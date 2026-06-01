Ông Hamed Shayannar xin từ nhiệm Hội đồng quản trị Công ty Kinh doanh F88

Theo đó, F88 cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Hamed Shayannar - thành viên Hội đồng quản trị CTCP Kinh doanh F88, là công ty con của CTCP Đầu tư F88, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đơn từ nhiệm, ông Hamed Shayannar cho biết lý do từ nhiệm là do ông này đã tiếp nhận một cơ hội lãnh đạo mới nên ông Hamed Shayannar quyết định từ nhiệm và chấm dứt hoàn toàn tư cách thành viên Hội đồng quản trị tại F88, từ ngày 31/5/2026.

Cũng theo nguyện vọng cá nhân, ông Hamed Shayannar đã chủ động đề xuất được bàn giao toàn bộ công việc, dừng tham gia vào bất kỳ hoạt động quản trị, điều hành thực tế phát sinh của Hội đồng quản trị F88.

Được biết, F88 đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 4/6/2026.

Theo đó, F88 dự kiến phát hành thêm 110.125.951 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn phát hành này bao gồm thặng dư vốn cổ phần (hơn 624 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hơn 477 tỷ đồng). Sau khi hoàn tất, quy mô vốn điều lệ của F88 sẽ tăng từ hơn 1.101 tỷ đồng lên 2.202 tỷ đồng.

Được biết, F88 đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với tổng doanh thu đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (+54% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 241 tỷ đồng (+131% so với cùng kỳ năm trước), đánh dấu mức lợi nhuận theo quý cao kỷ lục.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số lần lượt hoàn thành 25% và 24% dự phóng cả năm của VCSC. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt 303 tỷ đồng (+129% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 27% kế hoạch ĐHCĐ, là mức đáng chú ý do quý 1 thường là quý thấp điểm theo mùa đối với hoạt động tài chính tiêu dùng và cho vay thay thế và VCSC cũng đã tham dự cuộc họp nhà đầu tư của công ty vào ngày 24/4.

Nhìn chung, kết quả tích cực của F88 được thúc đẩy bởi tăng trưởng giải ngân tăng tốc, dư nợ cho vay mở rộng, đòn bẩy hoạt động tích cực, nguồn thu đa dạng và chất lượng tài sản vẫn nằm trong khẩu vị rủi ro của ban lãnh đạo và VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng dự phóng năm 2026, dù cần thêm đánh giá toàn diện hơn.