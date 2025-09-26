Ứng dụng quy trình hữu cơ, bưởi Phúc Trạch mang lại giá trị kinh tế cao
Nguyễn Thuấn
26/09/2025, 07:26
Khắp các xã Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh, Hương Xuân và Hương Bình (Hà Tĩnh) những ngày này, đâu đâu cũng rộn ràng không khí thu hoạch bưởi Phúc Trạch. Những vườn bưởi sai trĩu quả báo hiệu một vụ mùa bội thu, tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu đặc sản đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.
SẮC VÀNG GIỮA NHỮNG VƯỜN BƯỞI
Vùng đất Hà Tĩnh lại bước vào mùa
thu hoạch bưởi Phúc Trạch – thứ “đệ nhất danh quả” đã trở thành niềm tự hào của
người dân nơi đây.
Vườn bưởi của ông Phan Xuân Hiến, thôn Ngọc Bội, xã Phúc Trạch những ngày này luôn tấp nập thương lái ra vào. Hơn 1.000 gốc bưởi đang đồng loạt
vào vụ chín, sản lượng ước đạt gần 100 tấn.
Ông Hiến phấn khởi cho biết "nhờ áp
dụng quy trình hữu cơ, chất lượng bưởi năm nay được nâng lên rõ rệt. Quả mọng,
vị ngọt thanh, hương thơm dễ chịu nên thương lái đặt mua từ sớm. Giá bán tại vườn
dao động 20.000 – 40.000 đồng/quả, giúp gia đình thu về hơn nửa tỷ đồng. Điều
vui nhất là sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng, ưa chuộng”.
Không riêng gia đình ông Hiến, hộ bà Thái Thị
Nhung ở thôn Phú Lễ, xã Phúc Trạch, cũng đang tất bật thu hoạch 300 gốc bưởi, trong đó, khoảng 200 gốc sai trĩu quả. “Nhờ cây bưởi, năm nay gia đình có nguồn
thu khoảng hơn 200 triệu đồng. Với người dân quê chúng tôi, đây là thành quả ngọt
ngào sau một năm dãi nắng dầm mưa”, bà Nhung chia sẻ.
Bưởi Phúc Trạch không chỉ là cây
trồng chủ lực, mà còn là niềm tự hào của người dân miền núi Hà Tĩnh. Ông Dương
Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, cho biết xã hiện có hơn 540ha bưởi,
trong đó 470 ha đang cho quả, sản lượng ước đạt hơn 6.500 tấn.
“Cây bưởi đã giúp hàng trăm hộ
dân thoát nghèo, nhiều gia đình vươn lên khá giả. Tuy nhiên, để thương hiệu bền
vững, chúng tôi đang chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng chuỗi liên kết sản
xuất – tiêu thụ. Sắp tới, xã sẽ đầu tư chợ bưởi riêng, tạo không gian buôn bán
bài bản, minh bạch cho người dân”, ông Hoàng thông tin.
Cùng với Phúc Trạch, nhiều xã
khác như Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh, Hương Xuân, Hương Bình cũng đang vào mùa
rộn rã.
Xã Hương Phố hiện có hơn 800ha bưởi, trở thành vùng trồng lớn nhất tỉnh.
Theo ông Trần Nguyễn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã, địa phương đã quy hoạch vùng
trồng tập trung, hạn chế xen canh để đảm bảo chất lượng. “Chúng tôi siết chặt
quy trình chăm sóc theo hướng hữu cơ, đảm bảo giữ nguyên hương vị đặc trưng vốn
có của bưởi Phúc Trạch”, ông Huỳnh nói.
LAN TỎA HƯƠNG VỊ NHỜ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Một điểm mới của vụ bưởi năm nay
là sự mạnh dạn áp dụng chuyển đổi số trong quảng bá và tiêu thụ. Nếu trước đây,
đầu ra chủ yếu phụ thuộc thương lái và chợ dân sinh, thì nay bưởi Phúc Trạch đã
có mặt trên nhiều sàn thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến và qua
hình thức livestream.
Bà Lê Thị Cẩm Vân, Giám đốc Hợp
tác xã nông nghiệp và dịch vụ Thảo Vân Phúc Trạch, cho biết “Sản phẩm bưởi
Phúc Trạch 2025 đã hiện diện tại hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước. Ngoài
điểm bán ở các thành phố lớn, chúng tôi đẩy mạnh bán qua mạng internet, giúp
người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận, mua sắm”.
Hiện nay, bưởi Phúc Trạch đã có mặt
trong hệ thống siêu thị lớn như Winmart, Vinmart+, BigC, Co.opmart, và trên các
sàn thương mại điện tử như Vỏ sò, Sen đỏ, cũng như nhiều kênh trực tuyến
Facebook, Zalo, TikTok. Đây là bước khởi đầu để đặc sản Hà Tĩnh đến gần hơn với
người tiêu dùng khắp cả nước.
Dù mang lại hiệu quả kinh tế cao,
song việc tiêu thụ bưởi Phúc Trạch vẫn còn nhiều hạn chế. Phó Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Hải phân tích: “Sản xuất vẫn còn nhỏ
lẻ, thiếu liên kết. Một số hộ chưa duy trì được chứng nhận VietGAP, hữu cơ, khiến
sản lượng đạt chuẩn chưa đồng đều. Bên cạnh đó, mưa bão đúng thời điểm thu hoạch
đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng và sức tiêu thụ”.
Không những thế, giá cả bưởi hiện vẫn phụ thuộc nhiều
vào thương lái, dẫn đến tình trạng bấp bênh, dễ bị ép giá. Việc xuất khẩu vẫn
chưa thực hiện được, dù bưởi Phúc Trạch có tiềm năng cạnh tranh. Đây là bài
toán cần sự chung tay của các cấp ngành, doanh nghiệp và nông dân.
Để tháo gỡ khó khăn, mới đây,
Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà
Tĩnh tổ chức diễn đàn xúc tiến thương mại tiêu thụ bưởi Phúc Trạch đạt chuẩn hữu
cơ. Tại đây, nhiều hợp đồng liên kết tiêu thụ đã được ký kết, mở ra cơ hội ổn định
đầu ra cho sản phẩm.
“Chúng tôi đề xuất thành lập các tổ, nhóm sản xuất theo chuỗi khép kín; đẩy
mạnh xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; đồng thời hỗ trợ người dân duy
trì chứng nhận hữu cơ, đảm bảo sản phẩm có thể cạnh tranh lâu dài”, ông Nguyễn Thanh Hải cho biết thêm.
Sự vào cuộc quyết liệt của ngành
chức năng cùng nỗ lực của nông dân đang tạo thêm niềm tin về một tương lai sáng
cho bưởi Phúc Trạch. Không chỉ dừng lại ở “đệ nhất danh quả” trong nước, loại
quả này hoàn toàn có thể vươn ra thị trường quốc tế nếu khắc phục được những tồn
tại.
