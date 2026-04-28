Hà Nội: Công bố danh mục 6 thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài

Phúc Minh

28/04/2026, 15:35

Cơ chế "làn xanh" áp dụng đối với chuyên gia, lao động kỹ thuật cao làm việc tại các doanh nghiệp, nhà thầu tham gia các dự án lớn của Thành phố Hà Nội...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Quyết định số 550 của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, đơn vị này đã công bố danh mục 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm liên quan đến người lao động nước ngoài được phân luồng giải quyết theo cơ chế “làn xanh”.

Danh mục 6 thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam lĩnh vực việc làm được áp dụng "làn xanh" liên quan đến “Cấp phép nhanh cho chuyên gia, lao động kỹ thuật cao làm việc tại Thành phố Hà Nội”, bao gồm: Cấp; cấp lại; gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cấp; cấp lại; gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cấp phép nhanh cho chuyên gia, lao động kỹ thuật cao làm việc tại Thành phố Hà Nội, khi họ là chuyên gia của doanh nghiệp, các nhà thầu thực hiện các dự án quan trọng của thành phố như: Cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm và cải tạo quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục; Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa).

Chuyên gia của dự án Cầu Trần Hưng Đạo; cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường xung quanh Hồ Tây; cải tạo chỉnh trang, bổ cập nước sông Tô Lịch; khu công nghệ cao Hòa Lạc và các dự án thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc; khu công nghệ cao sinh học Hà Nội; đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố; tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao – Hòa Lạc.

Chuyên gia của các doanh nghiệp có các dự án xây dựng, đầu tư, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngay khi cấp phép thành lập/hoạt động được cơ quan có thẩm quyền đóng dấu "làn xanh".

So với quy định thông thường, thời gian giải quyết được rút ngắn đáng kể. Cụ thể, nhiều thủ tục giảm từ 3 - 10 ngày làm việc xuống còn 1 – 4 ngày; một số trường hợp xử lý chỉ trong 1 ngày làm việc. Đặc biệt, hồ sơ nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia được miễn lệ phí đối với một số thủ tục.

Các thủ tục được tiếp nhận và xử lý linh hoạt qua nhiều hình thức: trực tiếp tại các điểm dịch vụ công số, qua bưu chính công ích, trực tuyến hoặc thông qua ủy quyền.

Cơ chế "làn xanh" áp dụng đối với chuyên gia, lao động kỹ thuật cao làm việc tại các doanh nghiệp, nhà thầu tham gia các dự án lớn của thành phố. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có dự án đầu tư, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), cũng được hưởng cơ chế ưu tiên ngay từ khi được cấp phép thành lập hoặc hoạt động nếu được xác nhận "làn xanh".

Theo Quyết định, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này, gửi Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố phê duyệt theo quy định.

Việc triển khai cơ chế "làn xanh" được kỳ vọng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn.

Bộ Nội vụ: Thông tin về việc trợ cấp thôi việc cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Nội vụ: Thông tin về việc trợ cấp thôi việc cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Hà Nội phân cấp quản lý lao động nước ngoài tại khu công nghiệp

Hà Nội phân cấp quản lý lao động nước ngoài tại khu công nghiệp

Hà Nội giao Sở Nội vụ quản lý lao động nước ngoài từ năm 2026

Hà Nội giao Sở Nội vụ quản lý lao động nước ngoài từ năm 2026

Xác định lộ trình đưa các đại học lớn ở Đông Nam Bộ vào top đầu châu Á

Xác định lộ trình đưa các đại học lớn ở Đông Nam Bộ vào top đầu châu Á

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và đào tạo khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển một số trường đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ, đồng thời phải thống nhất bảng xếp hạng và hệ tiêu chí đánh giá để tránh tình trạng "mỗi đề án một chuẩn"...

Chuẩn bị các điều kiện đề xuất với Chính phủ phương án lương tối thiểu mới

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương đánh giá tình hình thực hiện và phân vùng lương tối thiểu, trên cơ sở đó để có căn cứ đề xuất với Chính phủ về mức lương tối thiểu mới trong thời gian tới...

Các địa phương cần hướng dẫn để thực hiện 355 nhiệm vụ được phân quyền

Qua rà soát đối với 949 nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền, có 584 nhiệm vụ bảo đảm tính khả thi để thực hiện; 355 nhiệm vụ cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện...

Lừa bán nhà, đất “giá ưu đãi”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Các bị can đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng tìm kiếm, đặt cọc mua suất nhà, đất với giá ưu đãi để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các nhà đầu tư...

Bóc gỡ đường dây sản xuất sản phẩm giảm cân chứa chất cấm Sibutramine

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả, mang nhãn hiệu Emo's chứa chất cấm Sibutramine — hoạt chất có khả năng ức chế cảm giác thèm ăn nhưng tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như ảnh hưởng tim mạch, gây đau tim, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp...

