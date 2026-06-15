Đếm ngược 3 ngày đóng sổ đăng ký IPO DMX: Cơ hội đầu tư hấp dẫn

Đến 16h00 ngày 17/6/2026 là ngày cuối cùng mở sổ nhận đăng ký và đặt cọc mua cổ phiếu DMX lần đầu phát hành ra công chúng.

Thương vụ IPO DMX ghi nhận có sức hút với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài nhờ nền tảng vận hành rõ ràng và chiến lược tăng trưởng sau niêm yết và định giá hấp dẫn với PEfw chỉ quanh 10x thấp hơn nhiều so với trung bình ngành. Đặc biệt là EraBlue tại Indonesia - mảng kinh doanh còn nhiều tiềm năng nhưng chưa phản ánh đầy đủ vào định giá hiện tại.

Đây là cơ hội cuối để nhà đầu tư tham gia thương vụ IPO chứng khoán lớn nhất năm 2026, trước khi cổ phiếu chính thức lên sàn. Đặc biệt với nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản có khả năng tạo dòng tiền đều đặn thì DMX có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc với cam kết cổ tức, tạo cơ sở rõ ràng để cổ đông đồng hành cùng doanh nghiệp trong dài hạn.

Cụ thể, DMX cam kết chia cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hàng năm trong giai đoạn 2026–2030. Đồng thời, dự kiến chi trả ngay 4.000 đồng/cổ phiếu sau khi IPO và niêm yết hoàn tất, tương đương lợi suất cổ tức khoảng 5% ngay tại mức giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu

Bên cạnh đó, DMX sở hữu nền tảng tài chính vững chắc với gần 1 tỷ USD tiền mặt và các tài sản tương đương tiền, tạo nền tảng cho chính sách cổ tức ổn định trong những năm tới. Một khoản đầu tư vừa có tiềm năng tăng trưởng vốn, vừa có khả năng tạo dòng tiền cổ tức bằng tiền mặt như DMX không phải lúc nào thị trường cũng xuất hiện.

Thương vụ IPO của DMX thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư nhờ nền tảng tài chính lành mạnh cùng chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt đầy hấp dẫn. Ảnh: DMX.

Dự kiến, trong tháng 8, cổ phiếu DMX sẽ chính thức chào sàn, gia nhập sân chơi HoSE, mở ra một chu kỳ phát triển mới của công ty.

Thông tin về thương vụ IPO DMX càng được hâm nóng trước thông tin Dragon Capital xác nhận sẽ đầu tư tối thiểu 50 triệu USD, tương ứng khoảng 16 triệu cổ phiếu, hiếm khoảng 9% tổng lượng cổ phiếu chào bán.

Trước Dragon Capital, các thành viên trong HĐQT, cũng như Ban Lãnh đạo cũng có động thái “lên thuyền” tham gia IPO DMX, thể hiện niềm tin và cam kết dài hạn với hành trình tăng trưởng mới của DMX 2026–2030.

CÁC CON SỐ BIẾT NÓI: DOANH THU 2 TỶ USD CHỈ TRONG 5 THÁNG 2026

Điện Máy Xanh mới đây tiếp tục gây ấn tượng với thị trường khi công bố doanh thu hợp nhất đạt 54.644 tỷ đồng (tương ứng 2 tỷ USD), tăng 33% và hoàn thành đến 45% kế hoạch doanh thu cả năm - chỉ trong 5 tháng.

Toàn bộ chuỗi bán lẻ trong nước đều duy trì mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở thêm cửa hàng mới. Trong đó, TopZone ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, đạt 38% so với cùng kỳ nhờ doanh số sản phẩm Apple cải thiện mạnh. Chuỗi Điện Máy Xanh tăng 33%, còn Thegioididong.com tăng 30%.

Động lực chính của các chuỗi đến từ mức tăng 33% của doanh thu trên cùng cửa hàng (SSSG). Hầu hết ngành hàng đều tăng trưởng 15-55% so với cùng kỳ, trong đó nhóm máy lạnh ghi nhận tốc độ tăng nhanh nhờ nhu cầu mùa hè.

Sức mua duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn hệ thống giúp chuỗi bán lẻ nội địa liên tục bứt phá về doanh thu ngay trong những tháng đầu năm. Ảnh: DMX.

Ở thị trường quốc tế, chuỗi Erablue tại Indonesia tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng. Doanh thu chuỗi này đạt 1.560 tỷ rupiah (tương đương khoảng 2.260 tỷ đồng), tăng 93%, nhờ doanh thu trên cùng cửa hàng tăng 19% cùng với tốc độ mở rộng mạng lưới mạnh mẽ.

Đến cuối tháng 5, Erablue sở hữu 245 cửa hàng, tăng 138 điểm bán so với cùng kỳ và tăng thêm 64 cửa hàng kể từ đầu năm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng quy mô chuỗi lên 500 cửa hàng vào năm 2027 và khoảng 1.000 cửa hàng vào năm 2030.

Với kết quả kinh doanh khả quan, CEO DMX tự tin năm 2026, công ty sẽ đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng lần lượt 30% và 50% so với năm 2025, đồng thời, vượt kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua (doanh thu khoảng 122.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.350 tỷ đồng).

Theo ông Hiểu Em, kết quả hiện tại cộng hưởng thêm tác động từ IPO sẽ tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026-2030 của Điện Máy Xanh và doanh nghiệp tự tin lên kế hoạch tăng trưởng hai con số mỗi năm.

