Vai trò của thế hệ trẻ trong mô hình hợp tác con người - công nghệ

Thứ Hai, 01/12/2025
Hải Vân
01/12/2025, 15:04
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), thế hệ trẻ được xem là lực lượng quyết định khả năng thích ứng và đổi mới sáng tạo của nền kinh tế. Tư duy hợp tác với công nghệ, thay vì bị dẫn dắt bởi AI, chính là “chìa khóa” để phát huy sức mạnh sáng tạo, xây dựng các đội ngũ nhân lực hiệu quả và định hình tương lai...
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), thế hệ trẻ đang nổi lên như một lực lượng quyết định khả năng thích ứng và đổi mới sáng tạo của nền kinh tế. Tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, các chuyên gia đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong mô hình hợp tác giữa con người và công nghệ.
Theo ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 39% các kỹ năng cốt lõi của lực lượng lao động sẽ thay đổi vào năm 2030, đòi hỏi thế hệ trẻ phải chuẩn bị hành trang cho kỷ nguyên AI. Trong bối cảnh này, việc chuyển từ tư duy cạnh tranh sang hợp tác với AI là điều cần thiết. Công nghệ không phải là cuộc cạnh tranh, mà là công cụ giúp con người tập trung vào các giá trị cao hơn. Thế hệ trẻ cần liên tục học hỏi và thay đổi để thích nghi, đồng thời phát triển tư duy liên ngành để tạo ra giải pháp mới.
Ông Chang Lih Kang, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Malaysia, cũng chia sẻ kinh nghiệm của Malaysia trong việc tạo điều kiện cho giới trẻ tiếp xúc và hợp tác quốc tế.
Tại Malaysia, thanh niên được khuyến khích tham gia các cuộc thi sáng tạo và chương trình hợp tác khoa học - công nghệ, giúp họ phát triển tư duy toàn cầu và hành động địa phương.
Việt Nam, với lợi thế dân số trẻ và tư duy linh hoạt, có tiềm năng phát triển hệ sinh thái AI mạnh mẽ, giữ chân nhân tài và thu hút nguồn lực chất lượng cao. Thế hệ trẻ sẽ là lực lượng quyết định việc triển khai AI một cách an toàn và minh bạch, định hình tương lai của nền kinh tế.
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025 phát hành ngày 01/12/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-482025.html
