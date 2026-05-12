Vẫn còn tình trạng gây phiền hà khi làm thủ tục hành chính
Nhật Dương
12/05/2026, 16:16
Theo Bộ Nội vụ, tình trạng phiền hà, chi phí ngoài quy định vẫn tồn tại, khi có đến 11,05% người dân cho biết có một số công chức gây phiền hà; 8,88% cho biết có tình trạng có một số người dân phải chi thêm ngoài quy định. Mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng xuất hiện ở tất cả các địa phương và có xu hướng tăng nhẹ so với năm trước...
Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả Chỉ số hài lòng của
người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 (Chỉ số
SIPAS 2025).
Đo lường sự hài lòng của người
dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 được triển khai
trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã, phường thuộc 34 tỉnh,
thành phố.
Theo báo cáo, mức độ hài lòng chung của
người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt
83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024 (cao hơn năm 2023 là 0,43%).
Về xây dựng, tổ chức thực hiện
chính sách công, mức độ hài lòng
của người dân đạt
83,08%, giảm 0,68% so với năm 2024. Về cung ứng dịch vụ hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân đạt 83,11%, giảm 0,91% so
với năm 2024.
Đối với 34 tỉnh, thành phố, mức độ hài lòng của người
dân dao động trong khoảng 77,92% - 91,12%, với sự chênh lệch giữa tỉnh, thành
phố cao nhất và tỉnh, thành phố thấp nhất lên tới 13,20%.
Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai
là 3 tỉnh, thành phố có Chỉ số hài lòng cao nhất; Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng
là 3 tỉnh có Chỉ số thấp nhất. Mức độ hài lòng đối với các nội dung cụ thể cũng
có sự chênh lệch tương tự giữa 34 tỉnh, thành phố.
Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai
là ba địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu ở hầu hết các nội dung, trong khi các địa
phương có thứ hạng thấp thường có mức độ hài lòng thấp tương đối đồng đều ở hầu
hết các tiêu chí, phản ánh hạn chế mang tính hệ thống trong tổ chức thực hiện.
Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy vẫn còn một số
điểm nghẽn đáng chú ý. Trước hết, tình trạng phiền hà, chi phí ngoài
quy định vẫn tồn tại, khi có đến
11,05% người dân cho biết có một số công chức gây phiền hà; 8,88% cho biết có
tình trạng có một số người dân phải chi thêm ngoài quy định. Mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng xuất hiện
ở tất cả các địa phương và có xu hướng tăng nhẹ so với năm trước.
Bên cạnh đó, cơ hội tham gia của người
dân và cơ chế phản hồi còn hạn chế. Mức độ hài lòng đối với cơ hội tham gia xây
dựng, tổ chức thực hiện chính sách là 82,83%, giảm 0,30% so với năm 2024; mức độ
hài lòng đối với việc Trung tâm phục vụ hành chính công/Bộ phận Một cửa tiếp nhận,
xử lý phản ánh, kiến nghị là 82,49%, giảm 0,92% so với năm 2024. Đây tiếp tục
là nhóm nội dung có mức độ hài lòng thấp nhất và chưa cải thiện rõ rệt qua các
năm.
Khoảng cách giữa nhận thức
và hành vi của người dân cũng là một điểm nghẽn. Mặc dù mức độ quan tâm đến 9 chính sách đạt từ 77,27%
đến 82,16%, nhưng tỷ lệ người dân tham gia góp ý chính sách thông qua các hình
thức xin ý kiến chưa đến 50%, trong đó hình thức xin ý kiến trực tiếp tại cuộc
họp cư dân đạt cao nhất là 46,83%, và các hình thức trực tuyến chỉ khoảng 10%.
Đáng chú ý, các kênh thông tin truyền
thống vẫn chiếm ưu thế. Các
kênh mà người dân sử dụng phổ biến để tiếp cận thông tin chính sách, góp ý
chính sách, thực hiện dịch vụ hành chính công là các kênh trực tiếp.
Còn lại,
các kênh trực tuyến trên mạng internet chỉ có 39,11% sử dụng để tiếp cận thông
tin chính sách, 21,18% sử dụng để góp ý chính sách, và 29,87% sử dụng để thực hiện dịch vụ
hành chính (cả trực tuyến toàn trình và một phần). Điều này cho thấy chuyển đổi
số trong cung cấp thông tin và dịch vụ công chưa thực sự đi vào thực chất đối với
người dân.
Theo Bộ Nội vụ, năm 2025, mức độ mong đợi
của người dân đối với các nội dung cải thiện chất lượng phục vụ đều ở mức cao,
dao động 86,22 - 88,65%. Trong đó, các ưu tiên hàng đầu bao gồm: Nâng cao năng
lực của cán bộ, công chức; nâng
cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết
bị phục vụ người dân.
Đáng chú ý, mức độ mong đợi của
người dân tương đối đồng đều giữa các địa phương (dao động 79,38 - 92,91%),
cho thấy nhu cầu cải thiện chất lượng phục vụ là phổ biến trên toàn quốc.
Bộ Nội vụ cho biết từ kết quả Chỉ số SIPAS năm
2025 cho thấy cải cách hành chính cần có điều chỉnh kịp thời, phù hợp trong
giai đoạn tới nhằm duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đáp ứng tốt
hơn nhu cầu, mong đợi ngày càng cao của người dân đối với cơ quan hành chính
nhà nước.
Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, còn gọi là Chỉ số
SIPAS, là hệ thống chỉ số gồm 37 chỉ số phản ánh nhận định, đánh giá, 51 chỉ số
phản ánh mức độ hài lòng và 10 chỉ số phản ánh nhu cầu, mong đợi của người dân,
tạo nên bức tranh toàn diện về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
Chỉ số SIPAS năm 2025, cùng với các Chỉ số SIPAS hằng năm kể từ năm 2017, không
chỉ là công cụ đo lường sự hài lòng mà đang trở thành một cấu phần quan trọng của
hệ thống quản trị công, góp phần định hướng cải cách hành chính, xây dựng nền
hành chính phục vụ theo hướng lấy người dân làm trung tâm, góp phần nâng cao chất
lượng cuộc sống của người dân.
Hàng chục nghìn sản phẩm hết hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, vi phạm sở hữu trí tuệ… chuẩn bị đưa ra thị trường, vừa được lực lượng Hải quan phát hiện.
Cơ chế hỗ trợ duy trì kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, theo nguyên tắc bảo đảm duy trì số dư quỹ hằng năm bằng 2 lần tổng các khoản chi các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, và chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp của năm trước liền kề...
