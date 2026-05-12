Thứ Ba, 12/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

VASEP kiến nghị gỡ rào cản để xuất khẩu thủy sản đạt 12 tỷ USD trong năm 2026

Chu Khôi

12/05/2026, 13:55

Trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, với mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc tăng mạnh tới 52,3%, trong khi Hoa Kỳ sụt giảm 7,4%. Để cán mốc 12 tỷ USD cho cả năm 2026, VASEP kiến nghị khẩn cấp tháo gỡ các rào cản về thể chế, nguyên liệu và thủ tục hành chính...

Xuất khẩu thuỷ sản vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao,
Xuất khẩu thuỷ sản vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao,

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết với kết quả 947,8 triệu USD đạt được trong tháng 4, đã đưa tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2026 lên con số 3,7 tỷ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh nhu cầu từ nhiều thị trường lớn có dấu hiệu cải thiện.

TRUNG QUỐC LÀ THỊ TRƯỜNG TĂNG TRƯỞNG CAO NHẤT

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ tiếp tục là ba thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất của Việt Nam, lần lượt chiếm 26,7%, 13,8% và 13% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Đáng chú ý, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh tới 52,3% so với cùng kỳ năm trước, trở thành thị trường có mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn của ngành. Trong khi đó, xuất khẩu sang Nhật Bản tăng nhẹ 1,8%, còn thị trường Hoa Kỳ ghi nhận mức giảm 7,4%, cũng là thị trường duy nhất sụt giảm trong nhóm các thị trường xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam.

Tại “Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026” diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh mới đây, ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đưa ra nhận định: Ngành thủy sản vẫn có cơ hội đạt mục tiêu tăng trưởng 8-10%, tương ứng kim ngạch xuất khẩu trên 12 tỷ USD trong năm 2026 nếu nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ, các bộ ngành và địa phương trong cải cách thể chế, giảm chi phí tuân thủ và xử lý các rào cản thương mại quốc tế.

Tuy nhiên, ngành thủy sản hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu nguyên liệu, thiếu lao động, giá thành sản xuất cao, dịch bệnh, các vụ điều tra phòng vệ thương mại, cùng nhiều quy định kỹ thuật và yêu cầu nhập khẩu khắt khe từ các thị trường lớn. Vì vậy, đại diện VASEP cho rằng cần có cơ chế linh hoạt hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt đối với việc cấp giấy tờ cho các lô hàng xuất khẩu nhằm tránh phát sinh chi phí và chậm tiến độ giao hàng cho doanh nghiệp.

SỚM THÁO GỠ VƯỚNG MẮC ĐỂ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THỦY SẢN

Thay mặt VASEP, ông Nguyễn Hoài Nam kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm sửa đổi Thông tư 81/2025 và Thông tư 74/2025 để tháo gỡ vướng mắc trong xuất khẩu hải sản khai thác sang thị trường EU và Hoa Kỳ. Theo đó, cần đẩy mạnh số hóa quy trình, đơn giản hóa hồ sơ và thống nhất cách thực hiện tại các địa phương, nhất là với nghề cá quy mô nhỏ để vừa đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, vừa hỗ trợ sinh kế cho ngư dân.

Ông Nguyễn Hoài Nam:
Ông Nguyễn Hoài Nam: "Ngành thủy sản hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 15–20 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn tới".

Liên quan đến chống khai thác IUU, VASEP đề xuất rà soát lại khái niệm “hàng nguyên lô” đối với thủy sản nhập khẩu nhằm phù hợp với thực tế thương mại, đồng thời kiến nghị điều chỉnh quy định phân vùng khai thác để phù hợp hơn với đặc thù nghề cá trong nước.

Theo VASEP, nhiều tàu cá có chiều dài trên 15m nhưng công suất nhỏ, khả năng vươn khơi hạn chế, nếu buộc hoạt động xa bờ sẽ làm tăng chi phí và ảnh hưởng sinh kế ngư dân cũng như nguồn cung nguyên liệu hợp pháp cho chế biến xuất khẩu.

Đề nghị Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao VASEP nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển nguồn nguyên liệu thủy sản cho chế biến xuất khẩu, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 15-20 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn tới".
Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP).

Một trong những vấn đề được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành chế biến thủy sản. VASEP kiến nghị Chính phủ và các địa phương có giải pháp ổn định nguồn nhân lực, hạn chế tình trạng xuất khẩu lao động ồ ạt tại các khu vực đang thiếu lao động sản xuất, đồng thời quy hoạch hợp lý các ngành nghề trên cùng địa bàn để tránh cạnh tranh lao động cục bộ.

Đối với phát triển nguồn nguyên liệu thủy sản phục vụ chế biến xuất khẩu, VASEP đề xuất xây dựng chương trình tổng thể nhằm ổn định và phát triển nguồn cung từ nuôi trồng, khai thác trong nước đến nhập khẩu nguyên liệu. Trong đó, cần tập trung nâng cao chất lượng con giống, kiểm soát dịch bệnh, giảm giá thành sản xuất và tiếp tục đầu tư hạ tầng nghề cá, cảng cá, hệ thống giám sát tàu cá và cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc phục vụ chống khai thác IUU.

