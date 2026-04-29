Trang chủ Bất động sản

UBND TP. Hà Nội tiếp nhận quản lý Vườn quốc gia Ba Vì

Thanh Xuân

29/04/2026, 19:13

Việc quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự của Vườn quốc gia Ba Vì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, môi trường, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 29/4/2026 về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về UBND Thành phố Hà Nội quản lý.

Theo đó, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao chủ thể quản lý Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND Thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình 4017/TTr-BNNMT ngày 23/4/2026 và Báo cáo số 4123/BC-BNNMT ngày 26/4/2026 và của UBND Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 31/3/2026 và Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 23/4/2026.

Việc quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự của Vườn quốc gia Ba Vì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, môi trường, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Vườn quốc gia Ba Vì về UBND Thành phố Hà Nội sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tiếp nhận và quản lý Vườn quốc gia Ba Vì theo quy định. 

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất việc quản lý toàn bộ diện tích, ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì, bảo đảm duy trì hệ sinh thái, sinh cảnh, tính bền vững của hệ sinh thái và môi trường sống của các loài động thực vật rừng quý hiếm trên địa bàn Vườn quốc gia Ba Vì, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về tổ chức bộ máy, địa giới hành chính, quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản, đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Được biết, Vườn quốc gia Ba Vì được thành lập theo Quyết định số 17-CT ngày 16/1/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Hiện nay, Vườn có tổng diện tích gần 9.702,41ha, thuộc địa giới hành chính 7 xã, phường của Thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đọc thêm

Hà Nội: Đề xuất hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương giai đoạn 2026 - 2027

Hà Nội: Đề xuất hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương giai đoạn 2026 - 2027

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2027…

Đề xuất điều chỉnh điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Đề xuất điều chỉnh điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Bộ Xây dựng đang dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14. Trong đó, có đề xuất điều chỉnh điều kiện hành nghề kiến trúc; thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc; quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu hành nghề kiến trúc; chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc...

TP. Hồ Chí Minh triển khai cao điểm 60 ngày hoàn thiện dữ liệu đất đai

TP. Hồ Chí Minh triển khai cao điểm 60 ngày hoàn thiện dữ liệu đất đai

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai cao điểm 60 ngày để bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu gần 2,5 triệu thửa đất, hướng tới hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai số trong năm 2026...

Khu Đông TP.HCM: 4 lớp giá trị định hình phong cách sống hàng hiệu

Khu Đông TP.HCM: 4 lớp giá trị định hình phong cách sống hàng hiệu

Câu chuyện thành công của những đô thị mẫu mực trên thế giới như Vauban hay Hammarby Sjöstad đang được vận hành theo 4 lớp giá trị cốt lõi: Lớp quy hoạch - nền tảng giá trị; Lớp hạ tầng - đòn bẩy tăng trưởng; Lớp cộng đồng - yếu tố tạo nên sức sống; Lớp tài sản mang giá trị biểu tượng.

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Hát Môn (Hà Nội), khoảng 3.767ha. Trong đó, quy mô lập quy hoạch di tích có diện tích 58,42ha, với Khu vực bảo vệ của di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn diện tích 16,33ha; Khu vực nghiên cứu, mở rộng 42,09ha…

1

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát tín dụng bất động sản theo loại hình, áp hạn mức phù hợp

Tài chính

2

Công đoàn nghiên cứu hoán đổi nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026

Dân sinh

3

Hà Nội: Đề xuất hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương giai đoạn 2026 - 2027

Bất động sản

4

Hà Nội: Động thổ Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng xử lý 1.600 tấn rác mỗi ngày

Dân sinh

5

50 ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản, Trung Quốc áp đảo

Thế giới

