Khoảng 82,1 triệu thửa đất cần tiếp tục hoàn thiện và cập nhật dữ liệu

Còn khoảng 82,1 triệu thửa đất, tương đương 77,5% tổng số thửa đất cả nước cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu. Con số này cho thấy khối lượng công việc cần triển khai trong thời gian tới rất lớn.…

Số liệu thống kê cho thấy cả nước hiện có tổng số 106 triệu thửa đất. Đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành rà soát, chỉnh lý, cập nhật dữ liệu đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” 23,5 triệu thửa đất (Nhóm 1); 38,9 triệu thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin (Nhóm 2); còn 43,2 triệu thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu (Nhóm 3).

Từ hiện trạng nêu trên, các thửa đất cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu còn khoảng 82,1 triệu thửa đất, tương đương 77,5% tổng số thửa đất cả nước.

CÁC MỐC HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2026

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tại Thông báo số 239/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng về tình hình triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được đặt ra.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, sản phẩm đầu ra đối với các nhiệm vụ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tại Chỉ thị số 05/CT-TTg. Đồng thời là đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị trên phạm vi cả nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ 19 nhiệm vụ của Chỉ thị số 05/CT-TTg, lập Bảng tiến độ tình hình thực hiện để theo dõi, điều hành tiến độ theo từng nhiệm vụ, từng bộ, ngành, địa phương. Trong đó, xác định mốc phấn đấu cơ bản hoàn thành trong quý 2/2026 đối với thửa đất Nhóm 1 là duy trì, cập nhật, quản lý, khai thác thửa đất; đối với thửa đất Nhóm 2 là làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin; cơ bản hoàn thành trong quý 3/2026 việc đo đạc, lập hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu đối với nhóm thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu để sang quý 4/2026 tập trung công tác kiểm điểm, đánh giá, hoàn thiện và đưa vào khai thác.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với địa phương và bộ, ngành có liên quan cập nhật Bảng tiến độ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 2 tuần/lần trong giai đoạn cao điểm từ ngày 15/5 đến hết tháng 6/2026, sau đó, cập nhật hàng tháng hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp chuẩn bị Hội nghị toàn quốc sơ kết triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg và thúc đẩy hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai năm 2026, dự kiến tổ chức trong tháng 6/2026 theo hình thức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đồng thời, điều chỉnh nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo và đề xuất việc hỗ trợ ngân sách cho địa phương theo hướng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp khối lượng, nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương, để thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của các địa phương, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, rà soát khả năng cân đối của ngân sách trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

KHẨN TRƯƠNG RÀ SOÁT, ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU TRÊN CẢ NƯỚC

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong công tác làm sạch, đối khớp, xác thực, đồng bộ dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm dữ liệu quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra yêu cầu về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, không để vướng mắc về xác thực, kết nối, an toàn dữ liệu làm chậm tiến độ chung.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời vướng mắc về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin; hướng dẫn các địa phương sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với các nội dung công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ xây dựng, vận hành, cập nhật, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng quy định tại Nghị quyết số 193/2025/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và pháp luật có liên quan; không để xảy ra tình trạng đầu tư trùng lặp, không hiệu quả.

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao xử lý các vấn đề liên quan đến khai thác dữ liệu đất đai đã số hóa để thay thế thành phần hồ sơ, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung nguồn lực tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin với các thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu nhưng chưa đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” và đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương đối với những thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ khối lượng công việc, lập kế hoạch tiến độ chi tiết theo địa bàn, nhóm dữ liệu, đơn vị thực hiện; xác định rõ khối lượng đã hoàn thành, khối lượng chưa hoàn thành, khu vực còn “vùng trắng” dữ liệu, khu vực chưa đo đạc, chưa đăng ký đất đai, chưa lập hồ sơ địa chính, chưa xây dựng cơ sở dữ liệu; trong quá trình thực hiện, kết hợp xử lý theo thẩm quyền các trường hợp tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện, vướng mắc pháp lý về đất đai. Dữ liệu đủ điều kiện phải đưa ngay vào quản lý, vận hành, khai thác, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.