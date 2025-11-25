Viện Pasteur TP.HCM hỗ trợ Gia Lai, Lâm Đồng phòng chống dịch sau lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 25/11/2025
Nhật Dương
25/11/2025, 19:43
Trong ngày 25/11, Viện Pasteur TP.HCM đã trao tặng Sở Y tế Gia Lai 4.000 liều vaccine VAT (uốn ván – bạch hầu) và 2.000 liều SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván), nhằm bảo vệ người dân và lực lượng cứu hộ trước nguy cơ chấn thương, nhiễm bẩn vết thương...
Thực hiện chỉ đạo hỏa tốc của Bộ Y tế về hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, Viện Pasteur TP.HCM đã khẩn trương triển khai nhiều hoạt động chi viện chuyên môn, kỹ thuật cho tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.
Ngày 23/11, Ban Giám đốc Viện Pasteur TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện chuyên môn và thành lập các đoàn công tác đến vùng lũ.
Đoàn công tác do PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng, dẫn đầu hỗ trợ tỉnh Gia Lai; đoàn thứ hai do PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng, phụ trách hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng, tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và kiểm soát nguy cơ dịch sau lũ.
Tại buổi làm việc với Sở Y tế Gia Lai và Lâm Đồng, các đoàn ghi nhận nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, bệnh da liễu, hô hấp…do điều kiện sau lũ; công tác giám sát vector và đánh giá nguy cơ còn hạn chế.
Một số bệnh viện tại Gia Lai vẫn đang ngập lụt. Còn tại Lâm Đồng, nước rút chậm, vật tư y tế chưa đủ, đặc biệt thiếu Cloramin B 250 mg phục vụ khử khuẩn sau thiên tai.
Sáng 25/11, Viện Pasteur TP.HCM đã trao tặng Sở Y tế Gia Lai 4.000 liều vaccine VAT (uốn ván – bạch hầu) và 2.000 liều SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván) nhằm bảo vệ người dân và lực lượng cứu hộ trước nguy cơ chấn thương, nhiễm bẩn vết thương – yếu tố có thể dẫn đến uốn ván.
PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Vũ Trung cho biết việc hỗ trợ vaccine và huyết thanh giúp các cơ sở y tế chủ động xử trí các trường hợp bị thương. Đồng thời, tăng cường bảo vệ cho người dân và lực lượng cứu hộ tại các khu vực khó tiếp cận dịch vụ y tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm của ngành y tế đối với đồng bào vùng lũ.
Viện Pasteur TP.HCM tiếp tục tăng cường lực lượng, hỗ trợ xét nghiệm, giám sát dịch tễ, đánh giá nguy cơ và truyền thông phòng bệnh, phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế địa phương để ngăn chặn nguy cơ hình thành ổ dịch và không để dịch bệnh lan rộng.
Triển khai công văn của Bộ Y tế, các Viện Vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur trong cả nước đang hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ trong công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường.
Nhiều đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) đang thực hiện các hoạt động chuyên môn như cung cấp hóa chất, kiểm tra công tác phòng dịch, và tiêm miễn phí huyết thanh kháng độc tố uốn ván và vaccine uốn ván tại Khánh Hòa.
Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, bảo đảm không để dịch bệnh lớn xảy ra.
