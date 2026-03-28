Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

VCAM giảm sở hữu trước khi VCI phát hành cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức bằng tiền

Hà Anh

28/03/2026, 08:31

VCAM thông báo đã bán ra 218.300 cổ phiếu VCI, từ ngày 10/03/2026 đến ngày 25/03/2026 bằng phương thức khớp lệnh.

Sơ đồ giá cổ phiếu VCI trên TradingView.

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư CK Bản Việt (VCAM) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã VCI-HOSE).

Theo đó, VCAM thông báo đã bán ra 218.300 cổ phiếu VCI, từ ngày 10/03/2026 đến ngày 25/03/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Qua đó, VCAM giảm sở hữu từ 648.300 cổ phiếu, chiếm 0,08% xuống còn 430.000 cổ phiếu, chiếm 0,05% vốn tại VCI.

Trước đó, từ ngày 2/12/2025 đến ngày 30/12/2025, VCAM đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VCI nhằm đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, quỹ này chỉ mua thành công 580.000 cổ phiếu do mức giá thị trường chưa phù hợp với mục tiêu đầu tư.

Sau giao dịch, VCAM tăng sở hữu cổ phiếu VCI từ 68.300 cổ phiếu lên 648.300 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,01% lên 0,09% vốn tại Chứng khoán Vietcap.

Cũng trong khoảng thời gian từ ngày 2/12/2025 đến ngày 18/12/2025, quỹ thuộc VCAM là Quỹ đầu tư Bản Việt Discovery cũng mua vào thành công 100.000 cổ phiếu VCI đã đăng ký, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,01% vốn điều lệ của Chứng khoán Vietcap.

Được biết, bà Nguyễn Thanh Phượng hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của cả Chứng khoán Vietcap và VCAM. Bà Phượng đang nắm giữ 22,8 triệu cổ phiếu VCI, tương đương 2,68% vốn tại VCI.

Được biết, VCI đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân bổ quyền nhận cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2 vào ngày 27/3.

Theo đó, VCI triển khai phát hành hơn 297,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 20:7, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phân bổ quyền là 27/3/2026. Cổ phiếu phát hành đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong diện bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.975,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. Nếu hoàn tất phát hành, Chứng khoán Vietcap sẽ tăng vốn điều lệ từ 8.501 tỷ đồng lên 11.476,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VCI sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2025 với tỷ lệ 2,5% (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng). Với 850,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VCI sẽ chi 212,5 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này. Ngày thanh toán là 10/4/2026.

Như vậy, VCAM đã giảm sở hữu ngay trước thời điểm VCI phát hành cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức bằng tiền.

Trước đó, VCI đã chốt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào chiều 30/3 tại Sảnh La Scala, Lầu 5, Khách sạn The Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM.

Theo đó, HĐQT VCI cho biết tổng doanh thu hoạt động đạt 4.980,20 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 1.629,22 tỷ và 1.341,95 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vượt 14,7% kế hoạch năm.

Năm 2026, HĐQT lên kế hoạch với tổng doanh thu đạt 6.525 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 41% so với thực hiện năm 2025. Về cổ tức, HĐQT Vietcap dự trình kế hoạch chia dự kiến 5 - 12%.

Bên cạnh đó, HĐQT VCI cũng có trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 với số lượng phát hành tối đa là 4,6 triệu cổ phiếu, với giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Nếu thành công, tổng số tiền thu được được bổ sung vốn lưu động cho công ty và giảm nợ vay và VCI sẽ tăng điều lệ từ 8.501 tỷ đồng lên hơn 11.522 tỷ đồng.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sẽ miễn nhiệm 06 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS hiện tại do hết nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tiến hành bầu 7 thành viên HĐQT - trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập và 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

