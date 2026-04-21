Thứ Ba, 21/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Venezuela mở cửa ngành dầu mỏ, hút vốn quốc tế

Trọng Thoan

21/04/2026, 18:49

Sau biến động chính trị lớn và sự can dự của Mỹ, Venezuela đang nhanh chóng tái cấu trúc nền kinh tế với trọng tâm là mở cửa ngành dầu mỏ để thu hút đầu tư. Tuy nhiên, những nghi ngại về tính minh bạch và tính chính danh của chính phủ lâm thời vẫn là rào cản lớn đối với dòng vốn quốc tế…

Dưới chính phủ lâm thời mới, ngành dầu mỏ Venezuela đang được mở cửa trở lại. Ảnh: DW
Dưới chính phủ lâm thời mới, ngành dầu mỏ Venezuela đang được mở cửa trở lại. Ảnh: DW

Theo tờ báo Đức DW, chưa đầy 4 tháng sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ lật đổ, Venezuela đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc về kinh tế và đối ngoại.

Các tín hiệu mở cửa đã xuất hiện rõ nét: hãng hàng không Iberia nối lại các chuyến bay tới Caracas, trong khi American Airlines cũng lên kế hoạch quay trở lại thị trường này. Ở cấp độ khu vực, Paraguay đang thúc đẩy việc khôi phục tư cách thành viên của Venezuela trong khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur - động thái có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tới các thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU).

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới. Do đó, việc khôi phục ngành dầu khí được xem là yếu tố then chốt để kéo nền kinh tế ra khỏi khủng hoảng kéo dài do các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU và phương Tây.

Các chỉ số ban đầu cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Tình trạng xếp hàng dài tại các trạm xăng đã giảm mạnh, trong khi xuất khẩu dầu thô trong tháng 3/2026 đã vượt mốc 1,1 triệu thùng/ngày - mức cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.

Con số này tăng đáng kể so với mức khoảng 893.000 thùng/ngày của năm 2024, đi ngược xu hướng toàn cầu khi OPEC ghi nhận sản lượng dầu thế giới giảm mạnh do tác động từ cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Làn sóng phục hồi của ngành dầu mỏ Venezuela đang thu hút sự trở lại của các tập đoàn năng lượng lớn. Tập đoàn Repsol đã công bố kế hoạch nối lại hoạt động tại Venezuela sau cuộc làm việc với quyền Tổng thống Delcy Rodriguez.

Đáng chú ý hơn, Chevron đã quyết định mở rộng hoạt động khai thác thông qua các thỏa thuận mới với công ty dầu khí quốc gia PDVSA. Các thỏa thuận này cho phép Chevron nắm gần một nửa cổ phần trong liên doanh Petroindependencia, đồng thời mở rộng quyền khai thác tại vành đai dầu Orinoco - khu vực giàu tài nguyên bậc nhất thế giới.

Theo giới chức Venezuela, các thỏa thuận này không chỉ thúc đẩy sản lượng mà còn tạo nguồn thu trực tiếp cho nền kinh tế và người dân.

Dù vậy, triển vọng thu hút đầu tư vẫn bị phủ bóng bởi những rủi ro thể chế. Các chuyên gia cho rằng hoạt động trong ngành dầu khí Venezuela hiện thiếu minh bạch và khó giám sát. Việc thiếu cơ chế thanh toán rõ ràng, đặc biệt từ phía Mỹ, khiến việc dự báo kinh tế - từ giá cả, việc làm đến ngân sách - trở nên khó khăn.

Bên cạnh đó, chính phủ lâm thời hiện nay chưa được công nhận thông qua một quy trình dân chủ.

Trong khi đó, phe đối lập và các lực lượng chính trị mới đang thúc đẩy một tầm nhìn kinh tế theo hướng thị trường mạnh mẽ hơn. Tại hội nghị năng lượng CERAWeek ở Houston, lãnh đạo phe đối lập của Venezuela, bà Maria Corina Machado, khẳng định Venezuela sẽ tiến tới “tư nhân hóa hoàn toàn”, trong đó nhà nước đóng vai trò kiến tạo: thiết lập luật chơi rõ ràng, đảm bảo thực thi hợp đồng và tạo môi trường ổn định dài hạn cho nhà đầu tư.

Ở thực tế điều hành, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cũng đang tích cực thu hút dòng vốn quốc tế, tham gia các diễn đàn đầu tư và từng bước nới lỏng các rào cản đối với khu vực tư nhân.

