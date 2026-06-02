Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đổi tên thành “Sài Gòn Tài Lộc"

02/06/2026, 07:29

SACOMBANK (mã STB-HOSE) vừa thông báo đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thương mại từ "Sài Gòn Thương Tín" thành "Sài Gòn Tài Lộc" theo Quyết định số 36/QĐ-QLGS4 ngày 01/6/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu STB trên TradingView.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - SACOMBANK (mã STB-HOSE) vừa thông báo đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thương mại từ “Sài Gòn Thương Tín” thành “Sài Gòn Tài Lộc” theo Quyết định số 36/QĐ-QLGS4 ngày 01/6/2026.

Tên viết tắt bằng tiếng Việt là Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc. Tên tiếng Anh là Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank, tên viết tắt bằng tiếng Anh là SACOMBANK.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vừa, STB cho biết lý do đổi tên Ngân hàng: “Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín” là tên gọi từ khi thành lập đến nay. Tuy nhiên, trong xu thế chuyển đổi và cải tiến mạnh mẽ, việc thay đổi tên gọi sẽ xác lập bước ngoặt trọng đại, thể hiện chiến lược và định hướng phát triển mới, nâng tầm vị thế và hình ảnh của SACOMBANK.

Sự gắn kết về công tác an sinh xã hội với chiến lược kinh doanh: SACOMBANK xác định các hoạt động an sinh xã hội, tài trợ cộng đồng không chỉ là trách nhiệm cộng đồng, mà còn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, gắn trực tiếp với mô hình kinh doanh và định vị thương hiệu của Ngân hàng và điều này giúp Ngân hàng vừa thực hiện trách nhiệm xã hội, vừa phát triển các hoạt động kinh doanh.

Chiến lược phát triển trong giai đoạn mới: Mục tiêu hướng đến năm 2030 của SACOMBANK là Top 5 về Lợi nhuận - Top 4 về Quy mô - Top 3 về CIR trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần, thông qua: (i) Tăng trưởng quy mô bền vững, tối ưu bảng cân đối và gia tăng hiệu quả hoạt động; (ii) Phát triển hệ khách hàng dựa trên kênh phân phối đa dạng, sản phẩm hiện đại và dịch vụ dẫn đầu; (iii) Tối ưu vận hành, tăng cường quản trị rủi ro theo định hướng Kỷ cương - Chuẩn mực; (iv) Phát triển và ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng lực và phát triển văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi để tăng trưởng bền vững.

Kết thúc quý 1/2026, tổng tài sản của STB đạt 861 ngàn tỷ đồng, giảm 57 ngàn tỷ đồng; Tổng huy động đạt 776 ngàn tỷ đồng, giảm 60 ngàn tỷ đồng - trong đó, huy động thị trường 1 giảm 18 ngàn tỷ đồng; Dư nợ tín dụng đạt gần 627 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ 567 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 3.572 tỷ đồng tương đương 44% kế hoạch.

Mới đây, VCSC tăng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (STB) thêm 32,7% lên 73.500 đồng/cổ phiếu nhưng điều chỉnh giảm khuyến nghị từ "khả quan" xuống "phù hợp thị trường" do giá cổ phiếu STB đã tăng 27% tính từ đầu năm.

Mặc dù VCSC dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 sẽ ở mức khiêm tốn do ngân hàng tập trung xử lý nợ xấu, VCSC vẫn lạc quan về triển vọng cơ bản dài hạn của STB dựa trên kỳ vọng Phó Chủ tịch mới, ông Nguyễn Đức Thụy, sẽ thúc đẩy cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động và việc thoái vốn 32,5% cổ phần cuối cùng sẽ giúp củng cố đáng kể nền tảng vốn mặc dù thời điểm cụ thể vẫn chưa chắc chắn.

Theo VCSC, STB hiện đang giao dịch ở mức P/B dự phóng các năm 2026/27 lần lượt là 2,1 lần/1,5 lần, cao hơn so với mức trung vị của các ngân hàng thương mại khác là 1,3 lần/1,1 lần. Tuy nhiên rủi ro đối với cổ phiếu này là tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến; NIM thấp hơn dự kiến; tiến độ xử lý 32,5% cổ phần đang thế chấp tại VAMC tiếp tục bị trì hoãn.

