Trang chủ Dân sinh

Ban hành 10 thủ tục hành chính mới về bảo hiểm thất nghiệp

Nhật Dương

02/02/2026, 14:12

Bộ Nội vụ ban hành 10 thủ tục hành chính mới về việc làm liên quan bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, 9 thủ tục sẽ do Sở Nội vụ, Tổ chức dịch vụ việc làm công thực hiện...

Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Dương.
Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Dương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra Quyết định số 107/QĐ-BNV về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ theo quy định tại Nghị định số 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm năm 2025 về bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Quyết định số 107/QĐ-BNV, Bộ Nội vụ công bố kèm theo Phụ lục danh mục các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, có 10 thủ tục hành chính mới về bảo hiểm thất nghiệp, gồm: Thủ tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm; tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Trong số 10 thủ tục hành chính cấp tỉnh này, chỉ riêng thủ tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp có đơn vị thực hiện là cơ quan Bảo hiểm xã hội. Còn 9 thủ tục hành chính còn lại do Sở Nội vụ, Tổ chức dịch vụ việc làm công thực hiện.

Quyết định số 107/QĐ-BNV cũng quy định nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính về: Trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện, cơ quan giải quyết; kết quả, yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ pháp lý cùng các mẫu hồ sơ đi kèm.

Về thủ tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp, Quyết định quy định thực hiện theo 2 bước. Bước 1: Người sử dụng lao động lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, và trích tiền lương của từng người lao động theo mức bằng 1% tiền lương tháng để đóng cùng một lúc vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Người sử dụng lao động khi tuyển dụng mới và sử dụng người lao động là người khuyết tật thì được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0%. Tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động, phải đóng cho người lao động là người khuyết tật trong thời gian người lao động làm việc. Thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng đầu kể từ khi tuyển mới người lao động khuyết tật.

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và tổ chức cơ yếu; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác.

Ngoài ra là cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo quy định của Luật Việc làm.

Đây là thủ tục thực hiện hoàn toàn miễn phí. Hồ sơ tham gia theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Văn bản của Bộ Nội vụ cũng bãi bỏ các quyết định: số 315/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ; số 990/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố 6 thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp triển khai thí điểm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

Theo đó, bãi bỏ một số thủ tục hành chính về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan này.

Cụ thể là các thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: Tham gia bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi); chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến); giải quyết hỗ trợ học nghề; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; thông báo về việc tìm kiếm việc làm; giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; liên thông chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi - chuyển đến).

