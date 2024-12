Vàng giảm giá dưới sức ép từ đồng USD mạnh nhất 2 năm

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (23/12), do áp lực từ đồng USD mạnh và xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ trong bối cảnh nhà đầu tư chờ những tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm 2025.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 9,8 USD/oz so với chốt của tuần trước, tương đương giảm gần 0,4%, chốt ở mức 2.613,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Tại thời điểm gần 7h sáng nay (24/12) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đi ngang so với mức chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức 2.613,6 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 80,4 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt tăng hơn 0,4%, chốt ở mức 108,08 điểm, gần mức cao nhất 2 năm thiết lập vào hôm thứ Sáu. Đồng USD mạnh làm giảm sức hấp dẫn của vàng, một tài sản được định giá bằng USD.

Ngoài ra, giá vàng cũng gặp bất lợi khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm đạt 4,6%, sau khi vượt qua mốc 4,5% trong tuần trước do triển vọng Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn lâu hơn trong năm tới.

“Thị trường vẫn đang nghiền ngẫm kết quả cuộc họp tuần trước của Fed. Đường đi nông hơn của lãi suất trong năm 2025 đang là điều mà nhà đầu tư tính tới. Có thể Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 1, thậm chí cả cuộc họp tháng 3”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định.

Tuần vừa rồi, sau khi Fed phát tín hiệu chỉ giảm lãi suất 2 lần trong năm 2025, thay vì 4 lần như dự báo trước đó, giá vàng giảm sâu dưới 2.600 USD/oz, xuống mức thấp nhất từ giữa tháng 11. Sau đó, giá vàng hồi phục và chững trên trên mốc 2.600 USD/oz.

Các báo cáo kinh tế Mỹ công bố ngày thứ Hai đều yếu hơn so với kỳ vọng, nhưng không thể xoa dịu mối lo của nhà đầu tư về lãi suất giảm chậm trong năm tới.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 12 do tổ chức nghiên cứu Conference Board thực hiện giảm xuống 104,7 - mức thấp nhất kể từ tháng 9 và thấp hơn nhiều so với mức dự báo mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones là 113 điểm. Cùng với đó, lượng đơn đặt hàng đối với hàng hóa lâu bền - gồm các mặt hàng có giá trị lớn như máy bay, thiết bị gia dụng và máy tính - đã giảm 1,1% trong tháng 11, mức giảm so với tháng trước lớn nhất kể từ tháng 6.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng gần 94% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 1 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Giá vàng thế giới đã tăng 27% từ đầu năm đến nay, đang tiến tới hoàn tất năm tăng mạnh nhất kể từ 2010. Những yếu tố thúc đẩy sự tăng giá của vàng gồm lực mua của các ngân hàng trung ương, căng thẳng địa chính trị, và việc các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ.

“Sắp tới, nhân tố ảnh hưởng lớn tới giá vàng sẽ là nhiệm kỳ của Tổng thống đắc cử Donald Trump, với những sắc lệnh điều hành ban đầu mà ông ấy có thể đưa ra. Tất cả đều có thể làm gia tăng mức độ biến động trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng”, Giám đốc đầu tư Michael Langford của công ty Scorpion Minerals dự báo, nhấn mạnh việc giá vàng thường tăng khi môi trường kinh tế có nhiều bất định.