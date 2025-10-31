Thứ Sáu, 31/10/2025

Trang chủ Thế giới

Giá vàng bật mạnh qua ngưỡng 4.000 USD/oz, SPDR Gold Trust quay trở lại mua ròng

Điệp Vũ

31/10/2025, 07:28

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng gần 4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (30/10), sau động thái hạ lãi suất ngày hôm trước của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung. Sau mấy phiên bán ròng, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã mua mạnh trở lại.

Lúc 6h15 sáng nay (31/10) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 3,3 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương tăng 0,08%, giao dịch ở mức 4.028,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 127,9 triệu đồng/lượng, tăng 2,6 triệu đồng/lượng so với cách đó 24 tiếng.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.105 đồng (mua vào) và 26.345 đồng (bán ra), giá mua tăng 30 đồng nhưng giá bán không thay đổi so với sáng hôm qua.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm tại New York, giá vàng giao ngay đạt 4.025,6 USD/oz, tăng 94,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 2,4%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,4%, đóng cửa ở mức 4.015,9 USD/oz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những phát biểu lạc quan sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc ngày 30/10, nhưng việc thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo thiếu chi tiết cụ thể được xem là nguyên nhân thúc đẩy nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng trở lại. Việc giá vàng giảm về sát ngưỡng 3.900 USD/oz trong phiên trước cũng được nhiều nhà đầu tư xem là cơ hội bắt đáy.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh, ông Trump cho biết Mỹ sẽ hạ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc về 47% từ 57% để đổi lấy việc Bắc Kinh nối lại hoạt động nhập khẩu đậu tương Mỹ, xuất khẩu đất hiếm trở lại, và siết chặt kiểm soát đối với giao dịch bất hợp pháp chất cấm fentanyl.

“Giá vàng đã suy yếu, nhưng sau khi thỏa thuận Mỹ - Trung được đưa ra, mọi người nhận thấy là thỏa thuận đó thiếu chi tiết cụ thể, và thị trường không còn giữ được sự lạc quan rằng chiến tranh thương mại đã kết thúc”, nhà quản lý quỹ Jeffrey Christian của công ty CMP Group nhận định với hãng tin Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong phiên này do tâm lý ham thích rủi ro giảm xuống. Trong bối cảnh đó, vị thế kênh đầu tư an toàn của vàng được củng cố trở lại.

Động thái giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed hôm thứ Tư - dù không nằm ngoài dự báo - cũng có lợi cho vàng, một tài sản không mang lãi suất. Tuy nhiên, kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đã suy giảm vì tín hiệu có phần cứng rắn mà Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra trong cuộc họp. Ông Powell nói lạm phát còn cao và Fed thiếu những dữ liệu kinh tế cần thiết cho việc hoạch định chính sách do tình trạng Chính phủ đóng cửa.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng gần 4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.040,4 tấn vàng. Trước phiên mua ròng này, quỹ đã bán ròng mạnh suốt mấy phiên liên tiếp.

Đồng USD duy trì đà tăng mạnh của phiên trước, đóng cửa phiên ngày thứ Năm với mức tăng hơn 0,3%, đạt hơn 99,5 điểm.

Khi giá vàng giảm mạnh khỏi mức kỷ lục hơn 4.380 USD/oz thiết lập vào đầu tuần trước, nhiều tổ chức dự báo đã giảm triển vọng giá vàng. Tuy nhiên, viện nghiên cứu đầu tư Wells Fargo Investment Institute ngày 30/10 đã nâng dự báo giá vàng vào cuối năm 2026 lên 4.500-4.700 USD/oz từ mức 3.900-4.1000 USD/oz trước đó.

“Chúng tôi dự báo những vấn đề hiện tại của thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu vàng của khu vực chính thức và tư nhân, thúc đẩy giá vàng lên cao hơn”, báo cáo viết.

Giá bạc cũng hồi phục mạnh, tăng khoảng 2,5%, kết thúc phiên ngày thứ Năm ở mức gần 49 USD/oz.

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

