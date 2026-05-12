Vẫn còn tình trạng gây phiền hà khi làm thủ tục hành chính

Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 (Chỉ số SIPAS 2025).

Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã, phường thuộc 34 tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo, mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024 (cao hơn năm 2023 là 0,43%).

Về xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách công, mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%, giảm 0,68% so với năm 2024. Về cung ứng dịch vụ hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân đạt 83,11%, giảm 0,91% so với năm 2024.

Đối với 34 tỉnh, thành phố, mức độ hài lòng của người dân dao động trong khoảng 77,92% - 91,12%, với sự chênh lệch giữa tỉnh, thành phố cao nhất và tỉnh, thành phố thấp nhất lên tới 13,20%.

Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai là 3 tỉnh, thành phố có Chỉ số hài lòng cao nhất; Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng là 3 tỉnh có Chỉ số thấp nhất. Mức độ hài lòng đối với các nội dung cụ thể cũng có sự chênh lệch tương tự giữa 34 tỉnh, thành phố.

Mức độ hài lòng đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách nói chung năm 2025 của 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Báo cáo SIPAS 2025.

Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai là ba địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu ở hầu hết các nội dung, trong khi các địa phương có thứ hạng thấp thường có mức độ hài lòng thấp tương đối đồng đều ở hầu hết các tiêu chí, phản ánh hạn chế mang tính hệ thống trong tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy vẫn còn một số điểm nghẽn đáng chú ý. Trước hết, tình trạng phiền hà, chi phí ngoài quy định vẫn tồn tại, khi có đến 11,05% người dân cho biết có một số công chức gây phiền hà; 8,88% cho biết có tình trạng có một số người dân phải chi thêm ngoài quy định. Mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng xuất hiện ở tất cả các địa phương và có xu hướng tăng nhẹ so với năm trước.

Suy nghĩ của người dân về thái độ phục vụ của công chức. Nguồn: Báo cáo SIPAS 2025.

Bên cạnh đó, cơ hội tham gia của người dân và cơ chế phản hồi còn hạn chế. Mức độ hài lòng đối với cơ hội tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách là 82,83%, giảm 0,30% so với năm 2024; mức độ hài lòng đối với việc Trung tâm phục vụ hành chính công/Bộ phận Một cửa tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị là 82,49%, giảm 0,92% so với năm 2024. Đây tiếp tục là nhóm nội dung có mức độ hài lòng thấp nhất và chưa cải thiện rõ rệt qua các năm.

Khoảng cách giữa nhận thức và hành vi của người dân cũng là một điểm nghẽn. Mặc dù mức độ quan tâm đến 9 chính sách đạt từ 77,27% đến 82,16%, nhưng tỷ lệ người dân tham gia góp ý chính sách thông qua các hình thức xin ý kiến chưa đến 50%, trong đó hình thức xin ý kiến trực tiếp tại cuộc họp cư dân đạt cao nhất là 46,83%, và các hình thức trực tuyến chỉ khoảng 10%.

Đáng chú ý, các kênh thông tin truyền thống vẫn chiếm ưu thế. Các kênh mà người dân sử dụng phổ biến để tiếp cận thông tin chính sách, góp ý chính sách, thực hiện dịch vụ hành chính công là các kênh trực tiếp.

Còn lại, các kênh trực tuyến trên mạng internet chỉ có 39,11% sử dụng để tiếp cận thông tin chính sách, 21,18% sử dụng để góp ý chính sách, và 29,87% sử dụng để thực hiện dịch vụ hành chính (cả trực tuyến toàn trình và một phần). Điều này cho thấy chuyển đổi số trong cung cấp thông tin và dịch vụ công chưa thực sự đi vào thực chất đối với người dân.

Theo Bộ Nội vụ, năm 2025, mức độ mong đợi của người dân đối với các nội dung cải thiện chất lượng phục vụ đều ở mức cao, dao động 86,22 - 88,65%. Trong đó, các ưu tiên hàng đầu bao gồm: Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người dân.

Đáng chú ý, mức độ mong đợi của người dân tương đối đồng đều giữa các địa phương (dao động 79,38 - 92,91%), cho thấy nhu cầu cải thiện chất lượng phục vụ là phổ biến trên toàn quốc.

Bộ Nội vụ cho biết từ kết quả Chỉ số SIPAS năm 2025 cho thấy cải cách hành chính cần có điều chỉnh kịp thời, phù hợp trong giai đoạn tới nhằm duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, mong đợi ngày càng cao của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.