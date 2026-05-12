Thứ Ba, 12/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Vì sao Nobu Danang lọt tầm ngắm của các nhà đầu tư miền Bắc?

Tuấn Sơn

12/05/2026, 08:00

Nobu Danang đang là điểm đến lý tưởng được giới đầu tư miền Bắc săn đón nhờ sự khác biệt từ thương hiệu và vị trí độc bản.

Theo các báo cáo từ các đơn vị nghiên cứu thị trường như Savills hay CBRE qua các năm, tỷ lệ khách hàng có hộ khẩu Hà Nội luôn chiếm áp đảo (dao động khoảng trên 70%) trong các giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp và biệt thự biển tại Đà Nẵng. Người Hà Nội không chỉ đầu tư lướt sóng mà có xu hướng mua để ở hoặc làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình vào mỗi dịp cuối tuần hoặc lễ Tết. Cụm từ "về Đà Nẵng" đã dần được họ dùng thay cho "du lịch Đà Nẵng".

TỪ ĐIỂM ĐẾN YÊU THÍCH ĐẾN TÂM ĐIỂM ĐẦU TƯ

Thống kê từ dịp lễ vừa qua, sức nóng của du lịch Đà Nẵng tiếp tục được giữ nhiệt với lượng khách tăng trưởng ấn tượng (tăng khoảng 38% so với cùng kỳ năm trước). Đặc biệt, các chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng luôn trong tình trạng lấp đầy, minh chứng cho việc người Hà Nội không chỉ đi du lịch, mà đang tìm kiếm một sự gắn kết sâu sắc hơn với dải đất miền Trung này.

Không chỉ với những khách hàng đến từ Hà Nội hay khu vực miền Bắc, thành phố biển này sở hữu sức hút đủ lớn với các nhà đầu tư toàn cầu. Đà Nẵng sở hữu bờ biển đẹp nhất thế giới nhưng vẫn hòa nhịp linh hoạt với lối sống hiện đại. Khoảng cách từ sân bay vào trung tâm rất gần, quy hoạch hạ tầng lý tưởng và giao thông thông thoáng, không khí trong lành và chi phí dịch vụ vẫn ở mức dễ chịu so với các kinh đô du lịch biển khiến cho Đà Nẵng ngày càng khẳng định tiêu chuẩn “đáng sống” của mình.

Bên cạnh sức hút tự nhiên, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là thành phố sự kiện và lễ hội (MICE city) hàng đầu châu Á, nơi thu hút các sự kiện quốc tế và giới chuyên gia toàn cầu. Sự trở lại của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 sắp tới sẽ một lần nữa biến nơi đây thành tâm điểm của trải nghiệm và cảm xúc. Đây chính là thời điểm giới đầu tư miền Bắc nhận ra rằng, sở hữu một bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng không chỉ là sở hữu một không gian sống, mà là sở hữu một "tấm thẻ xanh" với những ưu ái để thưởng ngoạn toàn cảnh sự chuyển mình rực rỡ của thành phố.

Nobu Danang không chỉ mang đến một không gian sống độc đáo, mà còn là một “sân riêng tư” để thưởng ngoạn trọn vẻ đẹp thơ mộng lẫn sôi động của Đà Nẵng ngay từ ban công của những căn hộ định danh toàn cầu. Ảnh phối cảnh dự án.
Nobu Danang không chỉ mang đến một không gian sống độc đáo, mà còn là một “sân riêng tư” để thưởng ngoạn trọn vẻ đẹp thơ mộng lẫn sôi động của Đà Nẵng ngay từ ban công của những căn hộ định danh toàn cầu. Ảnh phối cảnh dự án.

Những con số ấn tượng về du lịch và mức cầu duy trì hàng năm không chỉ nói lên sức hút của phố biển, mà còn cho thấy “gu” đầu tư tinh tường của người Thủ đô: Luôn ưu tiên những vị trí độc bản và thương hiệu vận hành quốc tế. Và sự hiện diện của Nobu Danang chính là lời giải hoàn hảo cho bài toán đầu tư lâu dài mà giới đầu tư phía Bắc đang tìm kiếm.

NOBU DANANG THU HÚT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN MIỀN BẮC

Những con số ấn tượng về du lịch và tiêu thụ bất động sản hàng năm không chỉ nói lên sức hút của phố biển, mà còn cho thấy “gu” đầu tư tinh tường của người Thủ đô: Luôn ưu tiên những vị trí độc bản và thương hiệu vận hành quốc tế. Và sự hiện diện của Nobu Danang chính là lời giải hoàn hảo cho bài toán đầu tư lâu dài mà giới đầu tư phía Bắc đang tìm kiếm.

