VEC phục vụ gần 60 triệu lượt xe, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đứng đầu về tốc độ tăng trưởng và doanh thu

Ngày 11/1, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông tin về kết quả công tác khai thác, vận hành các tuyến cao tốc do VEC đầu tư, quản lý năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, các tuyến cao tốc do VEC làm chủ đầu tư và quản lý khai thác, bao gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định; đảm bảo thông suốt, an toàn và hiệu quả.

Thống kê cho thấy, năm 2023, các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đã phục vụ an toàn 59,7 triệu lượt phương tiện, tăng 12% so với năm 2022.

Hai tuyến còn lại, tuyến TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đứng thứ 2 về lưu lượng xe với 20,4 triệu lượt và xếp vị trí thứ 3 về mức tăng trưởng với 12%; tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi xếp thứ 2 về tăng trưởng 14,8%, song lưu lượng thấp nhất, đạt 2,3 triệu lượt phương tiện.

Sau dịch Covid-19, nền kinh tế của Việt Nam phục hồi mạnh, nhu cầu đi lại của người dân liên tục tăng cao trong năm 2023. Nhờ đó, sản xuất kinh doanh của "ông lớn" cao tốc VEC ghi nhận những kết quả tích cực.

Cụ thể, tổng doanh thu của toàn Tổng công ty năm 2023 ước đạt trên 5.600 tỷ đồng, trong đó, Công ty mẹ đạt khoảng 5.200 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận sau thuế của toàn Tổng công ty ước đạt 607,3 tỷ đồng, trong đó, Công ty mẹ ước đạt 593 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm 2023. Nộp ngân sách nhà nước của công ty mẹ ước đạt 1.109 tỷ đồng, đạt 193% kế hoạch năm 2023.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 04 tuyến với 17,5% và lưu lượng xe đứng vị trí thứ 3, đạt 16 triệu lượt. Tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tiếp tục có lưu lượng thông qua cao nhất là 21 triệu lượt, tuy nhiên tăng trưởng thấp nhất trong các tuyến 7,1%.

Tiếp tục những bước chạy đà để đầu tư phát triển mạng lưới đường cao tốc thời gian tới, với dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, VEC được giao nhiệm vụ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng tuyến trong quý 3/2025.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thành thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán, hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu thi công nút giao Quốc lộ 51 để đồng bộ với cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Đối với việc đầu tư mở rộng các tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Nội Bài - Lào Cai, Tổng công ty chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện phương án đầu tư; khẩn trương báo cáo Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận.

Ngoài ra, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cũng đang được xem xét mở rộng lên 6 làn xe theo đề xuất của VEC do đây là một trong những tuyến có lưu lượng cao, thường xuyên ùn ứ trong những dịp cao điểm nghỉ lễ, Tết.

Cũng trong năm 2023, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc của VEC luôn được quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Công tác phối hợp giữa các đơn vị tham mưu, vận hành trên tuyến và lực lượng chức năng tiếp tục được triển khai chặt chẽ, hiệu quả.

Theo đó, năm vừa qua, các tuyến cao tốc của VEC xảy ra 441 vụ va chạm giao thông. Cùng với đó, tai nạn giao thông xảy ra 48 vụ, làm 12 người chết và 88 người bị thương. So với năm ngoái, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể giảm 16 vụ tai nạn; giảm 5 người chết và giảm 2 người bị thương. Hơn nữa, không có thiệt hại về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

"Ngoài ra, tình trạng ùn ứ nhẹ vẫn xảy ra trên một số tuyến cao tốc dịp lễ, Tết xuất phát từ việc chủ phương tiện chưa nạp đủ tiền vào tài khoản thu phí ETC dù trước đó VEC đã khuyến cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngay sau đó, đơn vị vận hành khai thác đã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương xử lý, giải phóng hiện trường", đại diện VEC cho biết.

Bên cạnh đó, VEC đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.

Cùng với đó, tăng cường giải pháp xử lý hiệu quả tình trạng người dân tự ý tháo mở hàng rào dây thép gai, đi vào cao tốc bắt xe khách; phương tiện dừng đỗ trả khách trên đường cao tốc; vật nuôi từ bên ngoài đi vào cao tốc; mất cắp hàng rào trên tuyến cao tốc.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, VEC cũng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành và các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch, lập phương án và chủ động tổ chức triển khai nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2024 trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác.