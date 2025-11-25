Thứ Ba, 25/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Viện Pasteur TP.HCM hỗ trợ Gia Lai, Lâm Đồng phòng chống dịch sau lũ

Nhật Dương

25/11/2025, 19:43

Trong ngày 25/11, Viện Pasteur TP.HCM đã trao tặng Sở Y tế Gia Lai 4.000 liều vaccine VAT (uốn ván – bạch hầu) và 2.000 liều SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván), nhằm bảo vệ người dân và lực lượng cứu hộ trước nguy cơ chấn thương, nhiễm bẩn vết thương...

Trao tặng vaccine cho Sở Y tế tỉnh Gia Lai để phòng bệnh sau lũ. Ảnh: Hà Quyên.
Trao tặng vaccine cho Sở Y tế tỉnh Gia Lai để phòng bệnh sau lũ. Ảnh: Hà Quyên.

Thực hiện chỉ đạo hỏa tốc của Bộ Y tế về hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, Viện Pasteur TP.HCM đã khẩn trương triển khai nhiều hoạt động chi viện chuyên môn, kỹ thuật cho tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.

Ngày 23/11, Ban Giám đốc Viện Pasteur TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện chuyên môn và thành lập các đoàn công tác đến vùng lũ.

Đoàn công tác do PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng, dẫn đầu hỗ trợ tỉnh Gia Lai; đoàn thứ hai do PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng, phụ trách hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng, tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và kiểm soát nguy cơ dịch sau lũ.

Tại buổi làm việc với Sở Y tế Gia Lai và Lâm Đồng, các đoàn ghi nhận nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, bệnh da liễu, hô hấp…do điều kiện sau lũ; công tác giám sát vector và đánh giá nguy cơ còn hạn chế.

Một số bệnh viện tại Gia Lai vẫn đang ngập lụt. Còn tại Lâm Đồng, nước rút chậm, vật tư y tế chưa đủ, đặc biệt thiếu Cloramin B 250 mg phục vụ khử khuẩn sau thiên tai.

Sáng 25/11, Viện Pasteur TP.HCM đã trao tặng Sở Y tế Gia Lai 4.000 liều vaccine VAT (uốn ván – bạch hầu) và 2.000 liều SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván) nhằm bảo vệ người dân và lực lượng cứu hộ trước nguy cơ chấn thương, nhiễm bẩn vết thương – yếu tố có thể dẫn đến uốn ván.

PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Vũ Trung cho biết việc hỗ trợ vaccine và huyết thanh giúp các cơ sở y tế chủ động xử trí các trường hợp bị thương. Đồng thời, tăng cường bảo vệ cho người dân và lực lượng cứu hộ tại các khu vực khó tiếp cận dịch vụ y tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm của ngành y tế đối với đồng bào vùng lũ.

Viện Pasteur TP.HCM tiếp tục tăng cường lực lượng, hỗ trợ xét nghiệm, giám sát dịch tễ, đánh giá nguy cơ và truyền thông phòng bệnh, phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế địa phương để ngăn chặn nguy cơ hình thành ổ dịch và không để dịch bệnh lan rộng.

Triển khai công văn của Bộ Y tế, các Viện Vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur trong cả nước đang hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ trong công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

Nhiều đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) đang thực hiện các hoạt động chuyên môn như cung cấp hóa chất, kiểm tra công tác phòng dịch, và tiêm miễn phí huyết thanh kháng độc tố uốn ván và vaccine uốn ván tại Khánh Hòa.

Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, bảo đảm không để dịch bệnh lớn xảy ra.

Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ

09:51, 24/11/2025

Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

17:46, 23/11/2025

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Các địa phương lên phương án phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

10:20, 29/10/2025

Các địa phương lên phương án phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

Từ khóa:

dịch bệnh Mưa lũ mưa lũ tại Gia Lai vaccine uốn ván Viện Pasteur TP.HCM

Đọc thêm

Việt Nam - Australia tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác du lịch

Việt Nam - Australia tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác du lịch

Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu với du khách Australia nhờ cảnh quan đa dạng, di sản phong phú, ẩm thực đặc sắc và khả năng kết nối hàng không ngày càng thuận tiện. Lượng khách Australia đến Việt Nam tăng mạnh thời gian qua, khẳng định sức hút của điểm đến an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm, đồng thời mở ra tiềm năng hợp tác du lịch lớn giữa hai quốc gia...

Bộ Y tế: Không để người bệnh thiếu thuốc, dịch vụ thiết yếu sau lũ

Bộ Y tế: Không để người bệnh thiếu thuốc, dịch vụ thiết yếu sau lũ

Bộ Y tế đã cử các đoàn công tác chủ lực của hệ thống y tế dự phòng, khám chữa bệnh triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ khẩn cấp công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ, với phương châm "không để người bệnh thiếu thuốc, thiếu dịch vụ thiết yếu"...

Hà Tĩnh: Hơn 3.000 lao động được nhận phiếu mua hàng miễn phí

Hà Tĩnh: Hơn 3.000 lao động được nhận phiếu mua hàng miễn phí

Chương trình “Chợ Tết công đoàn – Xuân 2026” sẽ mang đến cơ hội mua sắm hàng hóa miễn phí, cùng nhiều ưu đãi về giá cả, chất lượng và vận chuyển cho 3.070 đoàn viên, người lao động Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn hoặc đạt nhiều thành tích trong lao động sản xuất...

Chính phủ đề xuất dành hơn 125.000 tỷ đồng để nâng cao sức khỏe nhân dân

Chính phủ đề xuất dành hơn 125.000 tỷ đồng để nâng cao sức khỏe nhân dân

Trong giai đoạn 2026 – 2035, Chính phủ đề xuất đầu tư 125.478 tỷ đồng để nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu; được phòng bệnh từ sớm, từ xa ngay tại cơ sở...

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về tổ chức chính quyền 2 cấp

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về tổ chức chính quyền 2 cấp

Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng chính sách cần gắn với báo cáo đánh giá tác động cụ thể, phản ánh khách quan điều kiện thực tế và khả năng thực thi của từng địa phương...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khu Đông bứt tốc hạ tầng, mở ra làn sóng dịch chuyển nơi sống của giới giàu TP.HCM

Bất động sản

2

Blog chứng khoán: Sức ép bắt đầu tăng

Chứng khoán

3

Thủ tướng tiếp và làm việc với lãnh đạo phía Nhật Bản tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật

Tiêu điểm

4

Hà Nội: Mỗi khu công nghiệp đều sẽ có tối thiểu một trạm phát sóng 5G vào cuối 2026

Bất động sản

5

Việt Nam: Thị trường tiềm năng của dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Sức khỏe

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy