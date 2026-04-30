Vietnam Airlines lãi hơn 4.500 tỷ đồng trong quý 1/2025

Vietnam Airlines ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 1/2026 với lợi nhuận hợp nhất hơn 4.500 tỷ đồng, đồng thời chủ động xây dựng kịch bản điều hành ứng phó rủi ro khi giá nhiên liệu bay neo cao, tạo áp lực lớn lên hoạt động khai thác trong các quý tiếp theo...

Vietnam Airlines vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2026 trong bối cảnh thị trường hàng không quốc tế xuất hiện những yếu tố bất định do diễn biến xung đột tại Trung Đông. Trên nền tảng kết quả tích cực trong quý đầu năm, hãng đồng thời triển khai các giải pháp điều hành nhằm chủ động ứng phó với rủi ro chi phí và biến động thị trường trong thời gian tới.

Trong quý 1/2026, Vietnam Airlines khai thác gần 43 nghìn chuyến bay, vận chuyển hơn 6,9 triệu lượt hành khách, tăng 11% về số chuyến và gần 12% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Theo hãng, kết quả này phản ánh xu hướng phục hồi của thị trường, đồng thời cho thấy hiệu quả trong điều hành khai thác bám sát diễn biến cung – cầu.

Riêng trong cao điểm Tết Nguyên đán, Vietnam Airlines vận hành an toàn, ổn định với cường độ có thời điểm đạt 660–670 chuyến mỗi ngày, tăng hơn 13% so với cùng kỳ 2025.

Trên nền tảng đó, kết quả kinh doanh tiếp tục ghi nhận tín hiệu khả quan. Doanh thu hợp nhất quý 1 đạt hơn 37.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.514 tỷ đồng; riêng công ty mẹ đạt doanh thu hơn 29.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.948 tỷ đồng. Theo Vietnam Airlines, nhu cầu vận tải quốc tế phục hồi mạnh tiếp tục là động lực quan trọng đóng góp vào kết quả chung, trong khi tác động từ biến động giá nhiên liệu trong quý đầu năm chưa thể hiện rõ nét.

Bên cạnh tăng trưởng khai thác, hãng tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế trọng điểm. Sản lượng vận chuyển quốc tế trong quý tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2025. Hiện Vietnam Airlines duy trì 11 đường bay thẳng tới châu Âu bằng đội tàu bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787; dự kiến khai trương đường bay Hà Nội – Amsterdam từ ngày 16/6 và nâng tần suất đường bay Hà Nội – Moscow lên 4 chuyến mỗi tuần từ ngày 1/7.

Song song với đó, hãng tiếp tục triển khai các định hướng dài hạn, trong đó có hợp đồng mua 50 tàu bay Boeing 737-8, phục vụ chiến lược hiện đại hóa đội bay, nâng cao năng lực khai thác và sức cạnh tranh trong trung, dài hạn.

Chất lượng khai thác cũng tiếp tục được cải thiện khi chỉ số đúng giờ cất cánh (OTP) trong tháng 3/2026 đạt 80,4%, cao nhất ngành hàng không Việt Nam, tăng 22% so với cùng kỳ.

Bước sang quý 2/2026, Vietnam Airlines nhận định môi trường kinh doanh sẽ đối mặt nhiều thách thức hơn khi áp lực chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, gia tăng rõ nét.

Theo hãng, giá Jet A1 hiện duy trì ở mức bình quân 190–220 USD/thùng, có thời điểm vượt 240 USD/thùng, cao gấp gần ba lần ngưỡng thông thường. Trong cơ cấu chi phí khai thác, nhiên liệu chiếm khoảng 30-40%, vì vậy biến động giá dầu đang tạo sức ép trực tiếp lên hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đáng lưu ý, theo tính toán của hãng, cứ giá nhiên liệu tăng thêm 1 USD/thùng so với kế hoạch, chi phí có thể tăng hơn 300 tỷ đồng mỗi năm. Điều này đồng nghĩa riêng biến động nhiên liệu đã làm gia tăng đáng kể áp lực chi phí và thu hẹp biên lợi nhuận trong các quý tới.

Trước bối cảnh đó, Vietnam Airlines cho biết đã xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu hóa mạng bay trên các trục trọng điểm, kiểm soát chặt chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả khai thác đội bay và sử dụng nguồn lực.

Cùng với đó, hãng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và các yếu tố địa chính trị để điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp, với trọng tâm là bảo đảm an toàn tuyệt đối, duy trì ổn định mạng bay, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo Vietnam Airlines, cùng với các giải pháp điều hành của Chính phủ về bảo đảm an ninh năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung và bình ổn thị trường nhiên liệu, hãng hướng tới mục tiêu duy trì đà tăng trưởng hai con số trong năm 2026, đồng thời tiếp tục bảo đảm vai trò hãng hàng không quốc gia trong duy trì kết nối, hỗ trợ giao thương, du lịch và hội nhập kinh tế quốc tế.