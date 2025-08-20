Thứ Tư, 20/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, CKG bị phạt nặng

Hà Anh

20/08/2025, 09:13

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn CIC (mã CKG-HOSE) với tổng số tiền phạt lên tới 277,5 triệu đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu CKG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu CKG trên TradingView.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn CIC (mã CKG-HOSE), tổng số tiền phạt lên tới 277,5 triệu đồng.

Trong đó, mức phạt nặng nhất là 125 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Cụ thể: năm 2024 và 2025, công ty có phát sinh một số giao dịch với các tổ chức có liên quan với người nội bộ nhưng không được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị thông qua.

Tiếp theo là mức phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Cụ thể: công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) các tài liệu: Bản án phúc thẩm số 180/2024/KDTM-PT ngày 22/7/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tranh chấp hợp đồng dịch vụ với Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour;

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 22/02/2023 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng dự án và thực hiện vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Kiên Giang để đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Khu đô thị Tây Bắc thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 27/NQ-HĐQT ngày 28/9/2024 về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết năm 2024; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 17/3/2025 về việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của HOSE đối với Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 25/NQ-HĐQT ngày 06/9/2024 về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 26/NQ-HĐQT ngày 06/9/2024 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.

Cuối cùng là mức phạt 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể: công ty không liệt kê đầy đủ về các giao dịch giữa Công ty với công ty con, công ty liên kết; các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; không thông tin cụ thể về số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị điều hành/không điều hành tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023, 2024, Báo cáo tình hình quản trị quản trị công ty bán niên năm 2023, 2024; không liệt kê đầy đủ danh sách tổ chức có liên quan với người nội bộ của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2024 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần quý 2/2025 giảm 41% xuống gần 156 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 52% xuống còn hơn 12 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng năm 2025, CKG ghi nhận doanh thu thuần giảm 46% xuống 294,5 tỷ; lợi nhuận sau thuế giảm 34% xuống còn hơn 33,6 tỷ đồng.

Theo giải trình từ CKG, doanh thu và lợi nhuận giảm là do tình hình khó khăn của thị trường bất động sản cả nước nói chung và tại địa phương nói riêng, dẫn đến 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu quý 2 giảm 36% và doanh thu 6 tháng giảm 49% so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, công ty đã chủ động thực hiện các giải pháp tối ưu chi phí giá vốn, quản lý tốt chi phí doanh nghiệp dẫn đến giá vốn giảm lần lượt 44% quý 2/2025 và 56% 6 tháng 2025 so với cùng kỳ năm 2024; Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm tương ứng 29% quý 2/2025 và 50% 6 tháng 2025 so với cùng kỳ năm 2024.

Từ khóa:

CKG phạt tiền SSC

Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, CKG bị phạt nặng

Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, CKG bị phạt nặng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn CIC (mã CKG-HOSE) với tổng số tiền phạt lên tới 277,5 triệu đồng.

