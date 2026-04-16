VCCI: Hoạt động sản xuất tại Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực quốc tế

Vũ Khuê

16/04/2026, 12:14

VCCI vừa chính thức gửi ý kiến tới Cơ quan Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR), khẳng định các hoạt động sản xuất tại Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực quốc tế và phản hồi trực diện trước những quan ngại tại cuộc điều tra theo Mục 301...

Sản xuất tại Việt Nam được thực hiện nghiêm ngặt theo số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu về sở hữu trí tuệ đã thỏa thuận. Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Phòng WTO và Hội nhập, Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), vào các ngày 11 và 12/03/2026, USTR đã khởi xướng hai cuộc điều tra diện rộng nhắm vào nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, theo Mục 301(b) của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Trọng tâm của các cuộc điều tra này xoay quanh hai vấn đề chính: Tình trạng dư thừa công suất mang tính hệ thống trong các ngành sản xuất và chế biến; cáo buộc hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ có sử dụng lao động cưỡng bức.

Trước bối cảnh đó, ngày 15/04/2026, VCCI đã có văn bản phản hồi, khẳng định thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam hoàn toàn không tồn tại các dấu hiệu tiêu cực như phía Hoa Kỳ quan ngại.

VCCI nhấn mạnh: hoạt động chế tạo tại Việt Nam được dẫn dắt bởi động lực thị trường. Dưới khung khổ pháp lý của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng và có quyền tự quyết tuyệt đối về sản lượng cũng như nguồn lực đầu vào dựa trên tín hiệu thị trường.

Sự tăng trưởng sản xuất của Việt Nam những năm qua là hệ quả khách quan từ sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng toàn cầu. Quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng và làn sóng dịch chuyển đầu tư quốc tế.

Đáng chú ý, trong các ngành xuất khẩu chủ lực sang Hoa Kỳ như điện tử, máy móc thiết bị, đồ gỗ, dệt may và giày dép… phần lớn doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo mô hình gia công theo đơn đặt hàng từ đối tác nước ngoài.

Do đó, việc sản xuất được thực hiện nghiêm ngặt theo số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu về sở hữu trí tuệ đã thỏa thuận. Điều này đồng nghĩa với việc sản lượng luôn gắn chặt với nhu cầu thực tế của thị trường, qua đó không tạo ra dư thừa công suất mang tính hệ thống.

Về vấn đề lao động, Việt Nam khẳng định hệ thống pháp luật và thực tiễn sản xuất luôn tương thích với các chuẩn mực quốc tế cao nhất. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã và đang tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm các cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới và các công ước quốc tế về lao động (Công ước số 29 và số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế).

Bộ Luật Lao động năm 2019 của Việt Nam nghiêm cấm lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức, đồng thời bảo đảm quyền của người lao động trong việc tự do lựa chọn việc làm, thỏa thuận điều kiện lao động, tiền lương… Trên thực tế, các quyền này đang được thực thi rộng rãi, đặc biệt trong khu vực sản xuất.

Cùng với đó, với xu hướng gia tăng áp dụng các tiêu chuẩn Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG), các doanh nghiệp ngày càng chủ động đầu tư nhiều nguồn lực vào chính sách và thực tiễn nhằm nâng cao phúc lợi và phát triển người lao động.

Đặc biệt, với một tỷ lệ lớn các khách hàng của Việt Nam là các công ty đa quốc gia (MNEs), các khuôn khổ thẩm định chuỗi cung ứng được thiết lập với tiêu chuẩn chặt chẽ và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, nhất là trong lĩnh vực lao động. Các cơ chế này giúp ngăn ngừa các rủi ro vi phạm và bảo đảm mức độ tuân thủ tiêu chuẩn lao động trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Trên cơ sở những lập luận được đưa ra, VCCI đề nghị USTR tiến hành điều tra thận trọng, dựa trên các dữ liệu cập nhật và phản ánh đúng thực tiễn tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh: một kết luận khách quan không chỉ giúp duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng Hoa Kỳ và bảo đảm sinh kế cho hàng triệu lao động Việt Nam trong các ngành xuất khẩu mũi nhọn.

PMI tháng 2 đạt 54,3 điểm, ngành sản xuất Việt Nam bứt phá

PMI tháng 12 đạt 53 điểm: Ngành sản xuất Việt Nam tăng mạnh, niềm tin kinh doanh cao nhất 21 tháng

Ngành sản xuất Việt Nam nỗ lực vượt khỏi "đáy" của chuỗi giá trị

Đọc thêm

Việt Nam - Trung Quốc ký kết hợp tác về chuỗi cung ứng và kinh tế biên giới

Việt Nam - Trung Quốc ký kết hợp tác về chuỗi cung ứng và kinh tế biên giới

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã ký kết hai bản ghi nhớ quan trọng và xác lập mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới lên 500 tỷ USD, gần gấp đôi con số 256,5 tỷ USD năm 2025...

Việt Nam - Canada: Thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng

Việt Nam - Canada: Thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng nhanh và áp lực đa dạng hóa nguồn cung ngày càng lớn, Việt Nam đang tìm kiếm các đối tác tin cậy cho các nguồn nhiên liệu chuyển tiếp như LNG. Trao đổi với VnEconomy, ngài Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam cho biết nước này sẵn sàng mở rộng cung ứng LNG, thúc đẩy hợp tác đầu tư và xây dựng các quan hệ đối tác dài hạn với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), khẳng định: “Để không bị loại khỏi cuộc chơi, doanh nghiệp buộc phải từ bỏ tư duy ‘đến đâu đỡ đến đấy’ và bắt đầu đầu tư thực chất vào năng lực quản trị dữ liệu để tự bảo vệ mình”.

Thương mại biên giới Quảng Trị: Từ lợi thế hành lang Đông – Tây đến "nút thắt" hạ tầng

Thương mại biên giới Quảng Trị: Từ lợi thế hành lang Đông – Tây đến “nút thắt” hạ tầng

Nằm ở điểm đầu Hành lang kinh tế Đông - Tây, tỉnh Quảng Trị đang từng bước khẳng định vai trò trung chuyển hàng hóa, kết nối khu vực. Tuy nhiên, để biến lợi thế địa kinh tế thành động lực tăng trưởng thực chất, địa phương cần tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, logistics và cơ chế chính sách...

Nông dân trồng mía và doanh nghiệp sản xuất đường "kêu cứu"

Nông dân trồng mía và doanh nghiệp sản xuất đường “kêu cứu”

Nhiều nhà máy sản xuất đường thua lỗ, phải hạ giá thu mua mía, trong khi giá phân bón và chi phí trồng mía tăng, đang khiến người trồng mía tại Đắk Lắk lao đao. Nông dân và doanh nghiệp đồng loạt “kêu cứu”, kiến nghị Nhà nước siết chặt quản lý thị trường, ngăn chặn đường nhập lậu, gia hạn các biện pháp phòng vệ thương mại...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

1

Việt Nam - Canada: Thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng

Tiêu điểm

2

TP. HCM rà soát, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại 39 chung cư cũ

Bất động sản

3

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy sẽ khởi công trong tháng 5

Hạ tầng

4

GDP Trung Quốc tăng tốc mạnh trong quý 1/2026

Thế giới

5

Nghịch lý tiêu dùng đang định hình phân khúc “xa xỉ vừa túi tiền”

Tiêu & Dùng

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy