Đề xuất phạt đến 30 triệu đồng khi phát tán thông tin khám chữa bệnh sai lệch trên mạng

Thi Nguyễn

30/04/2026, 18:07

Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định xử phạt hành chính nhằm siết chặt các hành vi phát tán thông tin sai lệch về khám chữa bệnh trên không gian mạng, với mức phạt từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng...

Ảnh minh họa

Bộ Y tế vừa đề xuất một số quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá, quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh sai lệch, trái quy định.

Thực tế triển khai công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế nhận thấy, nhiều thông tin, nội dung khám chữa bệnh sai lệch, thậm chí cổ súy các phương pháp, liệu pháp khám chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng, ví dụ như: chữa bệnh “thuận tự nhiên”; chữa ung thư bằng nước kiềm; nhịn ăn, thải độc chữa bệnh; liệu pháp “chanh liều cao” ...).

Các thông tin, nội dung này ngày càng được đăng tải nhiều trên không gian mạng và đang gây những hiểu lầm nghiêm trọng, lôi kéo người dân từ bỏ phác đồ điều trị y khoa chính thống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân, đồng thời, vi phạm quy định cấm theo quy định tại Điều 7 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Do đó, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề xuất và đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đang lấy ý kiến các bộ, ngành, các đơn vị, tổ chức...

Để ngăn chặn tình trạng này, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề xuất điều chỉnh, bổ sung phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một số hành vi cụ thể.

Thứ nhất, đăng tải phát tán thông tin, nội dung tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thiết bị, hàng hóa dưới danh nghĩa có tác dụng khám bệnh, chữa bệnh, thay thế thuốc chữa bệnh hoặc phác đồ điều trị trái với quy định của pháp luật.

Theo Bộ Y tế, các hành vi phát tán thông tin khám chữa bệnh sai lệch trên không gian mạng thường gắn liền với mục đích thương mại, trục lợi, như bán thực phẩm chức năng, thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, sản phẩm “thải độc”, “tăng miễn dịch”, bài thuốc tự chế, khóa học hoặc dịch vụ tư vấn điều trị không phép.

Vì vậy, việc bổ sung quy định trực tiếp như trên sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để xử lý nhóm hành vi vi phạm, đồng thời hạn chế tình trạng lợi dụng niềm tin của người bệnh để kinh doanh trái pháp luật.

Thứ hai, hành vi phát tán thông tin về phương pháp, liệu pháp, bài thuốc, kỹ thuật khám chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng tại Việt Nam.

Thứ ba, hành vi phát tán thông tin có nội dung xúi giục, lôi kéo, hướng dẫn người bệnh từ bỏ, trì hoãn hoặc thay thế các phương pháp, phác đồ khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Bộ Y tế cũng đề xuất áp dụng mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một số hành vi vi phạm. Cụ thể, bao gồm hành vi tạo lập thông tin liên quan đến các phương pháp, liệu pháp, bài thuốc hoặc kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, mức xử phạt này cũng được đề xuất áp dụng đối với hành vi tạo ra các nội dung có tính chất xúi giục, lôi kéo hoặc hướng dẫn người bệnh từ bỏ, trì hoãn hoặc thay thế các phương pháp, phác đồ điều trị đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Bộ Y tế đồng thời nêu rõ các quy định xử phạt nêu trên không áp dụng đối với trường hợp cá nhân chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm cá nhân trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, với điều kiện không nhằm mục đích quảng cáo, tư vấn chuyên môn, hướng dẫn thay thế điều trị hoặc thu lợi từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ hay phương pháp khám chữa bệnh.

Tổng rà soát hệ thống pháp luật để hoàn thiện thể chế

Tổng rà soát hệ thống pháp luật để hoàn thiện thể chế

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết đợt tổng rà soát pháp luật là một dấu mốc quan trọng, là bước khởi đầu có ý nghĩa nền tảng để thực hiện mục tiêu hoàn thiện thể chế...

Truy tố bị can kinh doanh online, trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng

Cáo buộc xác định bị can kinh doanh hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới với doanh thu từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng...

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng chưa bắt buộc dùng hóa đơn điện tử

Theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP vừa ban hành, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, trong khi nhóm vượt ngưỡng phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế...

Công đoàn nghiên cứu hoán đổi nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ nghiên cứu để cùng với Bộ Nội vụ có phương án phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định...

Hà Nội: Động thổ Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng xử lý 1.600 tấn rác mỗi ngày

Nhà máy mở rộng tập trung xử lý 1.600 tấn rác đã chôn lấp mỗi ngày, nâng tổng công suất phát điện toàn nhà máy lên 135MW, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đưa toàn bộ nhà máy đi vào vận hành trong quý IV/2027...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón cơ hội từ thị trường carbon

