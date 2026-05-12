VASEP kiến nghị gỡ rào cản để xuất khẩu thủy sản đạt 12 tỷ USD trong năm 2026
Chu Khôi
12/05/2026, 13:55
Trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, với mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc tăng mạnh tới 52,3%, trong khi Hoa Kỳ sụt giảm 7,4%. Để cán mốc 12 tỷ USD cho cả năm 2026, VASEP kiến nghị khẩn cấp tháo gỡ các rào cản về thể chế, nguyên liệu và thủ tục hành chính...
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết với kết quả 947,8 triệu USD đạt được trong tháng 4, đã đưa tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2026 lên con số 3,7 tỷ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh
nhu cầu từ nhiều thị trường lớn có dấu hiệu cải thiện.
TRUNG QUỐC LÀ THỊ TRƯỜNG TĂNG TRƯỞNG CAO NHẤT
Trong 4 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ tiếp
tục là ba thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất của Việt Nam, lần lượt chiếm
26,7%, 13,8% và 13% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Đáng chú ý, xuất khẩu thủy sản
sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh tới 52,3% so với cùng kỳ năm trước, trở
thành thị trường có mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu
lớn của ngành. Trong khi đó, xuất khẩu sang Nhật Bản tăng nhẹ 1,8%, còn thị trường
Hoa Kỳ ghi nhận mức giảm 7,4%, cũng là thị trường duy nhất sụt giảm trong nhóm
các thị trường xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam.
Tại “Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản,
bảo đảm mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026” diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh mới đây, ông Nguyễn
Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đưa ra nhận định: Ngành thủy sản vẫn có cơ hội đạt mục tiêu tăng trưởng 8-10%, tương ứng kim ngạch xuất khẩu trên 12 tỷ USD trong năm 2026 nếu nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ, các bộ ngành và địa phương trong cải cách thể chế, giảm chi phí tuân thủ và xử lý các rào cản thương mại quốc tế.
Tuy nhiên, ngành thủy sản hiện đang đối mặt với nhiều khó
khăn như thiếu nguyên liệu, thiếu lao động, giá thành sản xuất cao, dịch bệnh,
các vụ điều tra phòng vệ thương mại, cùng nhiều quy định kỹ thuật và yêu cầu nhập
khẩu khắt khe từ các thị trường lớn. Vì vậy, đại diện VASEP cho rằng cần có cơ chế linh
hoạt hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt đối với việc cấp giấy tờ
cho các lô hàng xuất khẩu nhằm tránh phát sinh chi phí và chậm tiến độ giao
hàng cho doanh nghiệp.
SỚM THÁO GỠ VƯỚNG MẮC ĐỂ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THỦY SẢN
Thay mặt VASEP, ông Nguyễn Hoài Nam kiến nghị Bộ Nông nghiệp
và Môi trường sớm sửa đổi Thông tư 81/2025 và Thông tư 74/2025 để tháo gỡ vướng
mắc trong xuất khẩu hải sản khai thác sang thị trường EU và Hoa Kỳ. Theo đó, cần đẩy mạnh số hóa quy trình, đơn giản hóa hồ sơ và thống nhất cách thực hiện
tại các địa phương, nhất là với nghề cá quy mô nhỏ để vừa đáp ứng yêu cầu truy
xuất nguồn gốc, vừa hỗ trợ sinh kế cho ngư dân.
Liên quan đến chống khai thác IUU, VASEP đề xuất rà soát
lại khái niệm “hàng nguyên lô” đối với thủy sản nhập khẩu nhằm phù hợp với thực
tế thương mại, đồng thời kiến nghị điều chỉnh quy định phân vùng khai thác để
phù hợp hơn với đặc thù nghề cá trong nước.
Theo VASEP, nhiều tàu cá có chiều
dài trên 15m nhưng công suất nhỏ, khả năng vươn khơi hạn chế, nếu buộc hoạt động
xa bờ sẽ làm tăng chi phí và ảnh hưởng sinh kế ngư dân cũng như nguồn cung
nguyên liệu hợp pháp cho chế biến xuất khẩu.
Một trong những vấn đề được doanh nghiệp đặc biệt quan
tâm là tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành chế biến thủy sản. VASEP kiến
nghị Chính phủ và các địa phương có giải pháp ổn định nguồn nhân lực, hạn chế
tình trạng xuất khẩu lao động ồ ạt tại các khu vực đang thiếu lao động sản xuất,
đồng thời quy hoạch hợp lý các ngành nghề trên cùng địa bàn để tránh cạnh tranh
lao động cục bộ.
Đối với phát triển nguồn nguyên liệu thủy sản phục vụ chế
biến xuất khẩu, VASEP đề xuất xây dựng chương trình tổng thể nhằm ổn định và
phát triển nguồn cung từ nuôi trồng, khai thác trong nước đến nhập khẩu nguyên
liệu. Trong đó, cần tập trung nâng cao chất lượng con giống, kiểm soát dịch bệnh,
giảm giá thành sản xuất và tiếp tục đầu tư hạ tầng nghề cá, cảng cá, hệ thống
giám sát tàu cá và cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc phục vụ chống khai thác
IUU.
Ngoài ra, VASEP kiến nghị sửa đổi các quy định trong Luật
An toàn thực phẩm và Luật Bảo vệ môi trường theo hướng quản lý rủi ro, tăng hậu
kiểm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu. Hiệp hội đề xuất cho
phép các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được áp dụng linh hoạt cơ chế đấu nối
hoặc miễn đấu nối hệ thống xử lý nước thải tập trung nếu đã đầu tư hệ thống xử
lý đạt chuẩn và có quan trắc tự động.
Về đầu tư hạ tầng, VASEP đề nghị Chính phủ nghiên cứu xây
dựng cơ chế thu hút đầu tư tư nhân vào thủy lợi và hạ tầng nuôi trồng thủy sản,
đồng thời sớm ban hành quy định cho phép thành lập Quỹ xúc tiến xuất khẩu ngành
hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.
Đối với tín dụng và thương mại quốc tế, Hiệp hội kiến nghị
tiếp tục duy trì các gói tín dụng ưu đãi cho nông lâm thủy sản, hỗ trợ doanh
nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Đồng thời, tăng cường ngoại giao kinh tế và
xúc tiến thương mại tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc,
Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông.
VASEP cũng đề nghị các bộ ngành tiếp tục hỗ
trợ doanh nghiệp ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại, chống bán phá
giá, các quy định về môi trường, truy xuất nguồn gốc và lao động cưỡng bức tại
các thị trường nhập khẩu lớn.
Cộng đồng doanh nghiệp thủy sản cam kết tiếp tục đổi mới
công nghệ, nâng cao năng lực tuân thủ, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng và
đa dạng hóa thị trường, hướng tới xây dựng ngành thủy sản Việt Nam minh bạch,
trách nhiệm và phát triển bền vững.
