Thứ Năm, 09/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Vi phạm quy định với cổ đông, LBE bị phạt nặng

Hà Anh

09/10/2025, 16:36

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA (mã LBE-HNX) tổng số tiền là 227,5 triệu đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu LBE trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu LBE trên HNX.

Trong đó, mức phạt nặng nhất là mức phạt 112,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của đối tượng này.

Cụ thể: Theo báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán, trong năm 2024, Công ty có giao dịch bán hàng hóa cho Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An (Công ty con) với giá trị là 14,8 tỷ đồng, vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Tuy nhiên, giao dịch này không được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên và bất thường của Công ty năm 2024), theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.

Tiếp theo là mức phạt 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 của Công ty mẹ; hợp đồng kiểm toán với công ty Kiểm toán và Kế toán AAC về Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 ngày 09/06/2025; Tờ trình số 04/2025/TTr - HĐQT ngày 11/04/2025 về Phương án chào báo cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2025), theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP);

Cuối cùng là mức phạt 55 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP.

Cụ thể: tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025, mục VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty theo phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT - BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty trình bày chưa đầy đủ thông tin về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty), cụ thể:

+ Theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 được soát xét, Công ty còn có 02 bên liên quan là Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An (Công ty con) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Intercons (Tổ chức có liên quan với người nội bộ của Công ty). Tuy nhiên, tại báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025, Công ty chưa trình bày danh sách của 02 bên liên quan này tại mục VII.1.

+ Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2025 được soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2025 Công ty có phát sinh giao dịch: Mua dịch vụ trị giá 4,445 tỷ đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Intercons. Tuy nhiên, tại báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025, Công ty chưa trình bày về giao dịch này tại mục VII.2.);

Kết thúc 6 tháng đầu năm, LBE báo lãi hơn 8 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 373 triệu đồng). Nguyên nhân là do công ty mở rộng thêm mô hình kinh doanh mới mang lại lợi nhuận cao hơn.

Công bố thông tin sai lệch, ACBS bị phạt tiền và buộc phải cải chính

07:15, 17/09/2025

Không công thông tin, TST bị phạt tiền

09:06, 18/08/2025

Không công thông tin, TST bị phạt tiền

Công bố thông tin sai lệch, VPG bị phạt tiền

07:43, 10/07/2025

Từ khóa:

chứng khoán công bố thông tin không đầy đủ công bố thông tin không đúng hạn LBE người quản lý doanh nghiệp vi phạm quy định về cổ đông

Đọc thêm

Bảy lãnh đạo NVL dự kiến mua hơn 17,2 triệu cổ phiếu ESOP "ế"

Hội đồng quản trị NVL chào bán hơn 17,2 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho thành viên chủ chốt có cấp bậc từ 11 trở lên...

GMC muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Garmex Sài Gòn cho biết hình thức chuyển nhượng là chỉ định, giá chuyển nhượng là 313 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Phí môi giới là 1% trên giá trị chuyển nhượng.

ACB lấy ý kiến cổ đông để lập công ty con

ACB vừa thông báo ngày 14/10 là ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ..

Chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, cổ phiếu HBS bị hạn chế giao dịch

HNX thông báo quyết định đưa cổ phiếu HBS của Chứng khoán Hòa Bình vào diện bị hạn chế giao dịch.

Cổ phiếu VMD bị tạm ngừng giao dịch

HOSE công bố Quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (Mã VMD-HOSE) vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 13/10/2025.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TPBank được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc, ghi dấu nỗ lực bền bỉ trên hành trình chuyển đổi số

Tài chính

2

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Việt Nam muốn học tập kinh nghiệm phát triển thị trường tài sản mã hóa

Tiêu điểm

3

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thị trường

4

IMF và BOE cảnh báo nguy cơ chứng khoán đột ngột điều chỉnh vì cơn sốt AI

Thế giới

5

Giả mạo "Giấy mời","Thông báo", "Quyết định" của cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM để lừa đảo

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy