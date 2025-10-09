Vi phạm quy định với cổ đông, LBE bị phạt nặng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA (mã LBE-HNX) tổng số tiền là 227,5 triệu đồng.

Trong đó, mức phạt nặng nhất là mức phạt 112,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của đối tượng này.

Cụ thể: Theo báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán, trong năm 2024, Công ty có giao dịch bán hàng hóa cho Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An (Công ty con) với giá trị là 14,8 tỷ đồng, vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Tuy nhiên, giao dịch này không được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên và bất thường của Công ty năm 2024), theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.

Tiếp theo là mức phạt 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 của Công ty mẹ; hợp đồng kiểm toán với công ty Kiểm toán và Kế toán AAC về Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 ngày 09/06/2025; Tờ trình số 04/2025/TTr - HĐQT ngày 11/04/2025 về Phương án chào báo cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2025), theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP);

Cuối cùng là mức phạt 55 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP.

Cụ thể: tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025, mục VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty theo phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT - BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty trình bày chưa đầy đủ thông tin về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty), cụ thể:

+ Theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 được soát xét, Công ty còn có 02 bên liên quan là Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An (Công ty con) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Intercons (Tổ chức có liên quan với người nội bộ của Công ty). Tuy nhiên, tại báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025, Công ty chưa trình bày danh sách của 02 bên liên quan này tại mục VII.1.

+ Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2025 được soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2025 Công ty có phát sinh giao dịch: Mua dịch vụ trị giá 4,445 tỷ đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Intercons. Tuy nhiên, tại báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025, Công ty chưa trình bày về giao dịch này tại mục VII.2.);

Kết thúc 6 tháng đầu năm, LBE báo lãi hơn 8 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 373 triệu đồng). Nguyên nhân là do công ty mở rộng thêm mô hình kinh doanh mới mang lại lợi nhuận cao hơn.