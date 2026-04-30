Tái định vị không gian phát triển, Quảng Trị cần “vươn Đông, tỏa Tây”
Nguyễn Thuấn
30/04/2026, 21:50
Với yêu cầu tái định vị không gian phát triển, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội định hình lại chiến lược tăng trưởng theo hướng “vươn Đông, tỏa Tây”, khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế biển gắn với Hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo động lực lan tỏa cho toàn vùng.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước, chiều 29/4, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Quảng Trị, Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, đánh giá tình hình phát triển và định hướng chiến
lược cho giai đoạn tới.
Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi,
chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp
và Nhân dân tỉnh Quảng Trị; đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt của địa phương
với dấu ấn lịch sử, vị trí địa chính trị và tiềm năng phát triển.
Gợi mở định hướng phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề
nghị Quảng Trị tập trung làm rõ 7 nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó nhấn mạnh yêu
cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn
thiện mô hình chính quyền hai cấp sau sắp xếp; cụ thể hóa hiệu quả các nghị quyết
chiến lược của Trung ương. Đặc biệt, cần xây dựng kịch bản tăng trưởng khả thi,
hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo,
trên cơ sở xác định rõ động lực, trụ cột và năng lực điều hành, giải ngân.
Bên cạnh đó, Quảng Trị cần đánh giá toàn diện các vấn đề
phát sinh sau sáp nhập; chuẩn bị điều kiện để phát huy lợi thế điểm đầu của
Hành lang kinh tế Đông - Tây; đồng thời quan tâm phát triển đồng bộ các lĩnh vực
văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và
đời sống Nhân dân. Các nội dung về giảm nghèo, chính sách người có công, bảo trợ
xã hội và đào tạo nghề cũng được yêu cầu báo cáo cụ thể.
Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Phương
cho biết thời gian qua, tỉnh đã quyết liệt tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; bảo đảm vận hành thông suốt chính
quyền địa phương hai cấp. Công tác sắp xếp trụ sở, tài sản công được đẩy nhanh,
phấn đấu hoàn thành trong quý 2/2026.
Về kinh tế - xã hội, năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 8,0%; quý 1/2026 đạt 8,02%, vượt kịch bản đề ra. Thu ngân sách năm 2025 đạt gần 15.033 tỷ
đồng; quý 1/2026 đạt 3.354 tỷ đồng, tương đương 26,6% dự toán Trung ương giao.
Tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2025–2030, đặt mục tiêu năm
2026 đạt mức tăng trưởng 10,6%.
Công tác xử lý các dự án tồn đọng cũng được triển khai quyết
liệt. Đến nay, 810/1.647 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn khoảng 63.191 tỷ
đồng; 228 dự án chậm tiến độ đã bị thu hồi. Trong năm 2026, tỉnh dự kiến khởi
công 22 dự án, khánh thành 5 dự án và chuẩn bị đầu tư 24 dự án mới.
Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và
đánh giá cao nỗ lực của Quảng Trị trong việc ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp,
duy trì đà tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời bày tỏ xúc động khi
chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của vùng đất từng chịu nhiều mất mát trong chiến
tranh.
Định hướng chiến lược thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước nhấn mạnh yêu cầu tái định vị không gian phát triển với tư duy “vươn Đông,
tỏa Tây”, lấy kinh tế biển làm động lực chủ đạo, gắn với khai thác hiệu quả
Hành lang kinh tế Đông - Tây. Việc phát triển đồng bộ hạ tầng logistics, kết nối
đa phương thức vận tải được xem là giải pháp then chốt để lan tỏa động lực tăng
trưởng.
Cùng với đó, Quảng Trị cần thúc đẩy các ngành có lợi thế như
du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng; lấy
khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng đột phá, hướng
tới tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.
Song song với phát triển kinh tế, yêu cầu nâng cao chất lượng
đời sống Nhân dân, đặc biệt tại khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu
số, tiếp tục được đặt ra, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật
tự an toàn xã hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Quảng Trị sẽ
phát huy truyền thống cách mạng, chuyển hóa tiềm năng thành nguồn lực, biến nghị
quyết thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế -
xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tạo đột phá thể chế, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Xây dựng tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, mở rộng huy động nguồn lực xã hội cho hạ tầng chiến lược, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc, đường sắt, hàng không và phát triển đô thị theo các mục tiêu lớn giai đoạn 2026-2030...
Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và là trung tâm phát triển kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, logistics, là đô thị biển - cửa ngõ quốc tế có sức cạnh tranh cao…
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và các khu công nghiệp…
Sáng 29/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2026).
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát huy vai trò tập hợp, vận động, kết nối các nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ để công tác nhân đạo ngày càng lan tỏa sâu rộng, thiết thực.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
