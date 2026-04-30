Tái định vị không gian phát triển, Quảng Trị cần “vươn Đông, tỏa Tây”

Với yêu cầu tái định vị không gian phát triển, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội định hình lại chiến lược tăng trưởng theo hướng “vươn Đông, tỏa Tây”, khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế biển gắn với Hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo động lực lan tỏa cho toàn vùng.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chiều 29/4, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, đánh giá tình hình phát triển và định hướng chiến lược cho giai đoạn tới.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh Quảng Trị; đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt của địa phương với dấu ấn lịch sử, vị trí địa chính trị và tiềm năng phát triển.

Gợi mở định hướng phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quảng Trị tập trung làm rõ 7 nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp sau sắp xếp; cụ thể hóa hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Đặc biệt, cần xây dựng kịch bản tăng trưởng khả thi, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, trên cơ sở xác định rõ động lực, trụ cột và năng lực điều hành, giải ngân.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Xuân Phú

Bên cạnh đó, Quảng Trị cần đánh giá toàn diện các vấn đề phát sinh sau sáp nhập; chuẩn bị điều kiện để phát huy lợi thế điểm đầu của Hành lang kinh tế Đông - Tây; đồng thời quan tâm phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đời sống Nhân dân. Các nội dung về giảm nghèo, chính sách người có công, bảo trợ xã hội và đào tạo nghề cũng được yêu cầu báo cáo cụ thể.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cho biết thời gian qua, tỉnh đã quyết liệt tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp. Công tác sắp xếp trụ sở, tài sản công được đẩy nhanh, phấn đấu hoàn thành trong quý 2/2026.

Về kinh tế - xã hội, năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 8,0%; quý 1/2026 đạt 8,02%, vượt kịch bản đề ra. Thu ngân sách năm 2025 đạt gần 15.033 tỷ đồng; quý 1/2026 đạt 3.354 tỷ đồng, tương đương 26,6% dự toán Trung ương giao. Tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2025–2030, đặt mục tiêu năm 2026 đạt mức tăng trưởng 10,6%.

Công tác xử lý các dự án tồn đọng cũng được triển khai quyết liệt. Đến nay, 810/1.647 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn khoảng 63.191 tỷ đồng; 228 dự án chậm tiến độ đã bị thu hồi. Trong năm 2026, tỉnh dự kiến khởi công 22 dự án, khánh thành 5 dự án và chuẩn bị đầu tư 24 dự án mới.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Quảng Trị trong việc ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp, duy trì đà tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời bày tỏ xúc động khi chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của vùng đất từng chịu nhiều mất mát trong chiến tranh.

Định hướng chiến lược thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tái định vị không gian phát triển với tư duy “vươn Đông, tỏa Tây”, lấy kinh tế biển làm động lực chủ đạo, gắn với khai thác hiệu quả Hành lang kinh tế Đông - Tây. Việc phát triển đồng bộ hạ tầng logistics, kết nối đa phương thức vận tải được xem là giải pháp then chốt để lan tỏa động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng ban lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Xuân Phú

Cùng với đó, Quảng Trị cần thúc đẩy các ngành có lợi thế như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng đột phá, hướng tới tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Song song với phát triển kinh tế, yêu cầu nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, đặc biệt tại khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục được đặt ra, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Quảng Trị sẽ phát huy truyền thống cách mạng, chuyển hóa tiềm năng thành nguồn lực, biến nghị quyết thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.