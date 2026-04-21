VCG dự kiến mua 2,2 triệu cổ phiếu Giầy Thượng Đình

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HOSE) công bố Quyết định của HĐQT về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình (mã GTD-UPCoM).

Theo đó, Vinaconex dự kiến mua 2,2 triệu cổ phiếu GTD, tương đương tỷ lệ sở hữu 24,03% vốn điều lệ hiện tại.

Được biết ngày 6/5 tới, Giầy Thượng Đình sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại trụ sở công ty số 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.

Theo tài liệu GTD công bố, HĐQT GTD đã có tờ trình thông qua chủ trương di chuyển Nhà máy sản xuất từ 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội đến Nhà máy sản xuất giầy da xuất khẩu của công ty tại Khu công nghiệp Đồng Văn, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. Thời gian di chuyển dự kiến từ tháng 5-8/2026.

Song song với việc di dời nhà máy, GTD cũng xin ý kiến cổ đông về chủ trương đầu tư dự án “Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình” trên diện tích 36.105m2, với tổng mức đầu tư dự kiến 9.907 tỷ đồng.

Các hạng mục chính gồm khối căn hộ và thương mại dịch vụ cao 25–40 tầng, có 4–5 tầng hầm, với tổng vốn đầu tư hơn 5.133 tỷ đồng. Khối văn phòng – thương mại dịch vụ có quy mô tương tự, vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn bao gồm trường học liên cấp từ tiểu học đến THPT, cao 8–12 tầng, với 2–3 tầng hầm.

Về nguồn vốn, Giầy Thượng Đình dự kiến sử dụng khoảng 1.981 tỷ đồng vốn tự có, tương đương 20% tổng mức đầu tư. Phần còn lại, khoảng 7.925 tỷ đồng, sẽ được tài trợ bằng vốn vay.

Theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư là Công ty Giầy Thượng Đình phải có quy mô vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng mức đầu tư của dự án; ngoài việc phát triển dự án bất động sản thì Công ty còn cần nguồn vốn để di dời cơ sở sản xuất và hỗ trợ người lao động mất việc làm.

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, vốn chủ sở hữu Công ty là -12,4 tỷ đồng; Để đáp ứng nhu cầu vốn nêu trên, công ty cần phải tăng vốn điều lệ. Qua đó, công ty có tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Theo phương án trình cổ đông, công ty dự kiến phát hành 216,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền dự kiến thu về khoảng 2.165 tỷ đồng.

Trong đó, khoảng 2.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để triển khai dự án bất động sản tại Nguyễn Trãi, phần còn lại phục vụ việc di dời nhà máy và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/4, giá cổ phiếu GTD giảm 15% xuống còn 141.000 đồng/cổ phiếu và mức giá chào bán này chỉ tương đương khoảng 7% thị giá hiện tại của cổ phiếu GTD.

Mới đây, HNX cho biết công ty không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng. Cụ thể: tại ngày chốt danh sách 02/04/2026, cơ cấu cổ đông của GTD gồm: tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9,3 triệu cổ phiếu với tổng số cổ đông hiện hữu là 97 cổ đông.

Cổ đông lớn gồm có 02 cổ đông, nắm giữ 8.617.800 cổ phiếu, tương ứng 92,66% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, bao gồm: bà Mai Huyền Trang đang nắm giữ 6.385.800 cổ phiếu, tương ứng 68,66% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Long Hải đang nắm giữ 2.232.000 cổ phiếu, tương ứng 24% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông còn lại (không phải là cổ đông lớn) là 95 cổ đông, nắm giữ 682.200 cổ phiếu, tương ứng 7,34% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đồng thời, căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán và công bố ngày 30/03/2026 của Giầy Thượng Đình thì vốn chủ sở hữu của công ty tại ngày 31/12/2025 là âm hơn 12,4 tỷ đồng.

Như vậy, theo quy định của Luật Chứng khoán thì Giầy Thượng Đình không đáp ứng điều kiện về “vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên ” và cơ cấu cổ đông: "có tối thiểu 10% số cổ phiếu cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ".