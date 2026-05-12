Vì sao Nobu Danang lọt tầm ngắm của các nhà đầu tư miền Bắc?

Nobu Danang đang là điểm đến lý tưởng được giới đầu tư miền Bắc săn đón nhờ sự khác biệt từ thương hiệu và vị trí độc bản.

Theo các báo cáo từ các đơn vị nghiên cứu thị trường như Savills hay CBRE qua các năm, tỷ lệ khách hàng có hộ khẩu Hà Nội luôn chiếm áp đảo (dao động khoảng trên 70%) trong các giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp và biệt thự biển tại Đà Nẵng. Người Hà Nội không chỉ đầu tư lướt sóng mà có xu hướng mua để ở hoặc làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình vào mỗi dịp cuối tuần hoặc lễ Tết. Cụm từ "về Đà Nẵng" đã dần được họ dùng thay cho "du lịch Đà Nẵng".

TỪ ĐIỂM ĐẾN YÊU THÍCH ĐẾN TÂM ĐIỂM ĐẦU TƯ

Thống kê từ dịp lễ vừa qua, sức nóng của du lịch Đà Nẵng tiếp tục được giữ nhiệt với lượng khách tăng trưởng ấn tượng (tăng khoảng 38% so với cùng kỳ năm trước). Đặc biệt, các chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng luôn trong tình trạng lấp đầy, minh chứng cho việc người Hà Nội không chỉ đi du lịch, mà đang tìm kiếm một sự gắn kết sâu sắc hơn với dải đất miền Trung này.

Không chỉ với những khách hàng đến từ Hà Nội hay khu vực miền Bắc, thành phố biển này sở hữu sức hút đủ lớn với các nhà đầu tư toàn cầu. Đà Nẵng sở hữu bờ biển đẹp nhất thế giới nhưng vẫn hòa nhịp linh hoạt với lối sống hiện đại. Khoảng cách từ sân bay vào trung tâm rất gần, quy hoạch hạ tầng lý tưởng và giao thông thông thoáng, không khí trong lành và chi phí dịch vụ vẫn ở mức dễ chịu so với các kinh đô du lịch biển khiến cho Đà Nẵng ngày càng khẳng định tiêu chuẩn “đáng sống” của mình.

Bên cạnh sức hút tự nhiên, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là thành phố sự kiện và lễ hội (MICE city) hàng đầu châu Á, nơi thu hút các sự kiện quốc tế và giới chuyên gia toàn cầu. Sự trở lại của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 sắp tới sẽ một lần nữa biến nơi đây thành tâm điểm của trải nghiệm và cảm xúc. Đây chính là thời điểm giới đầu tư miền Bắc nhận ra rằng, sở hữu một bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng không chỉ là sở hữu một không gian sống, mà là sở hữu một "tấm thẻ xanh" với những ưu ái để thưởng ngoạn toàn cảnh sự chuyển mình rực rỡ của thành phố.

Nobu Danang không chỉ mang đến một không gian sống độc đáo, mà còn là một "sân riêng tư" để thưởng ngoạn trọn vẻ đẹp thơ mộng lẫn sôi động của Đà Nẵng ngay từ ban công của những căn hộ định danh toàn cầu.

NOBU DANANG THU HÚT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN MIỀN BẮC

Những con số ấn tượng về du lịch và tiêu thụ bất động sản hàng năm không chỉ nói lên sức hút của phố biển, mà còn cho thấy “gu” đầu tư tinh tường của người Thủ đô: Luôn ưu tiên những vị trí độc bản và thương hiệu vận hành quốc tế. Và sự hiện diện của Nobu Danang chính là lời giải hoàn hảo cho bài toán đầu tư lâu dài mà giới đầu tư phía Bắc đang tìm kiếm.

Nobu Danang mang đến một lời chào chân thành từ một biểu tượng phong cách sống toàn cầu đang dần bám rễ và lan tỏa sức hút tại thị trường bất động sản miền Bắc.

Thị trường bất động sản miền Bắc vốn nổi tiếng với sự kỹ tính và tầm nhìn dài hạn, lại đang tìm thấy ở Nobu Danang một giá trị vượt trội hơn cả mét vuông diện tích. Đó là sự đồng điệu về gu thẩm mỹ với sự ưu tiên dành cho những giá trị bền vững. Tại Nobu Danang, đó triết lý thiết kế hướng đến con người và sự sang trọng không cần lên tiếng và tỷ suất khai thác lý tưởng được bảo chứng bởi một đế chế được yêu thích trên toàn cầu.

Sự đón nhận nồng nhiệt từ khách hàng miền Bắc là minh chứng cho thấy Nobu Danang đang chinh phục một trong những thị trường khó tính nhất.

Giới tinh anh miền Bắc cũng đặc biệt quan tâm đến giá trị của sự khan hiếm. Sự kết hợp giữa thương hiệu huyền thoại Nobu Hospitality và vị trí mặt biển Mỹ Khê danh tiếng tạo nên 264 căn hhộ thương hiệu đầu tiên tại Đông Nam Á với khả năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Đặc biệt với hệ thống 81 nhà hàng, 44 khách sạn và 16 khu dân cư trên khắp thế giới, Nobu Danang còn mang theo một hệ sinh thái phong cách sống khác biệt, “có một không hai”. Không chỉ là một căn hộ, Nobu Danang là nơi kết nối những người có cùng tư duy đề cao trải nghiệm, yêu nghệ thuật và đề cao sự riêng tư trên toàn cầu.