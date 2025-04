Vàng bị bán tháo theo chứng khoán, “cá mập” SPDR Gold Trust xả hơn 3 tấn

Giá vàng thế giới giảm chóng mặt trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/4), tuột khỏi mốc 3.100 USD/oz và có lúc về sát mốc 3.000 USD/oz, khi nhà đầu tư phải bán vàng để bù lỗ cho danh mục cổ phiếu và hàng hóa cơ bản khác trong cơn bán tháo càn quét thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, trên phương diện kỹ thuật, giá vàng vẫn giữ được một mốc hỗ trợ quan trọng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 77,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 2,5%, còn 3.038,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 95 triệu đồng/lượng, giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Báo giá USD trên website của Vietcombank cùng thời điểm trên là 25.570 đồng (mua vào) và 25.960 đồng (bán ra), giảm 10 đồng/USD ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua nhưng tăng 200 đồng/USD so với mức chốt của tuần trước.

Trong phiên ngày thứ Sáu, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 3.014 USD/oz, thấp hơn trên 150 USD/oz so với mức kỷ lục mọi thời đại gần 3.168 USD/oz thiết lập hôm thứ Năm. Cả tuần, giá vàng giao ngay giảm 1,9%, và giá quy đổi giảm 0,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao sau trên sàn COMEX ở New York giảm 2,8%, đóng cửa phiên ngày thứ Sáu ở mức 3.035,4 USD/oz.

Tuy nhiên, một dấu hiệu tích cực là giá vàng giao ngay vẫn giữ được ngưỡng bình quân 21 ngày là 3.023 USD/oz, báo hiệu khả năng có thể phục hồi trong ngắn hạn.

“Vàng là một tài sản có độ thanh khoản cao nên dễ bị bán để lấy tiền bù lỗ cho các khoản đầu tư khác. Vì vậy, không có gì là bất thường khi vàng bị bán tháo sau một sự kiện rui ro gây ra sự bán tháo trên các thị trường khác. Giá vàng đang diễn biến phù hợp với các xu hướng lịch sử”, nhà phân tích Suki Cooper của ngân hàng Standard Chartered nhận định với hãng tin Reuters.

Chứng khoán toàn cầu “đỏ lửa” phiên thứ hai liên tiếp trong phiên ngày thứ Sáu. Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones bay hơn 2.000 điểm, S&P 500 và Nasdaq cùng giảm hơn 5% mỗi chỉ số. Tại châu Âu, các chỉ số chính đồng loạt giảm từ 4-6%. Phiên giảm này diễn ra sau khi Trung Quốc tuyên bố áp thuế quan bổ sung 34% lên toàn bộ hàng hoá Mỹ từ ngày 10/4 để đáp trả thuế quan đối ứng 34% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên hàng hóa Trung Quốc hôm 2/4.

Dù giảm sâu phiên này, giá vàng vẫn tăng hơn 15% từ đầu năm đến nay nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều rủi ro địa chính trị và kinh tế. Xu hướng mua ròng vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương cũng đang là một nhân tố quan trọng hỗ trợ giá vàng.

Theo nhà phân tích cấp cao Matt Simpson của công ty City Index, dù giá vàng vừa trải qua biến động mạnh, kim loại quý này “vẫn là một hầm trú ẩn cho nhiều nhà đầu tư”.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Phát biểu ngày thứ Sáu, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói rằng thuế quan mới của ông Trump “lớn hơn so với kỳ vọng” và tác động của thuế quan đối với nền kinh tế, bao gồm đẩy lạm phát tăng và gây suy giảm tăng trưởng, cũng có thể sẽ mạnh hơn so với ước tính ban đầu. Cùng ngày, ông Trump kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất.

Báo cáo được chờ đợi từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số lượng việc làm mới trong khu vực phi nông nghiệp trong tháng 3 nhiều hơn dự báo, phản ánh một thị trường lao động còn vững vàng. Theo báo cáo, Mỹ có 228.000 công việc phi nông nghiệp mới trong tháng trước, so với dự báo là 135.000 công việc mới mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của Reuters.

Đồng USD hồi phục mạnh sau khi báo cáo này được công bố, với chỉ số Dollar Index tăng 0,8%, chốt ở mức 102,89 điểm. Trong phiên ngày thứ Năm, chỉ số này giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng.

“Tôi cho rằng số liệu việc làm vừa rồi sẽ giúp Fed có căn cứ để tiếp tục trì hoãn việc cắt giảm lãi suất”, Giám đốc hoạt động Alex Ebkarian của công ty Allegiance Gold nhận định.

Trong khi vàng bị bán mạnh, trái phiếu kho bạc Mỹ phát huy mạnh vai trò kênh đầu tư an toàn. Giá trái phiếu kho bạc Mỹ tăng khiến lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm dưới 4%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ còn 932,8 tấn vàng. Cả tuần này, quỹ mua ròng 0,9 tấn vàng.

Xu hướng mua ròng vàng của SPDR Gold Trust vẫn tiếp tục, nhưng chậm lại trong hai tuần trở lại đây. Tuần trước, quỹ mua ròng khoảng 1,4 tấn vàng, sau khi mua tổng cộng 36 tấn vàng trong 2 tuần trước đó.