Ngoài ra, VASEP kiến nghị sửa đổi các quy định trong Luật An toàn thực phẩm và Luật Bảo vệ môi trường theo hướng quản lý rủi ro, tăng hậu kiểm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu. Hiệp hội đề xuất cho phép các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được áp dụng linh hoạt cơ chế đấu nối hoặc miễn đấu nối hệ thống xử lý nước thải tập trung nếu đã đầu tư hệ thống xử lý đạt chuẩn và có quan trắc tự động.

Về đầu tư hạ tầng, VASEP đề nghị Chính phủ nghiên cứu xây dựng cơ chế thu hút đầu tư tư nhân vào thủy lợi và hạ tầng nuôi trồng thủy sản, đồng thời sớm ban hành quy định cho phép thành lập Quỹ xúc tiến xuất khẩu ngành hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Đối với tín dụng và thương mại quốc tế, Hiệp hội kiến nghị tiếp tục duy trì các gói tín dụng ưu đãi cho nông lâm thủy sản, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Đồng thời, tăng cường ngoại giao kinh tế và xúc tiến thương mại tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông.

VASEP cũng đề nghị các bộ ngành tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại, chống bán phá giá, các quy định về môi trường, truy xuất nguồn gốc và lao động cưỡng bức tại các thị trường nhập khẩu lớn.

Cộng đồng doanh nghiệp thủy sản cam kết tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực tuân thủ, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng và đa dạng hóa thị trường, hướng tới xây dựng ngành thủy sản Việt Nam minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững.

Ngành thuỷ sản năm 2026: Phát triển xanh, minh bạch và có trách nhiệm

16:09, 22/01/2026

Ngành thuỷ sản năm 2026: Phát triển xanh, minh bạch và có trách nhiệm

Xây dựng “hệ sinh thái phòng vệ thương mại” cho ngành thuỷ sản

00:42, 02/12/2025

Xây dựng “hệ sinh thái phòng vệ thương mại” cho ngành thuỷ sản

Xuất khẩu thuỷ sản bứt phá ấn tượng, chủ động thích ứng trước rào cản mới

17:09, 06/10/2025

Xuất khẩu thuỷ sản bứt phá ấn tượng, chủ động thích ứng trước rào cản mới

Từ khóa:

Chống khai thác IUU hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu kim ngạch xuất khẩu thủy sản mục tiêu 12 tỷ USD nâng cao chất lượng thủy sản Nguyễn Hoài Nam VASEP thách thức ngành thủy sản thị trường Trung Quốc xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Đọc thêm

Áp lực làm chủ công nghệ AI trong “cuộc đua” nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics

Áp lực làm chủ công nghệ AI trong “cuộc đua” nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics

Trí tuệ nhân tạo không còn là xu hướng tương lai mà đã trở thành yếu tố sống còn, một “hạ tầng cạnh tranh cốt lõi” buộc các doanh nghiệp logistics Việt Nam phải làm chủ để không bị đào thải khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu...

TP.Hồ Chí Minh: Đột phá chính sách tổng thể phát triển nhà ở công nhân

TP.Hồ Chí Minh: Đột phá chính sách tổng thể phát triển nhà ở công nhân

Với 918.000 lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, nhưng chỉ khoảng 19.500 chỗ ở hiện có và đang triển khai. Trước áp lực này, TP.Hồ Chí Minh vừa kích hoạt một gói chính sách tổng thể, kết hợp tín dụng ưu đãi, cải cách pháp lý và quy hoạch đất để thu hút đầu tư vào phân khúc nhà lưu trú công nhân...

Kiến tạo thế hệ nhà sáng tạo nội dung số chuyên nghiệp

Kiến tạo thế hệ nhà sáng tạo nội dung số chuyên nghiệp

Việt Nam được đánh giá là quốc gia sở hữu "mảnh đất màu mỡ" để phát triển kinh tế số nhờ tỷ lệ phủ sóng Internet cao, hệ sinh thái nền tảng số năng động cùng lực lượng thanh niên nhạy bén với công nghệ...

Xe điện Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu giữa làn sóng chuyển dịch xanh toàn cầu

Xe điện Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu giữa làn sóng chuyển dịch xanh toàn cầu

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng trong nước suy yếu và cạnh tranh nội địa ngày càng khốc liệt, các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực xe năng lượng mới ghi nhận tăng trưởng bứt phá. Sự gia tăng mạnh mẽ của xuất khẩu xe điện không chỉ phản ánh năng lực sản xuất ngày càng lớn của Trung Quốc mà còn cho thấy xu hướng chuyển dịch xanh đang định hình lại ngành công nghiệp ô tô toàn cầu…

Petrovietnam nỗ lực đảm bảo chuỗi cung ứng, ổn định nguồn cung xăng dầu

Petrovietnam nỗ lực đảm bảo chuỗi cung ứng, ổn định nguồn cung xăng dầu

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực ở nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trọng yếu, đặc biệt bảo đảm nguồn dầu thô cung cấp cho các nhà máy lọc dầu trong nước, cùng nguồn cung các sản phẩm xăng dầu, khí... góp phần quan trọng ổn định thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

Chứng khoán

2

Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết

Tiêu điểm

3

Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết

Tiêu điểm

4

Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động

Tiêu điểm

5

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy