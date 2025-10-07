Thứ Ba, 07/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo lừa đảo liên quan Công ty STICCAPITAL

Hà Anh

07/10/2025, 15:41

SSC cho biết đã nhận được báo cáo của Văn phòng đại diện Công ty đầu tư STIC Investments, Inc. tại Việt Nam liên quan dấu hiệu giả mạo, lừa đảo.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa có cảnh báo liên quan tài khoản chứng khoán CONG TY TNHH DAU TU TU VAN STICCAPITAL

Cụ thể: SSC cho biết đã nhận được báo cáo của Văn phòng đại diện Công ty đầu tư STIC Investments, Inc. tại Việt Nam liên quan dấu hiệu giả mạo, lừa đảo.

Theo đó, nhà đầu tư được hướng dẫn nạp tiền qua tài khoản chứng khoán có tên là CONG TY TNHH DAU TU TU VAN STICCAPITAL (Số tài khoản 119003023002 tại Ngân hàng Vietinbank; Website tại địa chỉ https://sticinv.com; Ứng dụng di động STCS Pro trên App Store và Google Play).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định không cấp phép hoạt động hoặc bất kỳ giấy phép nào liên quan tới CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TƯ VẤN STICCAPITAl và khuyến cáo các nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch.

Theo giới thiệu trên trang web https://sticinv.com. STIC Investments, Inc. (“STIC”) là một trong những công ty cổ phần tư nhân lớn nhất và có kinh nghiệm nhất tại Hàn Quốc. Được thành thành lập năm 1999, STIC hiện được biết đến là một công ty cổ phần tư nhân hàng đầu tại Hàn Quốc với bề dày thành tích 20 năm đã được chứng minh và kinh nghiệm đầu tư phong phú qua nhiều chu kỳ kinh doanh.

Cơ sở nhà đầu tư toàn cầu của STIC bao gồm các quỹ tài sản có chủ quyền, quỹ hưu trí công cộng, công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính, văn phòng gia đình, quỹ tài trợ, và quỹ của các quỹ từ Hàn Quốc, Đông Nam Á, Trung Đông và châu Âu.

HOSE thông báo về hình ảnh giả mạo thông tin liên quan đến HOSE

HOSE tiếp tục bị giả mạo trên một số ứng dụng mạng xã hội

