VCSC lãi 874 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022. Cụ thể, Công ty đạt 874 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ và hoàn thành 46% kế hoạch năm 2022 (1.900 tỷ đồng).

Các khoản vay nợ của VCSC đạt tổng cộng là 8.437 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2022, đi ngang so với cuối năm 2021. Tất cả các khoản nợ đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động cho vay ký quỹ.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của VCSC đạt mức 118,1% tại cuối tháng 6/2022 so với 127,3% tại cuối năm 2021. Tổng tài sản của VCSC đạt 14.905 tỷ đồng tại cuối tháng 6/2022, đi ngang so với cuối năm 2021.

Bảng cơ cấu doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo mảng hoạt động trong năm 2021.

Về các hoạt động đầu tư và kinh doanh, trong 6 tháng, mảng môi giới ghi nhận 363 tỷ đồng doanh thu, giảm 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 167 tỷ đồng, giảm 9%. VCSC xếp thứ 7 tính theo thị phần môi giới trên sàn HOSE trong 6 tháng, với thị phần môi giới đạt 4,64%.

Hoạt động giao dịch và thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao trong quý 1/2022 với giá trị giao dịch trung bình hàng ngày đạt 1,4 tỷ USD. Tuy nhiên, giá trị này đã giảm trong quý 2/2022 xuống còn khoảng 900 triệu USD do tâm lý thị trường bị ảnh hưởng do những vi phạm liên quan đến hoạt động trái phiếu trong thời gian qua cũng như các yếu tố bất ổn vĩ mô toàn cầu, lo ngại về lãi suất và lạm phát cao.

Sau khi liên tiếp bán ròng trong 2 năm 2020 và 2021, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng trong 6 tháng 2022 với giá trị mua ròng 176 triệu USD.

VCSC tiếp tục theo đuổi chiến lược tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông, minh chứng qua việc tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của VCSC vẫn duy trì mức vượt trội so với các công ty chứng khoán khác trên thị trường, đạt 22,1% trong quý 2/2022 (28,9% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá lại tài sản theo giá thị trường được ghi nhận trong Vốn chủ sở hữu). Trong năm 2021 và 6T 2022, VCSC cũng là một trong số ít các công ty chứng khoán không huy động vốn mới, do đó công ty tiếp tục đạt được tăng trưởng EPS và duy trì mức ROE cao bất chất các biến động của thị trường.

Mảng Ngân hàng Đầu tư cũng ghi nhận doanh thu 333 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 283 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022 (so với mức lỗ 10 tỷ đồng của cùng kỳ 2021). Trong 6 tháng đầu năm, VCSC ghi nhận doanh thu từ một số thương vụ đáng chú ý như Masan Meat Life chuyển nhượng mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi cho De Heus Việt Nam, phát hành riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuậnn (PNJ), phát hành trái phiếu cho Công ty Cổ phần Phát Đạt (PDR), Tập đoàn Hưng Thịnh mua lại Tổng Công ty Sông Tiên (dự án Angel Island).

Kết quả kinh doanh tích cực từ mảng Ngân hàng Đầu tư dẫn đến đóng góp của mảng này vào tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của VCSC lần lượt tăng lên 18% và 32% trong 6 tháng đầu năm 2022 từ 9% và 12% trong cả năm 2021.

Bảng cơ cấu doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo mảng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022.

Mảng Cho vay Ký quỹ (Margin) ghi nhận 426 tỷ đồng doanh thu và 136 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng mạnh 75% và 10% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay ký quỹ của VCSC tại cuối tháng 6/2022 đạt 6.402 tỷ đồng, giảm 17% so với cuối năm 2021 nhưng tăng 15% so với cuối tháng 6/2021.

Tuy nhiên, mảng Đầu tư lại sụt giảm, chỉ ghi nhận 748 tỷ đồng doanh thu và 288 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 28% và 49% so với cùng kỳ. Doanh thu và lợi nhuận của mảng này chủ yếu đến từ việc bán cổ phiếu của QNS, MWG, HDG và từ hoạt động kinh doanh Chứng quyền Đảm bảo (CW).

VCSC tiếp tục theo đuổi chính sách kế toán thận trọng khi lợi nhuận từ việc đánh giá lại một số khoản đầu tư dài hạn của công ty được ghi nhận trong vốn chủ sở hữu thay vì ghi nhận trực tiếp lên lợi nhuận kinh doanh. Mức chênh lệch trong vốn chủ sở hữu do đánh giá lại tài sản đạt mức 1.522 tỷ đồng tại cuối tháng 6/2022, giảm 9% so với cuối năm 2021 nhưng tăng 85% so với cuối tháng 6/2021.

Được biết, trong tháng 5/2022, VCSC đã phát hành 2.000.000 cổ phiếu ESOP (tương ứng 0,6% tổng lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành).