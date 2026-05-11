VN-Index mất mốc 1900 điểm, nhà đầu tư cẩn trọng trước điều chỉnh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/5/2026

Kết phiên 11/5, VN-Index giảm 19,87 điểm, tương đương 1,04% xuống mốc 1.895,5 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 1,57 điểm, tương đương 0,64% lên 248,06 điểm.

VN-Index nhiều khả năng chuyển sang dao động tích lũy quanh 1900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Sau giai đoạn tăng mạnh và thiết lập vùng đỉnh cao mới, áp lực rung lắc, điều chỉnh bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, điểm số nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục neo ở vùng cao nhờ sự hỗ trợ luân phiên của nhóm vốn hóa lớn. VN-Index nhiều khả năng chuyển sang dao động tích lũy quanh 1900 điểm.

Với sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Dòng tiền đầu cơ dự báo có thể hoạt động mạnh mẽ hơn với sự luân chuyển nhanh qua các nhóm cổ phiếu khi mức độ chi phối thị trường giảm đi.

Nhà đầu tư tiếp tục đưa tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu về mức an toàn. Chủ động quản trị rủi ro cho các vị thế ngắn hạn đang nắm giữ theo hướng chốt lời từng phần khi giá đạt kỳ vọng lợi nhuận hoặc vi phạm ngưỡng chặn dưới (trailing stop).

Vẫn nên ưu tiên các hoạt động mua trading (T+) ở giai đoạn thị trường neo vùng đỉnh, tập trung tại các mã cổ phiếu chưa tăng giá nhiều và đang có nền tảng tích lũy chặt chẽ tại các vùng hỗ trợ”.

Trong phiên tới, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trước khả năng nhịp điều chỉnh tiếp tục diễn ra

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm gần 20 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1895,50 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bảo hiểm, Du lịch & giải trí, Công nghệ thông tin giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí, Xây dựng & vật liệu và Hàng & dịch vụ công nghiệp có phiên giao dịch tích cực.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Áp lực chốt lời đã xảy ra khi VN-Index vượt đỉnh. Trong những phiên tới, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trước khả năng nhịp điều chỉnh tiếp tục diễn ra”.

VN-Index đang ở vùng bán ngắn hạn và có thể chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm. Dưới ảnh hưởng của nhóm Vin Group lên mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index. Sau giai đoạn tăng giá mạnh từ vùng đáy quanh 1600 điểm. VN-Index đang có rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn ở vùng đỉnh cũ tháng 01/2026. VN-Index đang ở vùng bán ngắn hạn và có thể chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1850 điểm.

Trong những báo cáo trước, chúng tôi đã nhận định, chỉ số VN-Index, VN30 chưa có dự báo có thể vượt lên vùng đỉnh lịch sử đầu tháng 01/2026. Đồng thời đây cũng không phải là vùng định giá quá hấp dẫn của thị trường. Áp lực điều chỉnh, tạo đỉnh ngắn hạn phần lớn đến từ các cổ phiếu hàng đầu, Vin Group. Về mặt định lượng, vốn hóa nhóm Vin Group trong phiên hôm nay đạt mức vốn hóa khoảng 110 tỉ USD, tương đương với tổng vốn hóa của 28 mã ngân hàng trên thị trường. Mức định giá khá cao có thể là nguyên nhân dẫn đến áp lực bán ngắn hạn ở nhóm này sau giai đoạn tăng giá mạnh vượt trội so với thị trường chung. Nhà đầu tư tỉ trọng cao, danh mục mở rộng nên xem xét, đánh giá kỹ danh mục để cơ cấu danh mục hợp lý.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Dù VN-Index giảm nhưng xu hướng tăng của chỉ số vẫn chưa bị vi phạm và duy trì mục tiêu ngắn hạn tại 1940 - 1950

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 19,87 điểm (-1,04%), đóng cửa tại mức 1895,5 điểm. Chỉ số tăng điểm trong phiên sáng, tuy nhiên lực bán quay trở lại tại nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC và VHM) vào cuối phiên chiều đã khiến chỉ số quay đầu giảm. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao trong phiên hôm nay với GTGD đạt 28,065 tỷ đồng.

Mặc dù VN-Index giảm mạnh hôm nay, chúng tôi cho rằng xu hướng tăng của chỉ số vẫn chưa bị vi phạm và duy trì mục tiêu ngắn hạn tại 1940 - 1950. Áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm Vingroup và lan rộng ra nhiều nhóm ngành khác. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy đã có lực mua trở lại vào cuối giờ tại các cổ phiếu VIC và VHM. Chúng tôi cũng nhận thấy áp lực bán tại nhóm Ngân hàng đã giảm trong phiên hôm nay, là tín hiệu tích cực với diễn biến của VN-Index. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng và cân nhắc chốt lời một phần ở vùng mục tiêu nói trên. Trong trường hợp VN-Index đóng cửa dưới 1870, nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng về mức an toàn do xu hướng tăng ngắn hạn đã bị phá vỡ”.

Vùng 1920 điểm sẽ tiếp tục là kháng cự ngắn hạn cho chỉ số

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index điều chỉnh với thanh khoản tăng nhẹ cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng khi chỉ báo xung lực thị trường đang suy yếu. Đồng thời, đồ thị giá đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn với khu vực 1880-1885 điểm (MA9 phiên) và đỉnh cũ đã vượt qua là vùng hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh hiện tại. Nhìn chung, chúng tôi đánh giá nhịp điều chỉnh hiện tại vẫn là nhịp điều chỉnh tích cực. Vùng 1920 điểm sẽ tiếp tục là kháng cự ngắn hạn cho chỉ số.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu ở mức 60% cp/40% tiền mặt và có thể mua nhẹ ở nhịp điều chỉnh trong phiên tới ưu tiên nhóm Vận tải, Thực phẩm Đồ uống, Bán lẻ, Bất động sản…”.

Chỉ số đang vận động ở vùng đỉnh cũ 1900-1920 nên diễn biến rung lắc là điều khó tránh

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm gần 20 điểm do áp lực bán gia tăng trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và MACD đều cho tín hiệu chững lại và bẻ xuống từ vùng cao thể hiện áp lực bán đang chiếm ưu thế trên thị trường. Chỉ số đang vận động ở vùng đỉnh cũ 1900-1920 nên diễn biến rung lắc là điều khó tránh, do đó cần chú ý vận động giằng co sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn để kiểm tra động lực ở khu vực này.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MFI đi xuống từ vùng cao và chỉ báo RSI cũng cho tín hiệu tương tự thêm phần củng cố cho nhận định kiểm tra vùng kháng cự 1900-1920 ở phiên tiếp theo.

Thị trường ghi nhận phiên rung lắc đầu tiên sau khi quay lại vùng đỉnh cũ 1920. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì vị thế đối với những mã vẫn đang trong xu hướng tăng ổn định, đồng thời tranh thủ tìm kiếm cổ phiếu đang vận động trong biên độ hẹp với xu hướng đi ngang tích lũy và cân nhắc giải ngân thăm dò tại những nhịp rung lắc ở các phiên tiếp theo”.

VN-Index đảo chiều giảm sau khi tiếp cận vùng 1927 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index đảo chiều giảm sau khi tiếp cận vùng 1927 điểm. Nhịp giảm đi kèm độ rộng điều chỉnh lớn với 213 mã giảm và thanh khoản tăng, cho thấy áp lực cung đã gia tăng rõ hơn. Các vùng hỗ trợ gần cho nhịp điều chỉnh hiện nằm tại 1880 điểm và sâu hơn là 1840 điểm”.

VN-Index có thể cần thêm thời gian tích lũy, hấp thụ lực cung ngắn hạn trước khi xác lập động lực mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Cung giá cao kích hoạt quanh vùng 1920 khiến VN-Index có phiên đảo chiều điều chỉnh. Các chỉ báo động lượng bước đầu phát đi tín hiệu suy yếu với thanh khoản ghi nhận vượt ngưỡng bình quân 20 phiên. Như vậy, chỉ số VN-Index có thể cần thêm thời gian tích lũy, hấp thụ lực cung ngắn hạn trước khi xác lập động lực mới.

Xu hướng Tăng ngắn hạn của chỉ số vẫn được duy trì với hỗ trợ gần 1880 – 1890, kế tiếp tại khu vực 1840 – 1850”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.