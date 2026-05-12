Hà Nội phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho các xã/phường

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các xã, phường thực hiện quản lý nhà nước về đất đai căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ; đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, tránh thất thoát và tối ưu hóa nguồn lực đất đai...

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 và phân bổ cho các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Theo chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của TP. Hà Nội, với nhóm đất nông nghiệp là 172.444 ha, giảm 732 ha so với chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ (173.175 ha).

Với nhóm đất phi nông nghiệp, chỉ tiêu đến năm 2030 là 162.543 ha, tăng 731 ha so với chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ (161.812 ha). Trong đó, đất ở tại nông thôn tăng 31.378 ha, đất ở tại đô thị tăng 13.444 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 1.417 ha; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tăng 14.309 ha; đất sử dụng vào mục đích công cộng tăng 52.860 ha;

Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của Hà Nội

Quyết định cũng phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể với nhóm đất phi nông nghiệp, xã Phú Nghĩa (hơn 1.673 ha); xã Trần Phú (hơn 1.798 ha); xã Xuân Mai (hơn 1.727 ha); xã Đông Anh (hơn 2.897 ha); xã Vĩnh Thanh (hơn 1.435 ha); xã Gia Lâm ( hơn 2.047 ha); xã Bát Tràng (hơn 1.249 ha); xã Phù Đổng (hơn 2.097 ha);

Xã Hoài Đức (hơn 1.169 ha); xã An Khánh (gần 1.469 ha); xã Mê Linh (gần 1.882 ha); xã Quang Minh (gần 1.909 ha); xã Phú Cát (gần 2.495 ha); xã Sóc Sơn (gần 3.429 ha); xã Nội Bài (gần 2690 ha); Xã Đan Phượng (hơn 847 ha);

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ; đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, cập nhật kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất của các địa phương.

Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2030 của phường Chương Mỹ (hơn 1.4790,9 ha); Phường Tây Tựu (gần 647 ha); phường Thượng Cát (hơn 1.046 ha), phường Đông Ngạc (735 ha); phường Xuân Đỉnh (hơn 515 ha); phường Phú Diễn (547,6 ha); phường Nghĩa Đô (gần 435 ha); phường Cầu Giấy (gần 383 ha); phường Yên Nghĩa (gần 873 ha); phường Dương Nội (hơn 712 ha);

Phường Hà Đông (hơn 920 ha); phường Lĩnh Nam (hơn 768 ha); phường Hoàng Mai (hơn 771 ha); phường Long Biên (hơn 1.180 ha); phường Xuân Phương (hơn 912 ha); phường Từ Liêm (hơn 964 ha); phường Phúc Lợi (hơn 878 ha); phường Việt Hưng (gần 973 ha); phường Bồ Đề (gần 1.136 ha); phường Hồng Hà (hơn 1.057 ha); phường Tây Hồ (gần 1.053 ha); phường Phú Thượng (gần 670 ha); phường Đại Mỗ (gần 559 ha);…

Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho các đơn vị hành chính cấp xã/phường trên địa bàn Thành phố

Căn cứ các chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ, UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ; đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, cập nhật kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất của các địa phương.

Trường hợp do điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch của Thành phố, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có sử dụng đất cấp quốc gia làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của Thành phố hoặc việc thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô theo quy định làm vượt chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ thì báo cáo UBND thành phố điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của các xã, phường.

Đối với UBND các xã, phường, UBND thành phố yêu cầu thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ; đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, tránh thất thoát và tối ưu hóa nguồn lực đất đai. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất của địa phương vào tháng 12 hàng năm gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, tổng hợp.

Quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp cần thiết phát sinh nhu cầu sử dụng đất của địa phương báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để xem xét để điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất theo quy định.