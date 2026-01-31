Thứ Bảy, 31/01/2026

Văn Phú vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025

Tuấn Sơn

31/01/2026, 14:45

Dòng tiền thu được từ các dự án gồm Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Yên Phong (Bắc Ninh), TT39-40 (Hà Nội), Dự án Song Khê - Nội Hoàng - (Bắc Ninh) giúp Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) kết thúc quý 4/2025 với lợi nhuận sau thuế ở mức 132 tỷ đồng, qua đó, thực hiện 112% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 - đã được các cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

“QUẢ NGỌT” TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Chia sẻ kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI), đại diện doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận 1.180,4 tỷ đồng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2024, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, nguồn thu chủ yếu tới từ các dự án đang triển khai, gồm: Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Song Khê – Nội Hoàng (Bắc Ninh), Yên Phong (Bắc Ninh), TT39-40 (Hà Nội). Ngoài ra, mảng dịch vụ lưu trú tiếp tục tạo dòng tiền ổn định, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động thường xuyên.

Cũng trong quý 4/2025, Văn Phú ghi nhận giá vốn hàng bán ở mức 690,8 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024. Qua đó, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế quý 4/2025 lần lượt cao hơn 64% và 30% so với cùng kỳ năm 2024, tương ứng mức 203 và 132 tỷ đồng.

Luỹ kế bốn quý của năm 2025, Văn Phú báo lợi nhuận sau thuế ở mức 394,9 tỷ đồng, tăng 30% với cùng giai đoạn của năm 2024. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện 112% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 - đã được các cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4 cùng năm.

Theo đại diện Văn Phú, kết quả này tới sự phục hồi mạnh của thị trường bất động sản năm qua bởi 3 yếu tố: khung pháp lý được hoàn thiện; trợ lực thêm bởi những yếu tố từ nền kinh tế vĩ mô, duy trì mặt bằng lãi suất ở mức thấp, đã góp phần kích thích nhu cầu BĐS, không chỉ ở nhóm người mua để ở, mà còn từ các nhà đầu tư cá nhân; chính phủ tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông và đầu tư công

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, toàn thị trường có hơn 128.000 sản phẩm nhà ở chào bán mới trong năm 2025, tăng 88% so với năm 2024 và là mức cao nhất trong giai đoạn 2019-2025. Riêng quý 4/2025, thị trường ghi nhận hơn 42.000 sản phẩm mở bán mới, tăng 24% so với quý trước đó và 48% so với cùng kỳ năm 2024.

Với Văn Phú, các dự án như Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Yên Phong (Bắc Ninh) đều nằm trong chiến lược 10 năm, tầm nhìn tới năm 2032 của doanh nghiệp. Cụ thể, với định hướng trở thành là một nhà phát triển bất động sản “vị nhân sinh” - lấy con người làm trọng tâm trong mọi suy nghĩ, hành động, phân khúc chính lựa chọn vào các dự án được coi là "core business" (sản phẩm cốt lõi - PV) của doanh nghiệp là phân phúc bất động sản dành cho khách hàng trung lưu, tại vị trí trung tâm và vùng ven các tỉnh, thành phố có tiềm năng phát triển. Các sản phẩm đều được nghiên cứu rất kỹ xuất phát nhu cầu của khách hàng, trau chuốt từ khâu thiết kế, thi công, tiện ích đi kèm đầy đủ, pháp lý hoàn thiện và có hỗ trợ từ ngân hàng từ đó mang tới cho khách hàng một sản phẩm phù hợp nhất.

Dự án Vlasta Premier – Phú Thuận.
Dự án Vlasta Premier – Phú Thuận.

CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI

Bên cạnh những tín hiệu tích cực từ doanh thu và lợi nhuận, Văn Phú cũng ghi nhận xu hướng mở rộng quy mô tài sản, với tổng tài sản ở mức 14.707,6 tỷ đồng tính tới ngày 31/12/2025 - tăng 32,04% so với thời điểm cuối năm 2024, do sự tăng trưởng của khoản mục “tiền và các khoản tương đương tiền” và “hàng tồn kho”, với mức tăng lần lượt 44,93% và 88,14%.

Trong đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở các dự án Vlasta Thủy Nguyên – Hải Phòng, Vlasta Premier - Phú Thuận – Hồ Chí Minh, Khu nhà ở TT39-40 - Hà Nội… nằm ở những vị trí trung tâm tại các tỉnh, thành phát triển. Cột mốc đánh dấu hành trình “Nam tiến” của Văn Phú chính là Vlasta Premier - Phú Thuận, dự án đầu tiên thuộc bộ sưu tập “bất động sản cao cấp phiên bản đặc biệt” Vlasta Premier tại TP.HCM. Điều này, theo lãnh đạo doanh nghiệp, nằm trong định hướng tập trung nguồn lực để gia tăng quỹ đất tại miền Bắc và song song đẩy mạnh phát triển thị trường phía Nam đảm bảo có đủ quỹ đất để phát triển trong 3 năm tới – giai đoạn giá đất đầu vào liên tục tăng cao.

Văn Phú “Nam tiến” với dự án Vlasta Premier – Phú Thuận.
Văn Phú “Nam tiến” với dự án Vlasta Premier – Phú Thuận.

Về nguồn vốn, giá trị khoản mục “người mua trả tiền trước ngắn hạn” ở mức 1.044,6 tỷ đồng tính tới ngày 31/12/2025 - tăng hơn 1.110% so với thời điểm cuối năm 2024, các sản phẩm mở bán đã được các khách hàng đón nhận tốt. Điều này cũng phần nào thể hiện chiến lược phát triển đúng đắn và uy tín của chủ đầu tư trong giai đoạn thị trường bất động sản phục hồi và tái định hình.

Hơn nữa, doanh nghiệp tiếp tục duy trì định hướng giảm tỷ trọng nợ vay ngắn hạn và tăng tỷ trọng nợ vay dài hạn, nhằm duy trì sức khoẻ và sự cân bằng tài chính, với giá trị hai khoản mục “vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn” và “vay và nợ thuê tài chính dài hạn” lần lượt ở mức 1.292,9 tỷ đồng và 4.996,1 tỷ đồng tính tới ngày 31/12/2025 – tăng 3,25% và 51,55% so với thời điểm cuối năm 2024.

Bên cạnh những tín hiệu trên, dự án BT đoạn tuyến từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa – Quốc lộ 1 (TPHCM), một hợp phần quan trọng trong việc khép kín Vành đai 2 TPHCM, đóng vai trò liên kết khu Đông thành phố với các trục giao thông quốc gia và các tỉnh phía Nam, do Công ty Cổ phần Văn Phú – Bắc Ái làm nhà đầu tư, đã chính thức được tháo gỡ vướng mắc và tái khởi động theo Nghị quyết số 212/NQ-CP ngày 21/7/2025 của Chính phủ.

Việc tái khởi động dự án không chỉ giải quyết dứt điểm vướng mắc pháp lý kéo dài do chính sách nhà nước thay đổi đối với dự án, mà còn mở ra một bước ngoặt quan trọng trong cơ chế xử lý các dự án BT tồn đọng trên cả nước. Với Văn Phú đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực âm thầm suốt nhiều năm, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trong kiến tạo một đô thị hiện đại, kết nối và bền vững.

Văn Phú

