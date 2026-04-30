Vietnam Airlines lãi hơn 4.500 tỷ đồng trong quý 1/2025

Dũng Huỳnh

30/04/2026, 21:41

Vietnam Airlines ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 1/2026 với lợi nhuận hợp nhất hơn 4.500 tỷ đồng, đồng thời chủ động xây dựng kịch bản điều hành ứng phó rủi ro khi giá nhiên liệu bay neo cao, tạo áp lực lớn lên hoạt động khai thác trong các quý tiếp theo...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Vietnam Airlines vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2026 trong bối cảnh thị trường hàng không quốc tế xuất hiện những yếu tố bất định do diễn biến xung đột tại Trung Đông. Trên nền tảng kết quả tích cực trong quý đầu năm, hãng đồng thời triển khai các giải pháp điều hành nhằm chủ động ứng phó với rủi ro chi phí và biến động thị trường trong thời gian tới.

Trong quý 1/2026, Vietnam Airlines khai thác gần 43 nghìn chuyến bay, vận chuyển hơn 6,9 triệu lượt hành khách, tăng 11% về số chuyến và gần 12% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Theo hãng, kết quả này phản ánh xu hướng phục hồi của thị trường, đồng thời cho thấy hiệu quả trong điều hành khai thác bám sát diễn biến cung – cầu.

Riêng trong cao điểm Tết Nguyên đán, Vietnam Airlines vận hành an toàn, ổn định với cường độ có thời điểm đạt 660–670 chuyến mỗi ngày, tăng hơn 13% so với cùng kỳ 2025.

Trên nền tảng đó, kết quả kinh doanh tiếp tục ghi nhận tín hiệu khả quan. Doanh thu hợp nhất quý 1 đạt hơn 37.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.514 tỷ đồng; riêng công ty mẹ đạt doanh thu hơn 29.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.948 tỷ đồng. Theo Vietnam Airlines, nhu cầu vận tải quốc tế phục hồi mạnh tiếp tục là động lực quan trọng đóng góp vào kết quả chung, trong khi tác động từ biến động giá nhiên liệu trong quý đầu năm chưa thể hiện rõ nét.

Bên cạnh tăng trưởng khai thác, hãng tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế trọng điểm. Sản lượng vận chuyển quốc tế trong quý tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2025. Hiện Vietnam Airlines duy trì 11 đường bay thẳng tới châu Âu bằng đội tàu bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787; dự kiến khai trương đường bay Hà Nội – Amsterdam từ ngày 16/6 và nâng tần suất đường bay Hà Nội – Moscow lên 4 chuyến mỗi tuần từ ngày 1/7.

Song song với đó, hãng tiếp tục triển khai các định hướng dài hạn, trong đó có hợp đồng mua 50 tàu bay Boeing 737-8, phục vụ chiến lược hiện đại hóa đội bay, nâng cao năng lực khai thác và sức cạnh tranh trong trung, dài hạn.

Chất lượng khai thác cũng tiếp tục được cải thiện khi chỉ số đúng giờ cất cánh (OTP) trong tháng 3/2026 đạt 80,4%, cao nhất ngành hàng không Việt Nam, tăng 22% so với cùng kỳ.

Bước sang quý 2/2026, Vietnam Airlines nhận định môi trường kinh doanh sẽ đối mặt nhiều thách thức hơn khi áp lực chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, gia tăng rõ nét.

Theo hãng, giá Jet A1 hiện duy trì ở mức bình quân 190–220 USD/thùng, có thời điểm vượt 240 USD/thùng, cao gấp gần ba lần ngưỡng thông thường. Trong cơ cấu chi phí khai thác, nhiên liệu chiếm khoảng 30-40%, vì vậy biến động giá dầu đang tạo sức ép trực tiếp lên hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đáng lưu ý, theo tính toán của hãng, cứ giá nhiên liệu tăng thêm 1 USD/thùng so với kế hoạch, chi phí có thể tăng hơn 300 tỷ đồng mỗi năm. Điều này đồng nghĩa riêng biến động nhiên liệu đã làm gia tăng đáng kể áp lực chi phí và thu hẹp biên lợi nhuận trong các quý tới.

Trước bối cảnh đó, Vietnam Airlines cho biết đã xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu hóa mạng bay trên các trục trọng điểm, kiểm soát chặt chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả khai thác đội bay và sử dụng nguồn lực.

Cùng với đó, hãng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và các yếu tố địa chính trị để điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp, với trọng tâm là bảo đảm an toàn tuyệt đối, duy trì ổn định mạng bay, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo Vietnam Airlines, cùng với các giải pháp điều hành của Chính phủ về bảo đảm an ninh năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung và bình ổn thị trường nhiên liệu, hãng hướng tới mục tiêu duy trì đà tăng trưởng hai con số trong năm 2026, đồng thời tiếp tục bảo đảm vai trò hãng hàng không quốc gia trong duy trì kết nối, hỗ trợ giao thương, du lịch và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cục Hàng không đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu hàng không nội địa

14:16, 23/04/2026

Cục Hàng không đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu hàng không nội địa

Nới trần vốn ngoại ngành hàng không: Cần cân bằng bài toán hút vốn và lợi ích quốc gia

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

đầu tư doanh nghiệp hàng không Vietnam Airlines

Tăng doanh thu nhưng không mở mới cửa hàng, DMX đang xây dựng chiến lược gì?

Tăng doanh thu nhưng không mở mới cửa hàng, DMX đang xây dựng chiến lược gì?

Tính đến hết ba tháng đầu năm 2026, mạng lưới vật lý của Điện máy Xanh (DMX) ghi nhận 3.020 điểm bán, giảm 24 cửa hàng so với cùng kỳ năm trước.

Công nghiệp hóa ẩm thực Việt: Tham vọng toàn cầu từ Thọ Phát

Công nghiệp hóa ẩm thực Việt: Tham vọng toàn cầu từ Thọ Phát

Thọ Phát đầu tư vào hạ tầng sản xuất, công nghệ bao bì, hướng tới xuất khẩu toàn cầu với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế.

C.P. Việt Nam sẵn sàng đón cơ hội xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc

C.P. Việt Nam sẵn sàng đón cơ hội xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc

Sau khi Việt Nam và Hàn Quốc hoàn tất đàm phán mở cửa thị trường thịt gà chế biến, C.P. Việt Nam đứng trước cơ hội mở rộng xuất khẩu sang một thị trường có yêu cầu cao về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Greenfeed báo lãi sau thuế tiếp tục tăng

Greenfeed báo lãi sau thuế tiếp tục tăng

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Greenfeed đạt tăng trưởng kinh doanh nhiều điểm sáng trong năm 2025, lợi nhuận trước thuế 4.594 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế 3.657 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 74%.

[Trực tiếp] Tọa đàm “Khi thị trường đổi chiều: Hành trình thích ứng của SMEs”

[Trực tiếp] Tọa đàm “Khi thị trường đổi chiều: Hành trình thích ứng của SMEs”

Các tổ chức tín dụng đang chuyển từ mô hình dựa vào tài sản thế chấp sang kiến tạo số, xây hệ sinh thái: đánh giá doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, dòng tiền và các mô hình chấm điểm tín dụng, kết hợp với cơ chế bảo lãnh. Sự dịch chuyển này đang tái định hình dòng chảy vốn, tạo lợi thế cho các doanh nghiệp minh bạch, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn với những doanh nghiệp chậm chuyển đổi...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Đón cơ hội từ thị trường carbon

Đón cơ hội từ thị trường carbon

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thông xe nhiều tuyến cao tốc, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ

Tái định vị không gian phát triển, Quảng Trị cần "vươn Đông, tỏa Tây"

Vietnam Airlines lãi hơn 4.500 tỷ đồng trong quý 1/2025

Doanh nghiệp

Đề xuất phạt đến 30 triệu đồng khi phát tán thông tin khám chữa bệnh sai lệch trên mạng

World Cup 2026 và cơ hội kinh tế từ bản quyền truyền hình

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

