Giá tăng hơn 5 lần, GTD tiếp tục phải giải trình

Giầy Thượng Đình cho biết việc cổ phiếu tăng giá là diễn biến khách quan theo quy luật cung cầu của thị trường chứng khoán, đồng thời cam kết công ty không thực hiện bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch.

Ngày 3/12/2025, Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình (mã GTD-UPCoM) đã gửi văn bản giải trình đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội việc cổ phiếu GTD tăng trần trong 5 phiên liên tiếp từ ngày 26/11/2025 đến ngày 2/12.

Theo dữ liệu trên HNX, giá cổ phiếu GTD tăng từ 11.800 đồng lên 59.400 đồng/cổ phiếu.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiện vẫn diễn ra bình thường và không xuất hiện biến động bất thường nào.

Giầy Thượng Đình cho biết việc cổ phiếu tăng giá là diễn biến khách quan theo quy luật cung cầu của thị trường chứng khoán, đồng thời cam kết công ty không thực hiện bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch.

Trước đó, Giầy Thượng Đình đã có văn bản giải trình với cùng nguyên nhân như vậy về việc cổ phiếu GTD tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 19/11 đến ngày 25/11.

Đà tăng liên tục của GDT được diễn ra sau thông tin UBND TP Hà Nội sắp thoái vốn khỏi Giầy Thượng Đình.

Được biết, ngày 16/12 tới, UBND TP Hà Nội sẽ bán đấu giá 6.385.867 cổ phiếu, chiếm 68,67% vốn tại Giày Thượng Đình tại HNX với mức giá khởi điểm được công bố là 20.500 đồng/cổ phần, tương đương hơn 130 tỷ đồng cho cả lô cổ phần.

Hiện, HNX đang duy trì diện cảnh báo đối với GTD dựa trên BCTC tài chính năm 2024 đã kiểm toán do tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên. Cụ thể: tại ngày 31/12/2024, công ty có một số khoản công nợ phải thu tồn đọng với giá trị ghi sổ là 14.638.460.016 đồng (tại ngày 01/01/2024 là 14.638.460.016 đồng), trong đó có khoản công nợ của Công ty TNHH Thương mại Bảo hộ lao động Giầy dép các loại là 11.362.576.868 đồng (tại ngày 01/01/2024 là 11.362.576.868 đồng).

Với những tài liệu công ty cung cấp, bên kiểm toán cho biết đã không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hiện hữu và giá trị có thể thu hồi của các khoản công nợ này. Do đó, bên kiểm toán không xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không".

Theo giải trình từ phía công ty, hàng năm công ty để có đơn gửi lên bộ phận Thi hành án Toà án Nhân dân Quận Thanh Xuân để tiếp tục xác minh khi phát hiện công ty này có điều kiện thi hành án, yêu cầu xử lý thi hành bản án.

Tính từ ngày 1/10/2017 - 31/12/2024, công ty đã thu hồi được hơn 1,03 tỷ đồng và vẫn nỗ lực yêu cầu công ty này thanh toán công nợ...