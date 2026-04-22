Ứng viên chủ tịch Fed điều trần: Không cam kết hạ lãi suất, muốn cải tổ Fed

Cuộc điều trần này là một phần trong quy trình để Thượng viện Mỹ bỏ phiếu cho việc phê chuẩn ông Warsh vào cương vị nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.

Trong cuộc điều trần, ông nhấn mạnh rằng Fed sẽ giữ vững sự độc lập trước sức ép từ Nhà Trắng và mong muốn tiến hành cải tổ sâu rộng trong Fed - hãng tin Reuters đưa tin.

VẤN ĐỀ LÃI SUẤT VÀ SỰ ĐỘC LẬP CỦA FED

Ông Warsh, một luật sư và nhà tài chính 56 tuổi, đã khẳng định trong phiên điều trần ông không có bất kỳ cam kết nào với Tổng thống Donald Trump về việc cắt giảm lãi suất. Ông cho biết rằng trong các cuộc trò chuyện giữa ông với ông Trump về công việc tại Fed, “Tổng thống chưa bao giờ yêu cầu tôi cam kết cắt giảm lãi suất và tôi cũng không có ý định cam kết như vậy”.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump - người đã đề cử ông Warsh cho vị trí chủ tịch Fed - đã nhiều lần bày tỏ sự tin tưởng rằng nếu ông Warsh được phê chuẩn, lãi suất ở Mỹ sẽ thấp hơn trong thời gian tới. Nhiệm kỳ chủ tịch Fed của ông Jerome Powell - người đã đảm nhiệm cương vị này 8 năm qua - sẽ kết thúc vào tháng 5/2026.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC ngay trước phiên điều trần ngày 21/4 của ông Warsh, ông Trump nói sẽ thất vọng nếu lãi suất không giảm sau khi ông Warsh lên làm chủ tịch Fed.

Theo hãng tin Reuters, khả năng ông Warsh được phê chuẩn là cao, nhưng thời điểm Thượng viện đưa ra quyết định phê chuẩn vẫn chưa rõ ràng. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis đã tuyên bố sẽ trì hoãn việc xác nhận cho đến khi chính quyền ông Trump kết thúc cuộc điều tra hình sự đối với ông Powell liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed.

Trong phiên điều trần, ông Warsh đã từ chối bình luận về các nỗ lực của chính quyền nhằm gây áp lực lên Fed, bao gồm cả cuộc điều tra đối với ông Powell và nỗ lực sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook - một vấn đề đang chờ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.

Ông cũng từ chối bình luận về việc ông Trump kêu gọi cắt giảm lãi suất xuống mức 1% - một mức lãi suất thường chỉ thấy trong các nỗ lực chống suy thoái kinh tế, trong khi nền kinh tế Mỹ hiện nay vẫn đang tăng trưởng và tỷ lệ thất nghiệp vẫn tương đối thấp.

Phần lớn nội dung của phiên điều trần tập trung vào mối quan hệ của ông Warsh với ông Trump và sự độc lập của Fed. Ông Warsh, người từng là thống đốc Fed từ năm 2006 đến năm 2011, cho biết ông không cho rằng sự độc lập trong chính sách tiền tệ bị đe dọa khi các quan chức được bầu - như tổng thống, thượng nghị sĩ, hoặc thành viên Hạ viện - bày tỏ quan điểm của họ.

Ông Warsh nhấn mạnh rằng sự độc lập của chính sách tiền tệ là điều cần thiết. “Quốc hội đã giao cho Fed nhiệm vụ đảm bảo sự ổn định giá cả mà không có lý do hay sự biện minh nào… Fed phải chịu trách nhiệm về điều đó. Lạm phát thấp là ‘áo giáp’ của Fed”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Warsh đã tránh nói về việc liệu ông có muốn cắt giảm lãi suất ngay hay không, cho rằng một tuyên bố như vậy sẽ là loại tín hiệu báo trước mà ông muốn tránh. Ông nói về nguyên tắc, lãi suất thấp hơn mức hiện tại sẽ là hợp lý vì những thay đổi công nghệ do AI mang lại sẽ nâng cao năng suất. Đây là quan điểm mà nhiều quan chức hiện nay của Fed cho rằng sẽ đúng trong tương lai, nhưng không có nghĩa là giảm lãi suất trong ngắn hạn là hợp lý.

Fed đã không đạt được mục tiêu lạm phát 2% trong hơn 5 năm qua, đầu tiên là do cú sốc đại dịch và sự kết hợp của các gián đoạn chuỗi cung ứng và chi tiêu tài khóa liên quan tới đại dịch. Gần đây, lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng một phần do ảnh hưởng của thuế quan của ông Trump và giá dầu cao liên quan đến cuộc chiến ở Trung Đông.

Ông Warsh nói trong phiên điều trần rằng ông không nghĩ rằng thuế quan đẩy lạm phát tăng - một quan điểm mà hầu hết các nhà hoạch định chính sách của Fed không đồng tình.

CHỦ TRƯƠNG CẢI TỔ FED

Cũng trong phiên điều trần này, ông Warsh giải thích về việc ông kêu gọi "cải cách mạnh mẽ" tại ngân hàng trung ương của Mỹ.

Ông Warsh cho rằng Fed dưới sự lãnh đạo của ông Powell đã phạm sai lầm dẫn tới sự leo thang của lạm phát sau đại dịch Covid-19, mà đến nay giá cả tăng cao vẫn đang gây ra khó khăn cho các hộ gia đình Mỹ.

Ông nói nếu được phê chuẩn để lãnh đạo Fed, ông sẽ hành động nhanh chóng để xác định tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đến việc làm và giá cả, cũng như liệu các công cụ dữ liệu mới có mang tới một cái nhìn sâu hơn về lạm phát hay không, đồng thời sẽ ngăn các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Fed nói quá nhiều trước công chúng về triển vọng lãi suất.

Vị ứng viên chủ tịch Fed nhấn mạnh Fed cần cải cách khung chính sách và cách thức truyền thông của mình. Ông cho rằng các nhà hoạch định chính sách tiền tệ nên tranh luận nhiều hơn trong các cuộc họp, và ít bình luận công khai trước khi họp.

Ông chỉ trích việc quá nhiều quan chức Fed đưa ra ý kiến về việc lãi suất nên ở mức nào, và điều này có thể đặt ông vào thế đối đầu với các chủ tịch của 12 chi nhánh khu vực của Fed - những người coi việc truyền thông công khai và xuất hiện thường xuyên là một phần không thể thiếu trong công việc của họ.

Ông Warsh cũng cho biết nếu được phê chuẩn cho vị trí chủ tịch Fed, ông sẽ tuân thủ kế hoạch bán hơn 100 triệu USD tài sản theo thỏa thuận với cơ quan giám sát đạo đức. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết về những tài sản đó hoặc cách thức và ai là người sẽ mua. Thay vào đó, ông chỉ cho biết số tiền thu về sẽ được đầu tư vào các tài sản "đơn giản".