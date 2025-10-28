Vận hành máy thu gom chai nhựa, lon nhôm tại Hà Nội

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
An Chi
28/10/2025, 18:17
6 cỗ máy thu gom chai nhựa và lon sẽ được đặt tại các trường đại học lớn ở Hà Nội. Dự kiến trong tháng đầu tiên hoạt động sẽ thu nhận được khoảng 85.000 vỏ chai nhựa và lon nhôm...
Sau thành công trong hai năm vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Coca-Cola Việt Nam mới đây đã chính thức triển khai chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” năm thứ ba tại Hà Nội.
Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về việc giảm thiểu rác thải nhựa thông qua thói quen thu gom, gửi chai đi tái chế. Chương trình cũng kỳ vọng sẽ khuyến khích giới trẻ chủ động phân loại và tái chế rác thải nhựa ngay tại nguồn.
Theo đó, nhiều máy thu gom tự động chai nhựa, lon nhôm đã qua sử dụng hiện đã được lắp đặt tại các khu dân cư và các trường đại học của Thủ đô để tạo nên một làn sóng sống xanh, bảo vệ môi trường, tái chế rác thải nhựa.
Cụ thể, 6 trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội đã được lắp đặt máy thu gom tự động chai nhựa, lon nhôm gồm: Đại học Thương mại, Đại học Thủy lợi, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Học viện Tài chính và Đại học Phenikaa.
“Việc mở rộng chương trình ‘Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối’ đến Hà Nội thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đóng góp vào các giá trị bền vững cho cộng đồng nơi Coca-Cola hoạt động," bà Bùi Đặng Duyên Mai, đại diện Coca-Cola Việt Nam chia sẻ. "Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của các đối tác và sự hưởng ứng từ các bạn trẻ, chương trình sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam”.
Quản lý rác thải là một trong những vấn đề trọng tâm trong các mục tiêu bảo vệ môi trường của Việt Nam. Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 28/10/2025 Quốc hội thảo luận tại hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.
Theo báo cáo, công tác quản lý chất thải có nhiều chuyển biến, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tăng dần qua các năm, đến hết năm 2024 đạt 97,26% ở đô thị, 80,5% ở nông thôn, giảm hình thức chôn lấp; việc tái chế, tái sử dụng, tận dụng giá trị tài nguyên từ chất thải được tăng cường thông qua các hình thức khác nhau.
Các địa phương đã và đang từng bước xây dựng hạ tầng xử lý chất thải với công nghệ tái chế, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng thay cho chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt; áp dụng công nghệ mới, tiên tiến như đốt có thu hồi năng lượng và phát điện... để xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại, tận dụng tối đa giá trị tài nguyên của chất thải, góp phần phát triển nền kinh tế tuần hoàn; thí điểm tính giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý dựa trên khối lượng, thể tích.
Thảo luận ở hội trường sáng nay, một số đại biểu Quốc hội đề nghị, Nhà nước cần đổi mới công tác quản lý, xử lý loại chất thải rắn sinh hoạt và có chính sách xã hội hóa, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào xử lý chất thải hiện đại.
Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, SIUF Vietnam 2025 không chỉ là một hội chợ triển lãm, mà là một "bước ngoặt vàng" đưa thương hiệu triển lãm nội y – thời trang uy tín hàng đầu châu Á đến với thị trường Việt Nam...
Với 36 dự án xuất sắc nhất được chọn từ 220 ý tưởng và dự án trên khắp cả nước, cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 năm 2025 không chỉ là nơi tranh tài mà còn là bệ phóng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp vươn ra thị trường quốc tế…
Thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ phục vụ người dùng trong nước, mà còn mở rộng cho khách hàng đến từ các quốc gia trong khu vực...
Ngành cà phê Việt Nam đã khép lại niên vụ 2024–2025 với dấu ấn lịch sử: kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 8,4 tỷ USD, tăng 55,5% về giá trị và 1,8% về khối lượng so với niên vụ trước. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, khẳng định vị thế vững chắc của Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: