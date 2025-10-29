VIB đạt lợi nhuận 9 tháng hơn 7.040 tỷ đồng, tăng 7%, chi trả 21% cổ tức 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Thu Hà
29/10/2025, 16:05
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7.040 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 15% và 11%. Chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện, quản trị an toàn và duy trì ở mức tối ưu.
Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của VIB đạt hơn 543.000 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt gần 373.000 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, trong đó đóng góp đồng đều từ ba mảng kinh doanh chính bao gồm Khách hàng cá nhân, Khách hàng doanh nghiệp và Định chế tài chính.
Tiền gửi khách hàng ghi nhận tăng trưởng hơn 11%, đạt gần 308.000 tỷ đồng. Đặc biệt, số dư CASA và tài khoản Siêu lợi suất tăng 39% so với đầu năm, cho thấy hiệu quả từ chiến lược tối ưu dòng tiền nhàn rỗi. Cũng trong quý 3/2025, VIB chính thức ra mắt bộ giải pháp kết hợp giữa tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán hoàn tiền Smart Card với mục tiêu “Dẫn đầu xu thế sinh lời”.
Chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện rõ nét trong quý 3, tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,45%, giảm 0,23 điểm % so với cuối quý 1. Danh mục cho vay của VIB duy trì tỷ trọng cân bằng với hơn 73% dư nợ thuộc phân khúc Bán lẻ và SME, trong đó trên 90% khoản vay bán lẻ có tài sản đảm bảo là bất động sản pháp lý đầy đủ, tập trung tại các khu vực đô thị lớn. Trong khi đó, 27% danh mục tín dụng cho nhóm Khách hàng doanh nghiệp và Định chế tài chính, chủ yếu tập trung vào các đơn vị dẫn đầu ngành thuộc các nhóm doanh nghiệp FDI, Nhà nước và tư nhân.
Trong Quý 3, ngân hàng đã thực hiện phát hành 14% cổ phiếu thưởng, hoàn tất chi trả tổng cộng 21% cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu. Các chỉ số quản trị an toàn vẫn duy trì ở mức tối ưu, trong đó tỷ lệ an toàn vốn (CAR) Basel II đạt 12,4% (quy định: trên 8%), hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 79% (quy định: dưới 85%), hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 27% (quy định: dưới 30%) và hệ số nguồn vốn ổn định ròng theo Basel III (NSFR) 107% (chuẩn Basel III: trên 100%).
Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, VIB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hơn 14.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 7.040 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt gần 11.900 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn đóng góp chủ lực trong bối cảnh ngân hàng đẩy mạnh tín dụng ở tất cả các phân khúc khách hàng. Hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ về hỗ trợ tín dụng, lãi suất cho vay của VIB được duy trì ở mức hợp lý, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế. Biên lãi ròng (NIM) đạt mức 3,2%, đảm bảo cân bằng giữa hiệu quả sinh lời và chất lượng tài sản.
Thu nhập ngoài lãi đóng góp tích cực, chiếm hơn 19% tổng thu nhập hoạt động, chủ yếu đến từ thu phí và hoạt động dịch vụ. Tính đến 30.09.2025, thẻ tín dụng của VIB vượt mốc một triệu thẻ lưu hành, với tổng chi tiêu sau 9 tháng đạt hơn 104.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.
Trước xu hướng khách hàng tìm kiếm giải pháp tài chính toàn diện thay vì sản phẩm đơn lẻ, Ngân hàng Quốc tế (VIB) chính thức ra mắt Privilege Banking với định vị “Giá trị không chỉ đo bằng tài sản, mà bằng trải nghiệm”. Privilege Banking mở ra hệ sinh thái đặc quyền toàn diện, kết hợp lợi ích tài chính – phong cách sống – dịch vụ đẳng cấp, khẳng định vị thế tiên phong của VIB trong phân khúc ngân hàng ưu tiên tại Việt Nam.
Cũng trong quý 3, VIB được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với ba giải thưởng trong khuôn khổ Hội nghị Khách hàng Visa Việt Nam 2025 gồm Digital Pioneer - Tiên phong triển khai giải pháp số mới tại Việt Nam; Payment Volume Growth - Ngân hàng tăng trưởng vượt trội về doanh số giao dịch thẻ, Supply Chain Payment & Commercial Card Innovation 2025 – Tiên phong trong thanh toán chuỗi cung ứng và đổi mới thẻ doanh nghiệp với VIB Business Card.
Kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm tiếp tục khẳng định định hướng đúng đắn của VIB trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát rủi ro và đẩy mạnh số hóa. Với nền tảng tài chính vững chắc, chất lượng tín dụng cao và hệ sinh thái số ngày càng hoàn thiện, VIB sẵn sàng tăng tốc trong quý 4, tiếp tục tạo giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và nền kinh tế Việt Nam
Theo Cục Thuế, mặc dù không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, các hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm vẫn phải thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp hồ sơ thuế theo quy định nhằm bảo đảm tính minh bạch trong quản lý…
Ngân hàng Nhà nước sẽ yêu cầu các ngân hàng thực hiện đánh giá định kỳ 2 tháng một lần đối với các phiên bản ứng dụng Mobile Banking mà khách hàng đang sử dụng, nhằm phát hiện lỗ hổng bảo mật và nguy cơ bị tội phạm mạng can thiệp…
Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Theo kế hoạch, toàn bộ hàng hóa gồm 300 tấn gạo cùng nhiều vật tư cứu hộ sẽ được vận chuyển từ kho dự trữ đến Thừa Thiên Huế và hoàn tất việc bàn giao trước ngày 31/10/2025…
Trong phiên sáng 29/10/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC chủ yếu duy trì ở mức từ 2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch này tại một doanh nghiệp tăng gần gấp đôi so với phiên hôm qua (28/10), lên tới gần 4 triệu đồng/lượng…
Trong tháng 10, quy mô cho vay trên thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước có xu hướng tăng trở lại. Tuy nhiên, xét tổng thể, nhà điều hành vẫn giữ lập trường thận trọng khi chỉ cung ứng thanh khoản ở mức hạn chế. Tốc độ bơm ròng chỉ tăng từ giữa tháng, trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng vượt ngưỡng 5%/năm…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: