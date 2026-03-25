Ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp để tận dụng các FTA

Đỗ Mến

25/03/2026, 11:59

Nhằm tận dụng hiệu quả lợi ích mà các FTA đem lại, Bộ Công thương đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong đó có việc hỗ trợ lãi suất áp dụng trong từng thời kỳ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh tham gia Hệ sinh thái tận dụng các FTA...

Ảnh minh họa

Bộ Tư pháp vừa công khai hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 250/2025/QH15 về nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Bộ Công thương là đơn vị chủ trì soạn thảo dự thảo.

Theo Bộ Công thương, sau 40 năm đổi mới, tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước đã chuyển trạng thái từ hội nhập sang hội nhập đầy đủ; từ vị thế một quốc gia đi sau sang một quốc gia vươn lên, tiên phong vào những lĩnh vực mới. Đây là hướng đi quan trọng trong kỷ nguyên mới, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thời gian qua, việc tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do - FTA giúp đất nước đạt được thành tựu nhất định trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 8,62%, vượt mục tiêu đề ra. Quy mô GDP ước tính đạt khoảng 514 tỷ USD, đưa Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam đã tham gia các thỏa thuận hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế đa tầng nấc, nhất là 17 FTA giúp gắn kết Việt Nam với hơn 60 nền kinh tế chủ chốt, tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

Vốn đầu tự trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt khoảng 27,6 tỷ USD, mức cao trong giai đoạn gần đây. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 930 tỷ USD, tăng mạnh so với năm trước và tiếp tục nằm trong 20 nền kinh tế có trao đổi thương mại lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, công tác hội nhập quốc tế trong nhiều lĩnh vực còn vướng mắc. Đơn cử như các FTA chưa thực sự có chiều sâu, thể hiện qua tỷ trọng xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước trong tổng xuất khẩu ngày càng giảm; tỷ lệ nội địa hóa của doanh nghiệp FDI còn thấp; liên kết doanh nghiệp trong nước với FDI còn yếu...

Đặc biệt, doanh nghiệp Việt Nam được xác định là “trung tâm, chủ thể, động lực và lực lượng chủ công” trong quá trình hội nhập quốc tế song đang gặp nhiều khó khăn về năng lực nội tại và cơ chế hỗ trợ.

Vì vậy, Bộ Công thương đề xuất xây dựng và vận hành Hệ sinh thái tận dụng các FTA. 

“Đây có thể được coi là giải pháp quan trọng và tổng thể giúp giải quyết được các thách thức để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh nhằm tận dụng hiệu quả lợi ích mà các FTA đem lại”, dự thảo tờ trình nêu rõ.

Theo dự thảo Nghị định, Bộ Công thương đề xuất hàng loạt cơ chế để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hệ sinh thái này bao gồm cơ chế về thủ tục hành chính, hỗ trợ công nghệ, thông tin, nguồn nhân lực; tư vấn chuyên môn theo ngành và chuỗi giá trị; hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh; hỗ trợ phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường; tư vấn tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lương, chất lượng…

Đáng chú ý, Bộ Công thương đề xuất cơ chế hỗ trợ lãi suất áp dụng trong từng thời kỳ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh tham gia Hệ sinh thái tận dụng các FTA.

Theo đó, doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh thuộc chương trình, kế hoạch và hoạt động của Hệ sinh thái tận dụng các FTA.

Nguyên tắc thực hiện là doanh nghiệp chưa được hưởng các chính sách ưu đãi về lãi suất của Nhà nước trong cùng một giai đoạn;

Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất cho chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư. Mỗi chủ thể được hỗ trợ lãi suất đối với 01 phương án, dự án sản xuất - kinh doanh trong cùng một giai đoạn;

Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vay vốn được tổ chức tín dụng thẩm định và quyết định cho vay theo quy định của tổ chức tín dụng.

Về cơ chế hỗ trợ lãi suất, trong từng thời kỳ, mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù trực tiếp cho các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh là thành viên của Hệ sinh thái tận dụng các FTA là 2%/năm.

Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh là thành viên của Hệ sinh thái tận dụng các FTA được hưởng hỗ trợ lãi suất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin cung cấp liên quan tới phương án, dự án sản xuất - kinh doanh thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất; hoàn trả số tiền được hỗ trợ lãi suất khi vi phạm các quy định của tổ chức tín dụng.

Mục tiêu dự thảo nhằm thiết lập các nguồn lực và xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng các nguồn lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh là thành viên Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA.

Đối ngoại Việt Nam: Tạo cục diện mới, nâng tầm hội nhập trong kỷ nguyên phát triển

17:55, 29/01/2026

Đối ngoại Việt Nam: Tạo cục diện mới, nâng tầm hội nhập trong kỷ nguyên phát triển

Việt Nam – EU nâng cấp quan hệ, mở không gian hợp tác kinh tế và hội nhập chiến lược

17:54, 29/01/2026

Việt Nam – EU nâng cấp quan hệ, mở không gian hợp tác kinh tế và hội nhập chiến lược

Đề xuất ba nhóm chính sách lớn để nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế

15:17, 19/11/2025

Đề xuất ba nhóm chính sách lớn để nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế

Bảo Tín Mạnh Hải muốn mở 450 cửa hàng, hướng tới "thương hiệu vàng quốc dân"

Bảo Tín Mạnh Hải muốn mở 450 cửa hàng, hướng tới “thương hiệu vàng quốc dân”

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 diễn ra ngày 25/3, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026 -2030 với định hướng trở thành “thương hiệu vàng quốc dân”, đồng thời đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới khoảng 450 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc vào năm 2030.

581 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao 2026

581 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao 2026

Khảo sát do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao thực hiện cho thấy có 581 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn đạt danh hiệu HVNCLC 2026, phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng dựa trên chất lượng, uy tín và niềm tin thị trường...

Tạo đà bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân, cải thiện hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Tạo đà bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân, cải thiện hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” hướng tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh, hiệu quả, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò tiên phong, kiến tạo...

Logistics Việt - Trung: Tối ưu chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp

Logistics Việt - Trung: Tối ưu chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp

Khi kim ngạch thương mại Việt Nam – Trung Quốc lần đầu vượt mốc 250 tỷ USD, logistics xuyên biên giới đang trở thành mắt xích quan trọng giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian giao hàng, kiểm soát chi phí và duy trì dòng chảy thương mại ổn định giữa hai nền kinh tế.

Sắp diễn ra Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất

Sắp diễn ra Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất

Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất là sự kiện khoa học công nghệ quy mô quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y được tổ chức trong bối cảnh mới, sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường được kiện toàn tổ chức.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

eMagazine

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

