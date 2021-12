Vị trí tạo nên giá trị đắt giá cho dự án Inoha City

Bất động sản là kênh thu hút được sự chú ý của giới đầu tư trong thời gian này, khi lạm phát có nguy cơ tăng cao do tác động của đại dịch. Trong bối cảnh đó, những dự án như Inoha City, với sổ đỏ hoàn chỉnh, mức giá hấp dẫn chỉ từ 26 triệu đồng/m2 và đặc biệt, có vị trí đắc địa với tiềm năng tăng giá cao trong tương lai, sẽ là lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư.

HƯỞNG LỢI LỚN TỪ HẠ TẦNG

Inoha City là khu đô thị công nghiệp mang tầm vóc chiến lược của khu vực phía Nam Thủ đô, thuộc địa phận xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hiện tại, Phú Xuyên đang được Nhà nước tập trung nguồn lực và đầu tư hạ tầng để trở thành đô thị vệ tinh của Thủ đô.

Đáng chú ý là tuyến đường trục phía Nam Hà Nội với mức đầu tư 7.500 tỷ đồng bao gồm 8 làn xe đi qua 4 quận, huyện Hà Đông, Thanh Oai, Ứng Hòa và Phú Xuyên, tạo ra sự “đột biến” cho bất đống ản tại các khu vực mà tuyến đường này đi qua.

Đây là tuyến đường bộ trọng điểm kết nối trung tâm Hà Nội đi các quận huyện phía Nam Hà Nội qua Hà Nam tới Ninh Bình, và đang được chủ trương nâng cấp thành tuyến quốc lộ Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính.

Tuyến đường này tạo nên dải kết nối nội, ngoại thành dài nhất Thủ đô, với điểm đầu giao đường Phúc La - Văn Phú (Kiến Hưng, Hà Đông), điểm cuối tiếp giao quốc lộ 1A - đoạn phía dưới cầu Giẽ (Châu Can, Phú Xuyên). Trục đường chạy song song với các trục Tố Hữu, Quang Trung đã và đang tạo đà phát triển bền vững cho thị trường bất động sản vệ tinh Thủ đô.

Ngoài ra, tính đến hiện nay, trên toàn địa bàn Phú Xuyên đang triển khai khoảng 90 dự án đầu tư cải tạo, xây dựng mới và chuyển tiếp, như: Đường giao thông, trường học, trụ sở UBND xã, nhà làm việc một cửa, trạm y tế…

Sự có mặt của những tuyến đường hoàn chỉnh cùng các công trình hạ tầng hiện đại khác sẽ là “chất bôi trơn” giúp gia tăng giá trị đầu tư nhanh chóng cho các dự án bất động sản như Inoha City với mức lợi nhuận hấp dẫn.

Nằm trong quần thể tổ hợp công nghiệp - đô thị với quy mô phát triển khoảng 600ha, Inoha City đặc biệt trở thành “điểm hội tụ” lý tưởng của giới đầu tư, với sức bật nhìn thấy “nhãn tiền” đến từ hạ tầng địa phương.

TIỀM NĂNG TĂNG GIÁ NHỜ ĐƯỜNG CAO TỐC

Inoha City nằm tại vị trí giao điểm của 2 tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 1A và Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây chính là đòn bẩy thực tế nhất cho giá trị bất động sản của Inoha City và câu chuyện về tầm nhìn của dự án.

Thực tế cho thấy, giá đất các địa phương có đường cao tốc chạy qua đều tăng trung bình từ 3 - 4 lần, thậm chí có khu vực nóng tăng đến 10 lần, điển hình là tuyến: cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình...

Trong 5 năm trở lại đây, tổng mức đầu tư của các dự án bất đống sản trên địa bàn tăng trên 10 lần so với những năm trước 2015, khi chưa có cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Riêng thành phố Hải Phòng, đất nền các quận Hải An, Lê Chân, Hồng Bàng đã tăng từ 20 – 30% so với năm 2019. Quanh các khu vực triển khai dự án lớn, có nơi đất nền tăng gấp đôi so với giá thời điểm năm 2017.

Hay với tuyến đường Vành đai 3 trên cao, đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long, sau khi dỡ bỏ rào chắn, đường Phạm Văn Đồng lưu thông 12 làn xe đã thúc đẩy bất động sản khu vực tăng trưởng với tốc độ 30 - 40%.

Và theo nhận định của giới chuyên gia, quy luật này cũng sẽ đúng với Inoha City, đặc biệt khi dự án nằm ở vị trí thuận lợi, đúng nút giao của hai tuyến đường huyết mạch, kế bên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

ƯU THẾ KHAI THÁC KINH TẾ

Là dự án nằm ngay trong khu công nghiệp HANSSIP và cách trung tâm huyện Phú Xuyên chỉ 2km, Inoha City đồng thời sở hữu lợi thế khai thác kinh tế do đây là nơi phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của hàng vạn chuyên gia trong và ngoài nước, lãnh đạo doanh nghiệp, người lao động làm việc trực tiếp và gián tiếp tại khu công nghiệp.

Chủ nhân các căn hộ tại Inoha City có thể khai thác kinh doanh, cho thuê… nhờ có chuỗi tiện ích đồng bộ tại dự án.

Chuỗi tiện ích all-in-one (tất cả trong một) hiện diện tại Inoha City cũng sẽ là điểm cộng thu hút không chỉ cư dân dự án mà còn cả người dân huyện Phú Xuyên, do địa phương vẫn thiếu những hệ thống tiện ích đồng bộ như tại dự án, như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, khu outlet thời trang hàng hiệu, rạp phim, chuỗi nhà hàng - cà phê sang trọng, trung tâm giao thượng mua bán ô tô, máy thiết bị, khu thể thao, công viên cây xanh, trung tâm ngoại ngữ…

Đó chính là cơ sở để chủ sở hữu những sản phẩm tại Inoha City tận dụng cho khai thác kinh doanh, cho thuê… và thu về lợi nhuận, tái tạo giá trị cho dòng tiền đầu tư.

Qua đó có thể thấy vị trí dự án Inoha City đã tạo ra bộ 3 giá trị đắt giá cho nội tại dự án, bật tiềm năng tăng giá của dự án. Cũng chính vì vậy, Inoha City đang trở thành dự án tâm điểm đầy hứa hẹn và thu hút sự chú ý của những nhà đầu tư có tầm nhìn, nhất là trong bối cảnh dòng tiền đang âm thầm đổ về bất động sản như hiện nay.