Vàng giảm giá vì đồng USD giữ đà tăng, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (19/8) và tiếp tục đi xuống trong phiên sáng nay (20/8), do đồng USD duy trì xu thế tăng và đặt cược của nhà đầu tư vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng tới giảm xuống. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng hơn 3 tấn vàng.

Lúc 8h20 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 2 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương giảm 0,06%, giao dịch ở mức 3.314 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 105,8 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.110 đồng (mua vào) và 26.500 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Phiên ngày thứ Ba tại New York, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 3.316 USD/oz, giảm 17 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,51%.

Vàng giảm giá khi đồng USD tiếp tục đà tăng của phiên trước. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng hơn 0,1%, đóng cửa ở mức 98,27 điểm.

Trước thềm hội nghị thường niên của Fed, nhà đầu tư dường như trở nên thận trọng hơn, và sự thận trọng này được phản ánh qua việc họ giảm đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Theo dữ liệu mới nhất từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME, thị trường đang đặt cược khả năng 85% Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới. Vào tuần trước, mức đặt cược có lúc đạt gần 100%.

Tại Jackson Hole, ông Powell - nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới - sẽ có bài phát biểu vào ngày thứ Sáu. Đây là sự kiện quy tụ không chỉ các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Fed mà còn cả các quan chức ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu. Giới đầu tư kỳ vọng từ cuộc họp này, thị trường có thể nhận được những tín hiệu về đường đi của chính sáh tiền tệ trong thời gian tới.

Vàng là một tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng đồng USD, nên kỳ vọng hạ lãi suất giảm bớt và đồng USD tăng giá đều là những yếu tố gây áp lực giảm lên giá vàng.

“Nhìn chung, trước hội nghị Jackson Hole, đặt cược trên thị trường tương lai sẽ không có nhiều biến động”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitc Metals nhận xét, cho rằng giá vàng sẽ giằng co trong phạm vi hẹp cho tới sự kiện này.

Vào ngày thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất. “Chẳng có lạm phát gì cả, và mọi dấu hiệu đều chỉ tới sự cần thiết phải có một đợt giảm lãi suất lớn”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Tôi có cảm giác là ông Powell sẽ ngả về mềm mỏng một chút trong lần xuất hiện sắp tới, và điều đó sẽ có lợi cho giá vàng và giá bạc”, ông Wyckoff nhận xét.

Ngày thứ Tư, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 7. Thị trường kỳ vọng biên bản cuộc họp sẽ cho thấy rõ hơn quan điểm của giới chức Fed về tình hình và triển vọng kinh tế Mỹ.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Hiện tại, nhiều nhà phân tích cho rằng khả năng bứt phá của giá vàng trong ngắn hạn là thấp và xu hướng tích lũy quanh vùng 3.350 USD/oz có thể duy trì. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng tăng của giá kim loại quý này trong trung và dài hạn.

Trong một báo cáo vào đầu tuần này, UBS nâng dự báo giá vàng vào thời điểm cuối quý 1/2026 thêm 100 USD/oz, lên 3.600 USD/oz. Các nhà phân tích của ngân hàng Thụy Sỹ này nhận định giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố gồm rủi ro vĩ mô của kinh tế Mỹ, việc đồng USD được sử dụng ít hơn trên toàn cầu, và nhu cầu đầu tư vàng ở mức cao.

Sau khi mua ròng trong tuần trước, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng trong phiên ngày thứ Ba. Phiên này, quỹ bán ròng 3,2 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 962,2 tấn vàng. Xu hướng của quỹ này trong những tuần gần đây là mua ròng.