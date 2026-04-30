World Cup 2026 và cơ hội kinh tế từ bản quyền truyền hình

Hồng Vinh

30/04/2026, 17:05

Với việc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026, câu chuyện về trách nhiệm xem bóng đá có bản quyền và những tác động kinh tế từ việc này đang trở thành tâm điểm chú ý…

Các chuyên gia tại tọa đàm “Bản quyền World Cup: Trách nhiệm xem đúng, xem sạch” do VTV9 tổ chức, ngày 29/4.

Ngày 29/4/2026, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ đã tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Bản quyền World Cup: Trách nhiệm xem đúng, xem sạch”. Chương trình diễn ra trong bối cảnh FIFA World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Mexico và Canada đang đến gần, cùng với đó là những thách thức và cơ hội mới cho ngành truyền thông và giải trí tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV9) Nguyễn Quang Sáng cho biết: Việc VTV sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 không chỉ đơn thuần là một thành tựu về mặt pháp lý mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người hâm mộ về tầm quan trọng của việc xem bóng đá có bản quyền.

“Trong bối cảnh người hâm mộ Việt Nam đã quen với việc xem miễn phí các trận đấu, thậm chí trên các trang web lậu, việc VTV nắm quyền phát sóng độc quyền đồng nghĩa với việc thay đổi thói quen xem bóng đá của công chúng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà còn tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thể thao và truyền thông”, ông Sáng nhấn mạnh.

Mới đây, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) công bố là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu và triển khai quyền phát sóng 104 trận đấu của 48 đội tại World Cup 2026. Sự kiện này không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là một bài kiểm tra về mức độ chuyên nghiệp của thị trường nội dung số Việt Nam.

Bên cạnh phát sóng trên các nền tảng truyền hình, Internet và thiết bị di động, VTV còn là đầu mối cấp phép trình chiếu công cộng. Điều này đồng nghĩa với việc các đơn vị kinh doanh có nhu cầu tổ chức trình chiếu thương mại như nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim hay trung tâm thương mại muốn tổ chức chiếu bóng đá phục vụ khách hàng đều phải được cấp phép hợp pháp để trở thành “điểm chiếu chính thức”.

Ông Lê Phụng Hào, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sở hữu trí tuệ TP. Hồ Chí Minh, khẳng định: Việc lựa chọn xem tại các điểm phát sóng hợp pháp, chính thống sẽ góp phần tạo dựng văn hóa thưởng thức thể thao văn minh trong cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp khai thác mô hình Fan Zone hợp pháp, phát triển kinh tế đêm và xây dựng văn hóa thưởng thức thể thao văn minh.

Tại tọa đàm, tất cả các chuyên gia đều cho rằng, việc sở hữu bản quyền cũng mở ra nhiều cơ hội kinh tế cho các doanh nghiệp. Các đơn vị kinh doanh có nhu cầu tổ chức trình chiếu thương mại World Cup 2026 cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bản quyền để trở thành điểm chiếu chính thức.

Điều này không chỉ đảm bảo quyền lợi pháp lý mà còn nâng cao uy tín thương hiệu và chất lượng trải nghiệm cho khách hàng. Việc tuân thủ bản quyền không nên coi là rào cản mà là một tài sản giúp định vị giá trị thương hiệu, tạo lợi thế cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Tuy nhiên, để đạt được những lợi ích này, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan, từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến người tiêu dùng. VTV đã khẳng định sẵn sàng cùng với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đưa ra giải pháp linh hoạt, hiệu quả để cùng nhau phối hợp vì một kỳ World Cup thật vui, vì một mùa hè rực rỡ.

Đây là một bước đi cần thiết để định hình lại thói quen của người dùng Việt, hướng tới một thị trường nội dung số minh bạch và tôn trọng sở hữu trí tuệ, tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh và bền vững cho ngành truyền thông và giải trí tại Việt Nam.

