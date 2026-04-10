VHC mua lại 15 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) thông báo về việc mua lại cổ phiếu quỹ.

Theo đó, VHC thông báo mua lại 15 triệu cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh, với thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 20/04 đến 19/05. Mục đích là để giảm vốn điều lệ/hoặc gia tăng lợi ích cho các cổ đông hiện hữu.

Nguồn vốn mua lại là bằng vốn tự có, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ BCTC Hợp nhất giữa niên độ năm 2025 đã được soát xét là hơn 6.841 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong mỗi phiên, khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa 10% tổng khối lượng đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, HĐQT VHC đã thông qua phương án mua lại 15 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và/hoặc gia tăng lợi ích cho các cổ đông, giá mua tối đa 63.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tối đa 945 tỷ đồng.

Tại phiên chiều 09/04, cổ phiếu VHC giao dịch quanh mức 60.300 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 4–5% so với mức giá mua lại tối đa mà doanh nghiệp đề ra.

Được biết, VHC đã công bố kết quả bán hàng 2 tháng đầu năm 2026 với doanh thu tăng 11% so với cùng kỳ năm trước đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (hoàn thành 12% dự báo cả năm), nhờ sự hồi phục tăng trưởng của mảng cốt lõi từ cá tra phi lê đông lạnh cùng diễn biến tích cực từ mảng collagen và gelatin, cũng như các sản phẩm giá trị gia tăng.

Theo Vietcap, doanh thu thuần tháng 2 tăng trưởng mạnh 8% so với cùng kỳ năm trước bất chấp mức giảm theo mùa so với tháng trước (MoM). Mức tăng trưởng này rất đáng chú ý vì dựa trên nền so sánh cao của tháng 2/2025 (vốn là một tháng làm việc đầy đủ). Đáng chú ý, thị trường Mỹ là động lực chính với mức tăng 21% MoM trong khi các thị trường khác sụt giảm, nhờ chiến lược đẩy mạnh các đơn hàng sang Mỹ trước kỳ nghỉ lễ của VHC.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, mảng cá tra phi lê đông lạnh hồi phục mạnh mẽ (13% so với cùng kỳ năm trước) khi VHC tiếp tục duy trì giá bán trung bình tốt ở mức khoảng 3,1 USD/kg. Bên cạnh đó là mức tăng trưởng so với cùng kỳ ấn tượng của mảng collagen & gelatin (+14% so với cùng kỳ năm trước), phụ phẩm (26% so với cùng kỳ năm trước) và sản phẩm giá trị gia tăng (+47% so với cùng kỳ năm trước), cho thấy tiến độ của VHC trong việc thâm nhập sâu hơn vào các phân khúc sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn.

Công ty cũng ghi nhận sự khởi sắc của doanh thu tại Mỹ (22% so với cùng kỳ năm trước), các thị trường thay thế khác (35% so với cùng kỳ năm trước) và doanh thu ổn định từ EU (7% so với cùng kỳ năm trước).

Theo Vietcap, kết quả này phản ánh triển vọng khả quan của VHC trong năm 2026, đặc biệt tại thị trường trọng điểm Mỹ, được hỗ trợ bởi hai yếu tố thuận lợi: việc bãi bỏ thuế đối ứng 20% của Mỹ giúp cải thiện khả năng cạnh tranh về chi phí cho các sản phẩm cá tra, kết quả sơ bộ kỳ rà soát thuế chống bán phá giá POR21 công bố VHC duy trì mức thuế 0%, trong khi các đối thủ khác đối mặt với khả năng bị áp thuế trở lại, giúp củng cố lợi thế cạnh tranh của VHC tại thị trường Mỹ.