Nobu Danang mang đến một lời chào chân thành từ một biểu tượng phong cách sống toàn cầu đang dần bám rễ và lan tỏa sức hút tại thị trường bất động sản miền Bắc. Ảnh: CBRE.
Nobu Danang mang đến một lời chào chân thành từ một biểu tượng phong cách sống toàn cầu đang dần bám rễ và lan tỏa sức hút tại thị trường bất động sản miền Bắc. Ảnh: CBRE.

Thị trường bất động sản miền Bắc vốn nổi tiếng với sự kỹ tính và tầm nhìn dài hạn, lại đang tìm thấy ở Nobu Danang một giá trị vượt trội hơn cả mét vuông diện tích. Đó là sự đồng điệu về gu thẩm mỹ với sự ưu tiên dành cho những giá trị bền vững. Tại Nobu Danang, đó triết lý thiết kế hướng đến con người và sự sang trọng không cần lên tiếng và tỷ suất khai thác lý tưởng được bảo chứng bởi một đế chế được yêu thích trên toàn cầu.

Sự đón nhận nồng nhiệt từ khách hàng miền Bắc là minh chứng cho thấy Nobu Danang đang chinh phục một trong những thị trường khó tính nhất. Ảnh: VCRE.
Sự đón nhận nồng nhiệt từ khách hàng miền Bắc là minh chứng cho thấy Nobu Danang đang chinh phục một trong những thị trường khó tính nhất. Ảnh: VCRE.

Giới tinh anh miền Bắc cũng đặc biệt quan tâm đến giá trị của sự khan hiếm. Sự kết hợp giữa thương hiệu huyền thoại Nobu Hospitality và vị trí mặt biển Mỹ Khê danh tiếng tạo nên 264 căn hhộ thương hiệu đầu tiên tại Đông Nam Á với khả năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Đặc biệt với hệ thống 81 nhà hàng, 44 khách sạn và 16 khu dân cư trên khắp thế giới, Nobu Danang còn mang theo một hệ sinh thái phong cách sống khác biệt, “có một không hai”. Không chỉ là một căn hộ, Nobu Danang là nơi kết nối những người có cùng tư duy đề cao trải nghiệm, yêu nghệ thuật và đề cao sự riêng tư trên toàn cầu.

Từ khóa:

Nobu Danang

Đọc thêm

Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của Bộ Xây dựng đạt 89,81%

Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của Bộ Xây dựng đạt 89,81%

Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2025). Trong đó, Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của Bộ Xây dựng đứng đầu nhóm B...

TP.Hồ Chí Minh: Đột phá chính sách tổng thể phát triển nhà ở công nhân

TP.Hồ Chí Minh: Đột phá chính sách tổng thể phát triển nhà ở công nhân

Với 918.000 lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, nhưng chỉ khoảng 19.500 chỗ ở hiện có và đang triển khai. Trước áp lực này, TP.Hồ Chí Minh vừa kích hoạt một gói chính sách tổng thể, kết hợp tín dụng ưu đãi, cải cách pháp lý và quy hoạch đất để thu hút đầu tư vào phân khúc nhà lưu trú công nhân...

Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng khi giá vật liệu biến động

Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng khi giá vật liệu biến động

Các Bộ, cơ quan, địa phương vừa được hướng dẫn về việc điều chỉnh hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định, trong điều kiện biến động mạnh giá vật liệu xây dựng…

BIM Group ký kết hợp tác cùng AEONMALL Việt Nam tại dự án trung tâm thương mại hơn 4.300 tỷ đồng

BIM Group ký kết hợp tác cùng AEONMALL Việt Nam tại dự án trung tâm thương mại hơn 4.300 tỷ đồng

Sự kiện ký kết hợp tác Dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Đà Nẵng Hòa Xuân tiếp tục cho thấy năng lực của BIM Group trong việc đồng hành cùng các đối tác quốc tế uy tín để phát triển những cấu phần đô thị có giá trị vận hành dài hạn.

TP. Hồ Chí Minh công bố thủ tục hành chính nội bộ mới trong lĩnh vực nhà ở

TP. Hồ Chí Minh công bố thủ tục hành chính nội bộ mới trong lĩnh vực nhà ở

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Đầu tư

2

Bốn tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách vượt mốc 1 triệu tỷ đồng

Tài chính

3

136 tỷ USD đầu tư cho các dự án điện giai đoạn 2026-2030, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Chứng khoán

4

Vietcombank đồng hành cùng Quán Nhà Haha, trải nghiệm văn hóa độc đáo mỗi vùng miền

Tài chính

5

Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy