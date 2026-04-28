Hà Nội: Công bố danh mục 6 thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài

Cơ chế "làn xanh" áp dụng đối với chuyên gia, lao động kỹ thuật cao làm việc tại các doanh nghiệp, nhà thầu tham gia các dự án lớn của Thành phố Hà Nội...

Theo Quyết định số 550 của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, đơn vị này đã công bố danh mục 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm liên quan đến người lao động nước ngoài được phân luồng giải quyết theo cơ chế “làn xanh”.

Danh mục 6 thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam lĩnh vực việc làm được áp dụng "làn xanh" liên quan đến “Cấp phép nhanh cho chuyên gia, lao động kỹ thuật cao làm việc tại Thành phố Hà Nội”, bao gồm: Cấp; cấp lại; gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cấp; cấp lại; gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cấp phép nhanh cho chuyên gia, lao động kỹ thuật cao làm việc tại Thành phố Hà Nội, khi họ là chuyên gia của doanh nghiệp, các nhà thầu thực hiện các dự án quan trọng của thành phố như: Cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm và cải tạo quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục; Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa).

Chuyên gia của dự án Cầu Trần Hưng Đạo; cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường xung quanh Hồ Tây; cải tạo chỉnh trang, bổ cập nước sông Tô Lịch; khu công nghệ cao Hòa Lạc và các dự án thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc; khu công nghệ cao sinh học Hà Nội; đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố; tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao – Hòa Lạc.

Chuyên gia của các doanh nghiệp có các dự án xây dựng, đầu tư, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngay khi cấp phép thành lập/hoạt động được cơ quan có thẩm quyền đóng dấu "làn xanh".

So với quy định thông thường, thời gian giải quyết được rút ngắn đáng kể. Cụ thể, nhiều thủ tục giảm từ 3 - 10 ngày làm việc xuống còn 1 – 4 ngày; một số trường hợp xử lý chỉ trong 1 ngày làm việc. Đặc biệt, hồ sơ nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia được miễn lệ phí đối với một số thủ tục.

Các thủ tục được tiếp nhận và xử lý linh hoạt qua nhiều hình thức: trực tiếp tại các điểm dịch vụ công số, qua bưu chính công ích, trực tuyến hoặc thông qua ủy quyền.

Cơ chế "làn xanh" áp dụng đối với chuyên gia, lao động kỹ thuật cao làm việc tại các doanh nghiệp, nhà thầu tham gia các dự án lớn của thành phố. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có dự án đầu tư, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), cũng được hưởng cơ chế ưu tiên ngay từ khi được cấp phép thành lập hoặc hoạt động nếu được xác nhận "làn xanh".

Theo Quyết định, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này, gửi Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố phê duyệt theo quy định.

Việc triển khai cơ chế "làn xanh" được kỳ vọng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn.