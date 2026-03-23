Thứ Hai, 23/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

UBND Tp. Hà Nội thoái vốn thành công tại ILS, thu gần 295 tỷ

Hà Anh

23/03/2026, 18:46

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả đăng ký mua cổ phần CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế - Interserco (mã ILS-UPCoM).

Sơ đồ giá cổ phiếu ILS trên TradingView.

Theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội chào bán toàn bộ 16,2 triệu cổ phiếu ILS, tương ứng 45% vốn điều lệ, với giá khởi điểm 18.180 đồng/cổ phiếu.

Mục đích thực hiện giao dịch là thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước; phương thức giao dịch là ngoài hệ thống. Thời gian từ ngày 10/03 - 26/03/2026.

Kết quả đấu giá sáng 20/03 cho thấy có 23 nhà đầu tư tham gia, toàn bộ là nhà đầu tư trong nước, gồm 1 tổ chức và 22 cá nhân. Tổng khối lượng đăng ký mua đạt 17,46 triệu cổ phiếu, cao hơn lượng chào bán.

Trong đó, nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu ILS, phần còn lại 16,46 triệu cổ phiếu đến từ các nhà đầu tư cá nhân. Mức giá đặt mua cao nhất là 20.910 đồng/cổ phiếu, trong khi mức thấp nhất bằng giá khởi điểm.

Giá đấu thành công bình quân đạt 18.197 đồng/cổ phiếu, tăng 17 đồng so với giá khởi điểm, tương ứng tổng giá trị cổ phần bán khoảng 295 tỷ đồng. Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 20-26/03.

Theo Interserco cho biết, việc thoái vốn không nhằm huy động thêm vốn mà chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông, vốn điều lệ không thay đổi. Trước giao dịch, ngoài UBND TP Hà Nội, cổ đông lớn còn lại là CTCP Logistics Hàng không (ALS) nắm 27% vốn tại ILS.

Theo giới thiệu, ILS tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP Hà Nội, hoạt động trong các lĩnh vực logistics, cung ứng lao động, khai thác cảng cạn ICD Mỹ Đình và vận tải đa phương thức. Đến tháng 12/2015, UBND Tp Hà Nội đã phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Công ty có vốn điều lệ 360 tỷ, trụ sở chính đặt tại 17 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trên thị trường, sau khi có thông tin bán đấu giá cổ phiếu ILD tăng mạnh lên 36.300 đồng/cổ phiếu (12/3) và hiện đang là phiên chiều ngày 23/3, giá cổ phiếu ILS giảm 12,27% xuống còn 19.300 đồng/cổ phiếu.

Năm 2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 223 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Lãi ròng đạt gần 16 tỷ đồng, tăng 14%, chủ yếu nhờ thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh, giảm chi phí thuê đất và thu hồi các khoản phải thu đã trích lập dự phòng và vượt hơn 200% kế hoạch lợi nhuận năm (4,359 triệu đồng)

Sang năm 2026, ILS tạm đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất gần 408 tỷ đồng, lãi ròng dự kiến giảm xuống còn hơn 12 tỷ đồng.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy