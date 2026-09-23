Việc làm trên nền tảng số: Nguồn thu nhập chính của nhiều người lao động

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập Hội thảo quốc tế “Việc làm và an sinh xã hội cho người lao động làm việc trên nền tảng số tại Việt Nam”, do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức ngày 22/9.
Thông tin tại hội thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Mở rộng diện bao phủ để ngày càng nhiều người lao động được tham gia và thụ hưởng chính sách là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tại Việt Nam
Những năm qua, chính sách bảo hiểm xã hội tiếp tục được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng tham gia, tăng tính linh hoạt và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tham gia, duy trì thời gian đóng.
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã mở rộng thêm một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời bổ sung các chính sách khuyến khích tham gia.
Theo Phó Giám đốc Trần Đình Liệu, năm 2025, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 21,5 triệu người, tương ứng 45,1% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong 8 tháng năm 2026, đạt trên 22,4 triệu người, tương ứng 46,7%.
Tuy nhiên, cùng với chuyển đổi số và những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động, việc tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đang đặt ra những yêu cầu mới, nhất là đối với các hình thức việc làm linh hoạt.
Việc làm trên nền tảng số cùng các hình thức lao động khoán việc, theo ngày, bán thời gian nhưng có thu nhập ổn định, đặt ra yêu cầu nghiên cứu về nhận diện đối tượng, phương thức tham gia, thu và đóng bảo hiểm xã hội cũng như cơ chế phối hợp giữa các chủ thể liên quan.
Ông Christopher Sheldon, Giám đốc Quản lý Danh mục Đầu tư, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, cho rằng kinh tế số đang làm thay đổi cách thức người dân làm việc, đồng thời tạo thêm cơ hội tạo thu nhập và tham gia thị trường lao động. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp nền tảng được ước tính tạo cơ hội việc làm cho khoảng 2 triệu người.
Tuy nhiên, khảo sát của Ngân hàng Thế giới với gần 5.000 lao động trên nhiều nền tảng số tại Việt Nam cho thấy, hơn 90% người lao động được khảo sát coi việc làm trên nền tảng số là nguồn thu nhập chính, trong khi chỉ khoảng 1/5 tham gia bảo hiểm xã hội.
Theo ông Christopher Sheldon, khảo sát còn cho thấy người lao động có nhu cầu đối với các chính sách bảo vệ như bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, chế độ ốm đau và lương hưu. Nhiều người sẵn sàng đóng góp vào hệ thống bảo hiểm xã hội nếu chính sách dễ tiếp cận, linh hoạt và phù hợp hơn với đặc điểm thu nhập.
Làm rõ hơn sự phát triển của kinh tế số và việc làm trên nền tảng số tại Việt Nam, bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng Ban Nghiên cứu Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, cho biết sự phát triển của công nghệ số và kinh tế số đang thúc đẩy nhiều mô hình kinh doanh và việc làm mới.
Các nền tảng trong vận tải, giao nhận, thương mại điện tử, thanh toán số…, không chỉ tạo thêm cơ hội tạo thu nhập mà còn làm thay đổi cách thức tổ chức và thực hiện công việc.
Đặc biệt, lao động nền tảng có những đặc điểm khác với việc làm truyền thống. Chẳng hạn, họ có thể đồng thời làm việc cho nhiều nền tảng, chuyển đổi giữa việc làm nền tảng và việc làm truyền thống hoặc làm việc không thường xuyên; thu nhập biến động, mức độ tự chủ tương đối cao nhưng vẫn có sự phụ thuộc nhất định vào nền tảng số.
Những đặc điểm này khiến khả năng tiếp cận hệ thống an sinh truyền thống còn hạn chế, đặt ra yêu cầu nghiên cứu các cơ chế an sinh phù hợp hơn với thị trường lao động linh hoạt, đa nền tảng và phi truyền thống.
Từ thực tiễn đó, đại diện Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ đề cập những vấn đề đặt ra về chính sách bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trên nền tảng số. Chính sách tập trung vào một số vấn đề cốt lõi như xác định hình thức tham gia bảo hiểm xã hội phù hợp; làm rõ quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp cung cấp nền tảng; xác định mức đóng, phương thức đóng và trách nhiệm đóng góp của các bên.
Bên cạnh đó là vấn đề xác định, quản lý đối tượng thuộc diện tham gia và rà soát các quy định liên quan đến tiền lương, thu nhập làm căn cứ đóng, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, hồ sơ và thủ tục thực hiện chính sách.
Các nội dung trao đổi tại hội thảo đã góp phần làm rõ đặc điểm của việc làm nền tảng và những vấn đề đặt ra trong mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, từ nhận diện đối tượng, quan hệ việc làm đến mức đóng, phương thức đóng và trách nhiệm của các chủ thể.
Bên cạnh đó, kinh nghiệm quốc tế đã đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam. Một số hướng tiếp cận được đặt ra như thiết kế mức đóng linh hoạt theo thu nhập và tần suất làm việc, tăng cường khả năng chuyển đổi quyền lợi an sinh theo người lao động, và nghiên cứu cơ chế chia sẻ trách nhiệm đóng góp giữa người lao động, doanh nghiệp nền tảng và Nhà nước.
Một số đề xuất cũng hướng tới ứng dụng dữ liệu của nền tảng để hỗ trợ xác định thu nhập, tính mức đóng và thực hiện đóng góp an sinh thuận tiện hơn. Các ý kiến này tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá về tính phù hợp và khả năng áp dụng trong thực tiễn.
Các doanh nghiệp hiện nay không chỉ tập trung vào việc nâng cao mức lương, mà còn chú trọng đến các chính sách phúc lợi và tiêu chuẩn tuyển dụng để thu hút lao động…
Ngành Bảo hiểm xã hội nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt trong kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là kiểm soát đúng, có căn cứ, dựa trên dữ liệu và không kiểm soát chi bằng mọi giá. Mục tiêu quan trọng không chỉ là sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả, đúng quy định, mà còn bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia...
Ngành chăn nuôi Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ để thích ứng với những biến động của thị trường toàn cầu, biến đổi khí hậu và các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về môi trường, truy xuất nguồn gốc và phúc lợi động vật.
Việc triển khai hợp đồng lao động điện tử từ ngày 1/7/2026 không chỉ tạo thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp trong quá trình giao kết, thực hiện quan hệ lao động, mà còn nâng cao năng lực quản trị nhân sự dựa trên dữ liệu chuẩn xác...
Tại dự thảo lần 2, Bộ Y tế đã bỏ đề xuất công khai giá nhập khẩu thiết bị y tế. Để tránh tình trạng “thổi giá”, việc kiểm soát giá từ gốc được thực hiện bằng giải pháp khác như thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu nội bộ giữa cơ quan hải quan, thuế, y tế...
Để du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam không dừng lại ở tiềm năng, việc đồng bộ thể chế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững và tạo dựng bản sắc riêng cho dòng sản phẩm này…
Giữa núi rừng biên giới Yên Khương, đêm Trung thu năm nay trở nên đặc biệt hơn khi hơn 1.000 phần quà được trao tới các em học sinh, cùng những ước mơ nhỏ bé được lắng nghe và chắp cánh.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...