Cụ thể, doanh thu tăng trưởng kép được kỳ vọng đạt 11%/năm và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng kép được kỳ vọng đạt 16%/năm, luôn tăng nhanh hơn doanh thu, biên lợi nhuận mở rộng đều qua từng năm. Đến 2030, DMX sẽ đạt con số lợi nhuận sau thuế 13.000 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với mức thực hiện năm 2025.

Song song với đó, dòng tiền tự do được một số CTCK dự báo tăng từ 6.877 tỷ đồng năm 2026 lên 9.285 tỷ đồng năm 2030, đảm bảo khả năng chi trả cổ tức như cam kết.

ĐỊNH GIÁ HẤP DẪN, IPO DMX ĐƯỢC GIỚI PHÂN TÍCH VÀ NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC ĐÓN NHẬN

Hiện nay, P/E của các doanh nghiệp bán lẻ được một số công ty chứng khoán đầu ngành như SSI Research dự phóng 2026 có dải khá rộng, từ 10x -21x (trong đó PE 10,1x là PNJ, và FRT là 21,3x). Vietcap đưa ra con số dự phỏng 13,6x trung vị của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam và Châu Á. Với mức giá IPO của Điện Máy Xanh là 80.000 đồng/cp, tương ứng PEfw2026 khoảng 10x là ở mức thấp trong dải này, upside so với dự phóng của Vietcap lên đến 36%.

Chưa kể, một yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá DMX sau khi niêm yết là triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu được nâng hạng, mặt bằng P/E có thể được mở rộng thêm 15–20% do dòng vốn ngoại đổ vào, theo kinh nghiệm quốc tế. Với quy mô vốn hóa tương đối lớn, DMX có thể đáp ứng điều kiện để được đưa vào các bộ chỉ số và ETF trong tương lai, qua đó thu hút dòng vốn thụ động.

Lưu ý, định giá cho các doanh nghiệp dẫn đầu, có lợi thế cạnh tranh vượt trội thường được nhà đầu tư chuyên nghiệp sẵn sàng trả giá cao hơn trên sàn giao dịch từ 20-30% so với mặt bằng chung.

Lợi thế quy mô và vị thế đầu ngành của DMX được xem là yếu tố quan trọng hỗ trợ cho định giá.

Dragon Capital cho rằng, DMX hiện nắm khoảng 60-80% thị phần tại Việt Nam ở hầu hết các hãng lớn, qua đó sở hữu lợi thế về điều khoản mua hàng và khả năng hỗ trợ chi phí tài chính cho khách hàng mà đối thủ khó sao chép.

Tại mức giá IPO, nhà đầu tư về cơ bản mới chỉ trả khoảng 10 lần lợi nhuận cho mảng kinh doanh tại Việt Nam; phần giá trị đến từ Indonesia gần như chưa được ghi nhận. Theo ước tính nội bộ, riêng Erablue có thể đạt quy mô giá trị khoảng 1 tỷ USD vào năm 2030.

Mạng lưới EraBlue liên tục mở rộng và bùng nổ doanh số tại Indonesia, định hình trở thành động lực bứt phá và là "quả ngọt" tương lai của doanh nghiệp. Ảnh: DMX.

Theo SSI Research, DMX tiếp tục hưởng lợi từ vị thế dẫn đầu trong bán lẻ sản phẩm công nghệ và điện máy, với thị phần khoảng 40%, trong khi phần còn lại phân mảnh với nhiều đối thủ nhỏ kém hiệu quả, tạo dư địa cho M&A và mở rộng thị phần.

Ở thị trường quốc tế, Indonesia được đánh giá là động lực tăng trưởng dài hạn khi tỷ lệ thâm nhập bán lẻ hiện đại trong ngành điện máy còn thấp, mở ra cơ hội cho các chuỗi quy mô lớn mở rộng.

Trong nước, DMX tận dụng mạng lưới cửa hàng toàn quốc và tập khách hàng gần 19 triệu thành viên để đẩy mạnh bán chéo các dịch vụ biên lợi nhuận cao như thanh toán hóa đơn, ngân hàng đại lý, dịch vụ Thợ Điện Máy Xanh và sàn thương mại điện tử tích hợp, qua đó cải thiện biên lợi nhuận, tạo doanh thu ổn định và tăng độ gắn kết khách hàng.

Theo đó, với mức giá IPO 80.000 đồng/cp, SSI Research cho rằng khá hợp lý so với triển vọng tăng trưởng và vị thế của doanh nghiệp.

Sau IPO, DMX dự kiến thu về 14.360 tỷ đồng tạo thêm nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo Dragon Capital, nâng hạng đóng vai trò chất xúc tác, vừa thu hút dòng vốn ngoại, vừa hỗ trợ các thương vụ IPO lớn. Thế hệ doanh nghiệp lên sàn lần này có nền tảng tài sản, khả năng sinh lời, chiến lược tăng trưởng và chuẩn quản trị được nâng lên đáng kể. Đây là nhóm doanh nghiệp có khả năng thu hút dòng vốn quốc tế trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục theo đuổi lộ trình nâng hạng thị trường.

DMX có thể xem là một trong những thương vụ tỷ USD mở màn cho chu kỳ IPO mới tại Việt Nam.

Ngày cuối đăng ký và đặt cọc: 16h00 ngày 17/06/2026.

Lịch trình sau khi đóng sổ:

Ngày 18–19/06/2026: phân bổ cổ phiếu

Ngày 22–29/06/2026: thanh toán

Tháng 7/2026: Báo cáo kết quả IPO

Đầu tháng 8/2026: niêm yết HoSE