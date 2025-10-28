Chiều 27/10, lực lượng Công an phường Phong Điền (thành phố Huế) đã phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu thành công 6 người dân đi phát rừng bị mắc kẹt tại khu vực Khe Cát, trên tuyến Tỉnh lộ 71 dẫn vào thủy điện Rào Trăng, trong điều kiện nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết...

Theo thông tin từ Công an phường Phong Điền, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về nhóm người bị cô lập do nước lũ dâng nhanh, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai phương án cứu hộ. Một xe tải cẩu được huy động để đưa những người bị mắc kẹt vượt qua đoạn đường ngập sâu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các nạn nhân.

[Video]: Khoảnh khắc “nghẹt thở” giải cứu 6 người mắc kẹt giữa lũ dữ ở Khe Cát

Đại diện lực lượng công an cho biết, khu vực Khe Cát nằm sâu trong tuyến Tỉnh lộ 71 – nơi thường xuyên bị chia cắt khi mưa lớn kéo dài. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng và quyết đoán, cả 6 người dân đều được đưa ra ngoài an toàn, không có thiệt hại về người.

Cả 6 người dân đều được đưa ra ngoài an toàn

Cùng ngày, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Công an thành phố Huế đã triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, huy động 100% quân số và phương tiện túc trực trên địa bàn. Các đơn vị được yêu cầu tuyệt đối không để người dân trong vùng ngập sâu bị đói, rét hay cô lập kéo dài.

Tại các khu vực trọng điểm như phường Phú Xuân, Hương Trà, tuyến quốc lộ 49B và các vùng trũng thấp, lực lượng công an cơ sở duy trì trực ban, trực chiến nghiêm túc, thường xuyên rà soát các điểm xung yếu, hướng dẫn người dân di dời và cảnh báo không di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Lực lượng công an thành phố Huế di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn

Trong khi đó, trưa 27/10, tại khu vực thượng nguồn thành phố Huế, mưa lớn kéo dài khiến dòng lũ từ sông Tả Trạch đổ về mạnh, làm sập cầu Le No ở xã Khe Tre. Cầu bị sập đúng thời điểm nước lên cao, dòng chảy xiết, rất may không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân tránh xa khu vực nguy hiểm.

Hiện trường cầu Le No bị sập

Theo người dân địa phương, cầu Le No là tuyến giao thông huyết mạch nối tổ dân phố 3 thôn Phú Mậu và thôn K4 với trung tâm xã. Việc cầu bị sập khiến hàng nghìn hộ dân khu vực này tạm thời bị chia cắt. Chính quyền và các đơn vị liên quan đang khẩn trương khảo sát, lên phương án khắc phục tạm thời, đảm bảo đi lại cho người dân.

Cũng trong chiều 27/10, trên tuyến tỉnh lộ 14B – đoạn chân đèo La Hy thuộc xã Hưng Lộc (thành phố Huế) – đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Một khối lượng lớn đất đá, bùn nhão và gốc cây từ taluy dương tràn xuống mặt đường, dày từ 10–20 cm, khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Hiện trường vị trí sạt lở tại tỉnh lộ 14B. Ảnh: Lê Hoài Nhân

Lực lượng Công an xã Hưng Lộc đã nhanh chóng có mặt, lập rào chắn và hướng dẫn người dân quay đầu phương tiện. Trung tá Vũ Thanh Tùng – Trưởng Công an xã Hưng Lộc cho biết: “Vị trí sạt lở rất nghiêm trọng, bùn đất phủ kín mặt đường, nguy cơ tiếp tục sạt trượt rất cao. Chúng tôi đề nghị bà con không cố vượt qua để đảm bảo an toàn.”

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường, theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng cứu người dân trong tình huống khẩn cấp, khi mưa lũ tại thành phố Huế vẫn chưa có dấu hiệu giảm.