu, tăng 17 đồng so với giá khởi điểm, tương ứng tổng giá trị cổ phần bán khoảng 295 tỷ đồng. Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 20-26/03.

Theo Interserco cho biết, việc thoái vốn không nhằm huy động thêm vốn mà chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông, vốn điều lệ không thay đổi. Trước giao dịch, ngoài UBND TP Hà Nội, cổ đông lớn còn lại là CTCP Logistics Hàng không (ALS) nắm 27% vốn tại ILS.

Theo giới thiệu, ILS tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP Hà Nội, hoạt động trong các lĩnh vực logistics, cung ứng lao động, khai thác cảng cạn ICD Mỹ Đình và vận tải đa phương thức. Đến tháng 12/2015, UBND Tp Hà Nội đã phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Công ty có vốn điều lệ 360 tỷ, trụ sở chính đặt tại 17 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trên thị trường, sau khi có thông tin bán đấu giá cổ phiếu ILD tăng mạnh lên 36.300 đồng/cổ phiếu (12/3) và hiện đang là phiên chiều ngày 23/3, giá cổ phiếu ILS giảm 12,27% xuống còn 19.300 đồng/cổ phiếu.

Năm 2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 223 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Lãi ròng đạt gần 16 tỷ đồng, tăng 14%, chủ yếu nhờ thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh, giảm chi phí thuê đất và thu hồi các khoản phải thu đã trích lập dự phòng và vượt hơn 200% kế hoạch lợi nhuận năm (4,359 triệu đồng)

Sang năm 2026, ILS tạm đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất gần 408 tỷ đồng, lãi ròng dự kiến giảm xuống còn hơn 12 tỷ đồng.