Đề xuất phạt đến 30 triệu đồng khi phát tán thông tin khám chữa bệnh sai lệch trên mạng

Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định xử phạt hành chính nhằm siết chặt các hành vi phát tán thông tin sai lệch về khám chữa bệnh trên không gian mạng, với mức phạt từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng...

Bộ Y tế vừa đề xuất một số quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá, quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh sai lệch, trái quy định.

Thực tế triển khai công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế nhận thấy, nhiều thông tin, nội dung khám chữa bệnh sai lệch, thậm chí cổ súy các phương pháp, liệu pháp khám chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng, ví dụ như: chữa bệnh “thuận tự nhiên”; chữa ung thư bằng nước kiềm; nhịn ăn, thải độc chữa bệnh; liệu pháp “chanh liều cao” ...).

Các thông tin, nội dung này ngày càng được đăng tải nhiều trên không gian mạng và đang gây những hiểu lầm nghiêm trọng, lôi kéo người dân từ bỏ phác đồ điều trị y khoa chính thống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân, đồng thời, vi phạm quy định cấm theo quy định tại Điều 7 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Do đó, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề xuất và đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đang lấy ý kiến các bộ, ngành, các đơn vị, tổ chức...

Để ngăn chặn tình trạng này, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề xuất điều chỉnh, bổ sung phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một số hành vi cụ thể.

Thứ nhất, đăng tải phát tán thông tin, nội dung tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thiết bị, hàng hóa dưới danh nghĩa có tác dụng khám bệnh, chữa bệnh, thay thế thuốc chữa bệnh hoặc phác đồ điều trị trái với quy định của pháp luật.

Theo Bộ Y tế, các hành vi phát tán thông tin khám chữa bệnh sai lệch trên không gian mạng thường gắn liền với mục đích thương mại, trục lợi, như bán thực phẩm chức năng, thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, sản phẩm “thải độc”, “tăng miễn dịch”, bài thuốc tự chế, khóa học hoặc dịch vụ tư vấn điều trị không phép.

Vì vậy, việc bổ sung quy định trực tiếp như trên sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để xử lý nhóm hành vi vi phạm, đồng thời hạn chế tình trạng lợi dụng niềm tin của người bệnh để kinh doanh trái pháp luật.

Thứ hai, hành vi phát tán thông tin về phương pháp, liệu pháp, bài thuốc, kỹ thuật khám chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng tại Việt Nam.

Thứ ba, hành vi phát tán thông tin có nội dung xúi giục, lôi kéo, hướng dẫn người bệnh từ bỏ, trì hoãn hoặc thay thế các phương pháp, phác đồ khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Bộ Y tế cũng đề xuất áp dụng mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một số hành vi vi phạm. Cụ thể, bao gồm hành vi tạo lập thông tin liên quan đến các phương pháp, liệu pháp, bài thuốc hoặc kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, mức xử phạt này cũng được đề xuất áp dụng đối với hành vi tạo ra các nội dung có tính chất xúi giục, lôi kéo hoặc hướng dẫn người bệnh từ bỏ, trì hoãn hoặc thay thế các phương pháp, phác đồ điều trị đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Bộ Y tế đồng thời nêu rõ các quy định xử phạt nêu trên không áp dụng đối với trường hợp cá nhân chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm cá nhân trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, với điều kiện không nhằm mục đích quảng cáo, tư vấn chuyên môn, hướng dẫn thay thế điều trị hoặc thu lợi từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ hay phương pháp khám chữa bệnh.