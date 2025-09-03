Thứ Tư, 03/09/2025

Trang chủ Khung pháp lý

Vi phạm hàng loạt giao dịch, Chứng khoán Quốc Gia bị phạt lên tới 897,5 triệu đồng

Hà Anh

03/09/2025, 15:48

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia (NSI) với tổng số tiền phạt lên tới 897,5 triệu đồng.

Trang web của Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia (NSI).
Trang web của Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia (NSI).

Trong đó, mức nặng nhất là 225 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP (Hồ sơ và phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của CTCP Công nghệ tài chính Encapital (mã trái phiếu ECFCH2425001) do công ty thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định).

Đáng chú ý là công ty bị hai mức phạt là 175 triệu đồng - trong đó, công ty bị phạt đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể: tại các ngày 31/5/2024, 25/9/2024 và 26/3/2025, công ty phát sinh giao dịch chuyển tiền giữa tài khoản chuyên dụng quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng và tài khoản thanh toán của Công ty không theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Hai là đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể: tại ngày 26/4/2024, công ty cho khách hàng vay tiền theo đề nghị của khách hàng; Tại các ngày 31/12/2023 và 31/12/2024, Công ty cho khách hàng vay tiền theo Hợp đồng đặt cọc tìm mua chứng khoán; Tại các ngày 18/8/2023 và 23/8/2023 công ty cho khách hàng vay tiền theo Hợp đồng mua bán kỳ hạn cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

- Phạt 125 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Cụ thể: với một số lệnh của khách hàng tại các ngày 28/5/2024 và 23/01/2025, Công ty không ghi nhận thời gian nhận lệnh giao dịch của khách hàng tại thời điểm nhận lệnh; tại các ngày 18/12/2023, 19/6/2024, 31/12/2024, 09/4/2025 và 22/4/2025, công ty cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản.

- Phạt 112,5 triệu đồng đối với hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể: tại ngày 01/10/2024, Công ty cho một khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cuối cùng là phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể: công ty không thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 15/3/2024 thông qua việc vay vốn; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 58/2024/NQ-HĐQT –NSI ngày 10/10/2024 về việc mua trái phiếu doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia - NSI được thành lập ngày 15/12/2006 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Hiện công ty có vốn điều lệ là 1.000 tỷ.

Kết thúc quý 2/2025, NSI ghi nhận tổng doanh thu đạt 170,54 tỷ; lãi sau thuế đạt 34,5 tỷ đồng, tăng 144,29% so với cùng kỳ là do doanh thu hoạt động của công ty tăng so với quý 2/2024: tăng 79,89% (Doanh thu hoạt dộng tăng là do doanh tự doanh, lãi từ cho vay và các khoản phải thu). Mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính của công ty cũng tăng mạnh so với cùng kỳ tăng 159,24%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của NSI đạt đạt gần 205 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40,35 tỷ, tăng 114,54% so với cùng kỳ là do doanh thu hoạt động tăng (tăng 36,82%). Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân tăng mạnh từ gần 153 tỷ đồng lên hơn 193 tỷ đồng.