Trước những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế Venezuela, truyền thông địa phương đang đặt câu hỏi liệu tập đoàn công nghiệp Đức Siemens có tham gia tái thiết hạ tầng điện lực quốc gia hay không.

Theo ông Paul Marquez, lãnh đạo chi nhánh bang Zulia của Liên đoàn các Phòng Thương mại và Sản xuất Venezuela (Fedecamaras), tăng trưởng kinh tế phụ thuộc trực tiếp vào một hệ thống điện ổn định. “Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào một lưới điện ổn định. Không có điện, sẽ không thể tăng sản lượng dầu”, ông nói với cổng thông tin tài chính Banca y Negocios.

Ông cũng cho biết Siemens hiện đang xây dựng các đề xuất kỹ thuật trình lên cơ quan chức năng Venezuela. Tuy nhiên, khi được DW liên hệ, Siemens không xác nhận cũng không phủ nhận khả năng tham gia.

“Chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với đội ngũ địa phương và đánh giá mọi tác động tiềm tàng đối với hoạt động của mình. Chúng tôi sẽ theo dõi sát diễn biến và đánh giá ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh”, đại diện Siemens cho biết. Doanh nghiệp này cũng nhấn mạnh rằng trong bối cảnh bất ổn hiện nay, ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo an toàn cho nhân sự.

Việc Venezuela mở cửa ngành dầu mỏ rõ ràng đang tạo ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu năng lượng vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, rủi ro chính trị, thiếu minh bạch và những câu hỏi về tính chính danh của chính quyền vẫn là những yếu tố có thể kìm hãm dòng vốn.

Trong ngắn hạn, Venezuela dường như vẫn đang đứng giữa hai trạng thái: sẵn sàng hội nhập trở lại nền kinh tế toàn cầu, nhưng đồng thời vẫn đối mặt với nhiều bất định về tương lai.

Nhà đầu tư quốc tế tìm cơ hội tại Venezuela

15:51, 09/03/2026

Nhà đầu tư quốc tế tìm cơ hội tại Venezuela

Thiệt hại nguồn cung dầu toàn cầu sau hơn 7 tuần chiến tranh Mỹ-Iran

10:27, 21/04/2026

Thiệt hại nguồn cung dầu toàn cầu sau hơn 7 tuần chiến tranh Mỹ-Iran

Mỹ không gia hạn cơ chế miễn trừ về dầu mỏ, Ấn Độ gặp khó

12:03, 17/04/2026

Mỹ không gia hạn cơ chế miễn trừ về dầu mỏ, Ấn Độ gặp khó

Từ khóa:

dầu thế giới Venezuela

Đọc thêm

Trung Quốc nhập khẩu mạnh bạc để đáp ứng nhu cầu phát triển điện mặt trời

Trung Quốc nhập khẩu mạnh bạc để đáp ứng nhu cầu phát triển điện mặt trời

Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới, đã đẩy mạnh nhập khẩu kim loại này trong tháng 3, với khối lượng đạt mức cao kỷ lục...

Strategy mạnh tay gom mua bitcoin

Strategy mạnh tay gom mua bitcoin

Strategy đã hưởng lợi từ đợt tăng giá kéo dài ba tuần gần đây của Bitcoin, chuỗi tuần tăng giá dài nhất của đồng tiền kỹ thuật số này kể từ tháng 7...

Ấn Độ và Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại

Ấn Độ và Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại

Ấn Độ và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ...

Thế giới phải ngừng trông vào Mỹ để tìm giải pháp xử lý khủng hoảng?

Thế giới phải ngừng trông vào Mỹ để tìm giải pháp xử lý khủng hoảng?

Tại kỳ họp mùa xuân IMF và WB tuần qua, giới lãnh đạo tài chính toàn cầu cho rằng Mỹ không còn giữ vai trò dẫn dắt trật tự quốc tế như trước, và cũng không còn được xem là bên sẽ đưa ra lời giải cho các cuộc khủng hoảng...

Thiệt hại nguồn cung dầu toàn cầu sau hơn 7 tuần chiến tranh Mỹ-Iran

Thiệt hại nguồn cung dầu toàn cầu sau hơn 7 tuần chiến tranh Mỹ-Iran

Nguồn cung dầu của thế giới đã mất đi một lượng có trị giá hơn 50 tỷ USD kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra cách đây hơn 7 tuần...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

1

Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ có lộ trình giảm hệ số ICOR, nâng hiệu quả đầu tư ngân sách

Tài chính

2

Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn

Chứng khoán

3

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

Đầu tư

4

Bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội xem xét sửa 4 luật thuế

Tiêu điểm

5

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường vận tải, bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy